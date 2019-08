Transfer Talk. Anderlecht stalt Sanneh in Turkije - Dani Alves naar São Paulo - Real reactiveert piste Van de Beek Redactie

02 augustus 2019

15u29 6 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Real Madrid toont opnieuw interesse in Van de Beek

Marca berichtte op 26 juni dat Donny van de Beek kon rekenen op interesse van Real Madrid, maar alleen als de Spaanse topclub er niet in zou slagen Paul Pogba los te weken bij Manchester United. Dat ‘Plan B’, zoals Van de Beek destijds werd genoemd, lijkt nu in werking te worden gesteld door De Koninklijke. Marca meldt dat Real Madrid van plan is om Van de Beek voor 60 miljoen euro weg te halen bij Ajax, dat eerder deze zomer al Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt verkocht. Er is echter een vrij belangrijk persoon die nog overtuigd moet worden voor dit Plan B: Zinédine Zidane. De coach van Real Madrid blijft erbij dat alleen Paul Pogba de juiste versterking is voor zijn middenveld, maar Manchester United zou minimaal 150 miljoen euro verlangen voor de Fransman.

Front page of today's @marca says Real Madrid have now turned their attentions towards Ajax's Donny Van De Beek. #RealMadrid pic.twitter.com/pkYuL02y6E Yousef Teclab(@ TeclabYousef) link

Anderlecht geïntereseerd in Engelse spits, Sanneh naar Turkije

Behoudens een onverwachte ommekeer wordt Kemar Roofe (26) de nieuwe spits van Anderlecht. Een hooggeplaatst bestuurslid van Leeds zegt ons: “We zijn dicht bij een akkoord.”

HIER meer daarover!

Ondertussen raakte ook bekend dat Anderlecht Bubacarr Sanneh - de man van acht miljoen die vorige winter overkwam van Midtjylland - uitleent aan Göztepe. De Turkse ploeg huurt de Gambiaan voor één seizoen met een aankoopoptie van 6 miljoen euro.

#Transfer: Son olarak Anderlecht forması giyen defans oyuncusu Bubacarr Sanneh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil ettik.https://t.co/cydPchOh2I#Göztepe pic.twitter.com/859diualHd Göztepe Spor Kulübü(@ Goztepe) link

Dani Alves naar São Paulo

Dani Alves sluit zijn voetballoopbaan af bij FC São Paulo, de club waar hij zijn carrière als jeugdspeler ook begon. De 36-jarige Braziliaanse verdediger ondertekent een contract tot december 2022. Alves speelde tot vorig seizoen bij Paris Saint-Germain. Bij de Franse kampioen werd zijn aflopende contract niet verlengd. Eerder kwam Alves in Europa voor Sevilla, FC Barcelona en Juventus uit.

Vorige maand won Alves met de Braziliaanse voetbalploeg de Copa América. De 115-voudig international maakte na de gewonnen finale tegen Peru bekend te stoppen als international. São Paulo staat in de Braziliaanse competitie na twaalf wedstrijden op de vijfde plaats, acht punten achter koploper FC Santos. Alves gaat voorlopig de geschiedenis in als de meest gelauwerde voetballer ooit. De Braziliaan won doorheen zijn carrière meer dan 40 trofeeën.

“For my country, for my people. For my beloved club.” @DaniAlvesD2 is here until 2022! 🇾🇪🇧🇷 pic.twitter.com/10kLLLOrDI São Paulo FC(@ SaoPauloFC_eng) link

Celta leent Emre Mor uit aan Galatasaray

De Turkse middenvelder Emre Mor wordt door zijn club Celta de Vigo tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Turkse Galatasaray, zo maakte de Spaanse club bekend. Galatasaray liet ook een aankoopoptie voor de 22-jarige speler in de huurovereenkomst opnemen. Emre Mor streek in augustus 2017 in Galicië neer, na één seizoen bij Borussia Dortmund.

Voor de in Denemarken geboren Emre Mor wordt Galatasaray zijn eerste Turkse werkgever. In Denemarken speelde hij achtereenvolgens voor Lyngby en Nordsjaelland.

Kulübümüze geçici transferi hakkında RC Celta de Vigo ile anlaşmaya vardığımız Emre Mor'u tanıyalım.



Detaylar 👉 https://t.co/ngblGfo89t pic.twitter.com/mVZpUINDNh Galatasaray SK(@ GalatasaraySK) link

Norwich leent Rocky Bushiri meteen weer uit aan Blackpool

Rocky Bushiri zal dit seizoen op uitleenbasis bij Norwich City voetballen. Dat heeft de club die uitkomt in de League One, het derde niveau in de Engelse voetbalpiramide, laten weten. De 19-jarige verdediger is sinds deze zomer eigendom van Norwich City, nadat hij overkwam van KV Oostende.

“Ik ben gelukkig hier te zijn”, reageerde de aanwinst op de site van de Seasiders. “Dit is een ambitieuze club die met een nieuwe manager wil groeien. Ik wil hier ervaring opdoen. Ik train al vijf weken mee met Norwich en voel me klaar om te spelen.”

Bushiri stroomde door uit de jeugdopleiding van Oostende maar was het voorbije jaar op huurbasis actief aan de totaal andere kant van het land, bij Eupen. Bushiri behoorde tot de kern die in juni het EK voor beloften afwerkte, dat voor de jonge Duivels zonder punt in de poules eindigde. Hij speelde de laatste groepsmacht tegen gastland Italië (3-1 verlies).

Essevee laat Jensen naar Noorwegen gaan

Zulte Waregem vond een mondeling akkoord over een nieuwe uitleenbeurt van Fredrik Oldrup Jensen aan Odds. De Noren bedongen geen aankoopoptie. MVV wil Urho Nissilä graag houden, maar er is nog een kloof tussen vraag en aanbod. De overbodige Damien Marcq geniet interesse uit Frankrijk. (OPI)

Eupen haalt Premier League-ervaring

AS Eupen heeft zich in defensief opzicht versterkt met de 27-jarige Spanjaard Jordi Amat. Hij komt op uitleenbasis over van Rayo Vallecano, dat afgelopen seizoen uit de Primera Division degradeerde.De voormalige Spaanse jeugdinternational heeft al 123 wedstrijden in La Liga, 52 matchen in de Premier League en negen wedstrijden in de Europa League op de teller. De centrale verdediger trad eerder aan voor Espanyol Barcelona, Swansea City en Betis Sevilla.