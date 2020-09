Transfer Talk. Anderlecht heeft verdediger van Frankfurt op radar - Nainggolan tegen wil en dank terug naar Inter? De voetbalredactie

10 september 2020

Frankfurt-speler Falette op de radar van RSCA

In de zoektocht naar een extra centrale verdediger is Simon Falette (28) een optie voor Anderlecht. Falette zit op een zijspoor bij Frankfurt, dat hem in 2017 wegplukte bij Metz. Vorig seizoen voetbalde de speler uit Guinee op huurbasis bij Fenerbahçe. Aangezien Anderlecht waarschijnlijk voor het weekend geen vers bloed vindt, valt het niet uit te sluiten dat Ognjen Vranjes tegen Cercle een nieuwe kans krijgt. (PJC)

Cagliari kan hem niet betalen: Nainggolan tegen wil en dank bij Inter?

Voorlopig blijf Radja Nainggolan (32) nog altijd bij Inter. De gesprekken met Cagliari, dat hem vorig seizoen huurde, zitten muurvast. Zo bevestigt voorzitter Tommaso Giulini: “De beslissing ligt bij Inter. We zullen zien. Iedereen ziet hem graag terugkeren, maar een definitieve transfer behoort niet tot onze mogelijkheden. Bij Inter zeggen ze dat ze hem willen houden.” Enkel tegen de juiste prijs is hij te koop. Of hij daadwerkelijk een plaats krijgt op het middenveld, is maar de vraag. Inter aast nog op Arturo Vidal (Barcelona) en heeft met Sensi, Eriksen, Brozovic, Gagliardini en Barella al heel wat centrale pionnen. Makelaars bieden Nainggolan overal aan. Ook uit het Midden-Oosten is er interesse. (KTH)