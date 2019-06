Transfer Talk. Anderlecht-target op weg naar Italië - Leicester duwt door voor Tielemans - Real haalt ‘Japanse Messi’ De voetbalredactie

14 juni 2019

09u28

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Brighton wil Trossard

Premier League-club Brighton & Hove trekt aan de mouw van Leandro Trossard. De club van Mathew Ryan en José Izquierdo legde eerder deze week een eerste bod neer bij Racing Genk voor Trossard, maar dat werd geweigerd. Vandaag wordt er opnieuw onderhandeld, verwacht wordt dat de Engelse club een tweede bod zal uitbrengen.

De fauw, Walsh Ibrahima Seck blijven bij Zulte Waregem

Aanvoerder Davy De fauw en Sandy Walsh hebben hun aflopende contracten bij eersteklasser Zulte Waregem met één seizoen verlengd. Middenvelder Ibrahima Seck wordt definitief overgenomen van landskampioen Racing Genk, zo maakte Essevee bekend. De 29-jarige Senegalees werd sinds de winterstop gehuurd van Genk. Seck wurmde zich meteen in de basis bij Essevee en dus werd er beslist de aankoopoptie in de overeenkomst te lichten om de verdedigende middenvelder in het Regenboogstadion te houden. Voor Walsh wordt het zijn derde seizoen in Waregem, De fauw heeft al zes seizoenen achter de rug bij de club.

Gisteren kondigde Zulte Waregem al zijn eerste versterking voor komend seizoen aan. De in Kameroen geboren eenmalige Zwitserse international Dimitri Oberlin wordt voor één seizoen gehuurd met aankoopoptie van het Zwitserse Bazel. Hij moet in het Regenboogstadion de vervanger worden van Theo Bongonda, die voor een recordbedrag van zeven miljoen euro naar Racing Genk trok.

#TeamEssevee gaat verder met gevestigde waarden



✅ @DavyDefauw2 ©️

✅ @SandyWalsh_

✅ Ibrahima Seck https://t.co/bqI0eMKz5W SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Leicester duwt door voor Tielemans

Leicester duwt nog eens door om huurling Youri Tielemans definitief te strikken. De Engelse club is hoopvol dat ze snel een deal kunnen bereiken met Monaco. Zeker als Adrien Silva, momenteel verhuurd aan Monaco, de omgekeerde beweging maakt. Tielemans (22) stond ook op de lijst bij Manchester United en Tottenham, maar is er momenteel niet de eerste keus. Van die twijfel hopen The Foxes nu gebruik te maken. Monaco vroeg in de winterstop 45 miljoen euro voor Tielemans en Leicester zal sowieso zijn clubrecord moeten verbreken - dat staat momenteel op 30 miljoen euro voor Islam Slimani. Sowieso staat het vast dat de Rode Duivel niet terugkeert naar Monaco. Tielemans kende een fantastische start in de Premier League na een moeilijk avontuur in het Prinsdom. Hij zag een verlengd verblijf bij Leicester altijd zitten, maar door de interesse van grotere clubs wilde hij eerst rustig alle opties bekijken. De speler vertrekt vandaag op vakantie, maar zonder finale beslissing over zijn toekomst. Hij hoopt snel op uitsluitsel. (KTH/NP)

Betaalt Standard 15 miljoen voor Vanheusden?

Het is Standard menens om Zinho Vanheusden langer aan zich te binden. Italiaanse media schreven gisteren dat de Rouches liefst 25 miljoen euro zouden betalen aan moederclub Inter voor de verdediger. Een prijs die de Luikenaars niet zullen betalen - het bedrag schommelt rond de 15 miljoen. Ze hebben trouwens nog 30% van de transferrechten van Vanheusden in handen. Wel zijn Vanheusden én Standard een verlengd verblijf genegen. Meer dan, zelfs. Een koop behoort tot de mogelijkheden. Al is het maar omdat Inter voor 30 juni 45 miljoen euro nodig heeft om aan de regels van de Financial Fair Play te voldoen. Een akkoord is er nog lang niet, de onderhandelingen zijn aan de gang. Voorwaarde voor de Italianen is dat er een terugkoopclausule in de deal wordt opgenomen. Hun geloof in de verdediger is groot. Standard zou ook Xian Emmers willen huren van Inter. Die deal zou losstaan van Vanheusden. (FDZ/SJH)

Real Madrid haalt ‘Japanse Messi’ Kubo

Real Madrid heeft de komst van het 18-jarige talent Takefusa Kubo bevestigd. De aanvallende middenvelder, wiens bijnaam de ‘Japanse Messi’ luidt, stond ook in de belangstelling van FC Barcelona en tekent een langdurig contract in Madrid. “We hebben een van de meest veelbelovende wereldtalenten in huis gehaald”, meldt Real Madrid.

Op de website van ‘De Koninklijke’ wordt Kubo beschreven als een “excellente technicus met een groot inzicht”, daarnaast heeft hij scorend vermogen en een dribbel die lijkt op die van sterspeler Lionel Messi. Kubo speelde ooit in ‘La Masia’, de jeugdacademie van FC Barcelona. Vanwege een berisping en een transferban van de Spaanse voetbalbond moest het Japanse talent weg bij Barcelona.

Terug in Japan brak Kubo door bij FC Tokio. De laatste vier wedstrijden maakte hij vier doelpunten. Vorige week maakte de 18-jarige middenvelder zijn debuut in het nationale Japanse elftal. Het is de bedoeling dat Kubo in eerste instantie aansluit bij Real Madrid Castilla, het beloftenteam van Real.

Real Madrid haalde met het oog op komend seizoen al een rist versterkingen met onder meer Eden Hazard (Chelsea), Ferland Mendy (Lyon), Luka Jovic (Frankfurt), Rodrygo (Santos) en Militao (Porto). Die aanwinsten kostten Real zo’n 303 miljoen euro. Het is van 2009 geleden dat de Spaanse topclub zoveel uitgaf aan nieuwe gezichten.

Vlap op weg naar Italië

Michel Vlap staat dicht bij een overgang naar Atalanta. De club van international Timothy Castagne zou volgens Italiaanse media 3,5 miljoen euro betalen voor de 22-jarige middenvelder van sc Heerenveen.

Atalanta, dat zich plaatste voor de groepsfase van de Champions League, is al langer geïnteresseerd in de blonde Fries. Afgelopen seizoen scoorde Vlap liefst 17 keer en was hij ook verantwoordelijk voor 6 assists.

Heerenveen wilde in eerste instantie 4 miljoen euro hebben voor de creatieve aanvallende middenvelder. Volgens Tuttomercatoweb zijn Atalanta en de Friese eredivisieclub eruit en scheidt alleen een medische keuring Vlap nog van een transfer naar Italië. Eerder toonde ook Anderlecht al interesse, maar paars-wit lijkt dus achter het net te vissen.

Versterking voor Beerschot

Beerschot heeft zijn eerste inkomende transfer met het oog op het nieuwe seizoen beet. De 22-jarige Algerijnse rechtsachter Réda Halaimia komt over van het Algerijnse MC Oran en tekende een contract voor twee jaar. Eind vorig jaar debuteerde de verdediger voor zijn nationale ploeg.

