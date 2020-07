Transfer Talk. Anderlecht stalt jonge verdediger bij RKC - Genk denkt aan Mexicaanse linksachter De voetbalredactie

09 juli 2020

18u25 0

Anderlecht stalt Thierry Lutonda bij RKC Waalwijk

RSC Anderlecht leent Thierry Lutonda (19) voor een seizoen uit aan het Nederlandse RKC Waalwijk. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie opgenomen, zo bevestigt de Eredivisieclub. Lutonda is een jeugdproduct van Standard. In 2014 belandde hij in de opleiding van Anderlecht. Afgelopen seizoen kwam hij alleen in de openingsmatch van de competitie tegen KV Oostende (1-2 verlies) in actie. De flankverdediger mocht toen in het slot invallen voor Hotman El Kababri.

“We zijn uiteraard erg tevreden met de komst van Thierry, die is gehaald voor de positie van linksback. Een positie die meerdere jaren bij ons RKC Waalwijk dun bezet is geweest.”, zegt Mo Allach, de technisch directeur van RKC. “Thierry is een jong talent met drive, energie en potentie. Bij Anderlecht heeft hij een uitstekende jeugdopleiding genoten en heeft hij in diverse nationale jeugdteams gespeeld. We hebben veel vertrouwen in Thierry, waardoor we content zijn dat we met het oog op de toekomst ook een optie tot koop overeen zijn gekomen.”

RKC beëindigde het afgelopen seizoen als achttiende en laatste in de Nederlandse hoogste klasse maar hoeft niet te degraderen omdat de competitie vroegtijdig werd stopgezet.

Genk denkt aan Mexicaanse linksachter

Is er nog zitje vrij op de vlucht van Bogota naar Madrid, die de op 19 juli Genkse nieuwkomer Daniel Muñoz eindelijk richting België moet brengen? Dan kan ook Gerardo Arteaga meteen richting ons land reizen. Racing Genk heeft volgens Mexicaanse media namelijk verregaande interesse in Arteaga, een Mexicaanse linksachter van 21. Arteaga komt op dit moment uit voor de Mexicaanse club Santos Laguna en hij is ook vijfvoudig Mexicaans international. Genk hoopt zich deze zomermercato zeker nog te versterken met een linksachter en toonde eerder ook al interesse in Gideon Mensah van Red Bull Salzburg. (KDZ)

Charleroi verlengt huurovereenkomst met Frank Tsadjout

Sporting Charleroi heeft met AC Milan een overeenkomst bereikt omtrent een verdere huurovereenkomst, met optie tot aankoop, voor de Italiaans-Kameroense aanvaller Frank Tsadjout, zo maakte de club vandaag bekend.

De twintigjarige spits met de dubbele nationaliteit was vorig seizoen al op uitleenbasis bij de Karolo’s aan de slag. Tien wedstrijden in de Jupiler Pro League leverden 54 speelminuten en 1 doelpunt op.

RWDM wil nog doelman, spits en middenvelder halen

Voor de oefenwedstrijd tegen KV Mechelen ontbraken Bova (knie) en Senakuku (schouder) die revalideren na hun operaties. Hun herstel verloopt volgens schema. Ook nieuwkomers Electeur (knie) en Le Joncour (rug) moesten verstek geven wegens kwaaltjes. De oefenwedstrijd van nu zaterdag tegen Sporting Charleroi is afgelast omdat enkele spelers van de 1A-club positief testte op Covid-19..

Volgende week trekt de Brusselse club van 13 tot en met 16 juli op 4-daagse stage in de regio van Charleroi. Voorts wil de Brusselse club nog een doelman, verdedigende middenvelder en aanvaller aantrekken. Er lopen gesprekken met verschillende spelers voor elke positie. (NFA)

Anderlecht hoopt Lawrence snel terug te zien

Kemar Lawrence (27) van Anderlecht vertoeft nog steeds in Jamaica wegens familiale problemen. RSCA hoopt dat de linksachter, met wie het voortdurend in contact staat, volgende week aansluit. Lawrence miste tot dusver de hele voorbereiding, wat uiteraard niet ideaal is. Het hoeft dus niet te verbazen dat paars-wit ook naar alternatieven speurt: Bogdan Mykhaylichenko (23) van het Oekraïense Zorya Lugansk is in beeld. (PJC)

KVO doet bod op Kandouss (Union)

In de zoektocht naar een centrale verdedigers is KV Oostende uitgekomen bij Ismaël Kandouss. De 22-jarige Marokkaanse Fransman was vorig seizoen basisspeler bij Union, dat hem anderhalf jaar geleden wegplukte bij het Franse Duinkerke. KVO bracht een eerste bod uit, dat voorlopig geweigerd werd door de 1B-club. (TTV)

Deinze haalt Siebe Blondelle

Deinze blijft zich versterken na de promotie naar 1B. De Oost-Vlamingen zochten nog een ervaren centrale verdediger en hebben die met Siebe Blondelle (34) gevonden. Blondelle speelde in zijn carrière al 413 wedstrijden, het merendeel in de Jupiler Pro League. Op zijn 34ste tekende hij bij Deinze nog een contract van drie seizoenen, hij kwam transfervrij over van Eupen. (SDG)

