Transfer Talk. Anderlecht lonkt naar City-verdediger, “Nummer 9 prioritair” - Harbaoui weg bij Essevee - Club wil keeper lozen

05 juli 2019

06u38

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Topschutter Harbaoui voor twee jaar naar Qatar

Zulte Waregem is zijn spits kwijt. Hamdi Harbaoui trekt voor twee jaar naar Al-Arabi, in Qatar. Harbaoui lag nog twee jaar onder contract bij Zulte Waregem, maar er zat een vaste transferclausule in die overeenkomst, waardoor de Tunesische spits voor 500.000 euro kon vertrekken. Al-Arabi telt die transfersom neer en heeft met de speler zelf een overeenkomst voor twee jaar. Het vertrek van Harbaoui betekent een aderlating voor het team van Francky Dury, want met 25 goals kroonde de 34-jarige aanvaller zich vorig seizoen nog tot topschutter in de Belgische competitie.

De Canadees Cyle Larin (24), die op de Gold Cup vertoefde, moet Harbaoui opvolgen in de spits. Hij komt normaal op uitleenbasis over van Besiktas. (RN)

Sampdoria doet ‘respectabel’ bod op Malinovskyi

Ook na het onderhoud tussen Felice Mazzu, Dimitri de Condé en Ruslan Malinovskyi staat het hoofd van de Oekraïner nog steeds op vertrekken. Op eigen vraag traint hij nog niet met de groep, maar individueel. “In dat gesprek heeft Ruslan aangegeven dat hij graag naar Italië wil”, legde Dimitri de Condé gisteren uit. “Er is ook interesse vanuit Engeland, maar Ruslan verkiest een overstap naar de Serie A.” Sampdoria en Atalanta zijn de twee gegadigden. Het eerste bod van Atalanta - 10 miljoen euro - werd weggelachen in Genk. Nadien trad Sampdoria op het voorplan.

“Zij zijn deze week hier geweest om te onderhandelen en hebben een respectabel bod neergelegd”, aldus De Condé. “Wij hebben een tegenbod geformuleerd en zij hebben bedenktijd gevraagd. Kijk, als een club Malinovskyi echt wil hebben, kan het heel snel gaan. De kans dat hij vertrekt, is reëel.” Genk hoopte initieel 20 miljoen te krijgen voor Malinovskyi, een overeenkomst die rond de 15 miljoen ligt, lijkt niet ondenkbaar.

Ook aan inkomende kant zit Genk niet stil. De Condé: “We staan dicht bij een akkoord met een speler die mogelijk later pas instroomt.” Volgens onze informatie gaat dat om Patrik Hrosovsky, 27-jarige middenvelder van FC Viktoria Plzen. Zij moeten eind deze maand aan de slag in de voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. (KDZ)

Letica moet op zoek naar nieuwe club

Clubdoelman Karlo Letica moet op zoek naar een nieuwe club. Anders dan Ethan Horvath is de Kroaat overbodig bij Club Brugge, daar waar hij vorig jaar na een matige seizoensstart van tussen de palen verdween. Blauw-zwart wil in principe verder met Horvath, het jonge talent Shinton en een nieuwe doelman. Vanuit die optiek is Moeskroendoelman Jean Butez nog steeds in beeld, maar Club is niet van plan om de gewenste 3 miljoen euro te betalen. Mocht Horvath, voor wie er geringe interesse is uit het buitenland, alsnog vertrekken, dan blijft Letica misschien toch aan als invallersdoelman. (TTV)

Veel interesse voor Emond

Galatasaray hoopt op Renaud Emond (27). De Turkse topclub zou zich al gemeld hebben in Luik om de voorwaarden van een eventuele transfer te kennen. De Standard-aanvaller zou bij een goed bod mogen vertrekken op Sclessin. De Rouches hopen minstens 4 miljoen euro te vangen voor Emond, vorig jaar goed voor dertien doelpunten. Naast Galatasaray tonen ook twee Franse clubs uit de Ligue 1 concrete interesse. Het is niet de eerste keer dat de spits in beeld is in Frankrijk. In de voorbije mercato’s toonde onder meer Rennes zich meer dan geïnteresseerd. (FDZ)

Huurling van City op komst?

Anderlecht zit op het spoor van Philippe Sandler, centrale verdediger van Manchester City. Sandler is 22 en Nederlander. Hij kreeg zijn opleiding bij Ajax en kwam in 2016 bij PEC Zwolle terecht. Daar haalde Manchester City hem vorig jaar weg. Maar veel spelen deed de rijzige (1.90m) verdediger onder Guardiola niet. Anderlecht zou hem willen huren. Sandler heeft Mino Raiola als zaakwaarnemer. (MJR)

Arnesen: “Nummer 9 nu prioritair”

Vlap is na Vincent Kompany de tweede inkomende transfer voor Anderlecht. Twee spelers voor de as van de ploeg. Daar moet zeker nog één iemand bij. “Een nummer 9 is nu de absolute prioriteit”, zegt TD Frank Arnesen. “Maar we gaan niet overhaast te werk gaan. Het zou daarom ook niet verstandig zijn om te snel Thelin en/of Santini van de hand te doen. Maar dat de kern moet afgeslankt worden is zeker. Je kan niet met 35 man trainen. Na de match tegen Ajax gaan we met Kompany knopen doorhakken en zullen sommige jongens naar de B-kern worden verwezen.” (MJR)