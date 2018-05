Transfer Talk: Anderlecht heeft akkoord met Sels én Mbemba - eerstdaags witte rook rond Rits Redactie

29 mei 2018

06u28 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Akkoord met Sels én Mbemba

Luc Devroe heeft bijna zijn eerste twee toptransfers beet. De nieuwe Anderlechtmanager bereikte eerder al een akkoord met Matz Sels (26) over een vijfjarig contract en gisteren raakte hij het ook met de entourage van Chancel Mbemba (23) eens over een vierjarige overeenkomst.

De twee akkoorden willen echter nog niet zeggen dat Sels én Mbemba op 18 juni de trainingen met paars-wit hervatten. Devroe moet nu met Newcastle, nog steeds eigenaar van beide spelers, aan tafel om de deal helemaal rond te krijgen. Newcastle probeert Sels en Mbemba in een packagedeal te betrekken en wil voor beiden zo'n tien miljoen euro vangen, een bedrag dat Anderlecht nog serieus wil onderhandelen. Intussen hebben ook Club Brugge en Standard de hoop op Mbemba nog niet opgegeven en is er groeiende interesse vanuit China en Turkije voor de Congolese verdediger. Verwacht mag evenwel worden dat volgende week beide transfers naar Anderlecht helemaal worden afgehandeld. (MJR)

Eerstdaags witte rook rond Rits

Hij was de topprioriteit en hij is meteen ook de eerste transfer die Club normaal gezien gaat afronden. Als beide clubs een akkoord vinden over de laatste details, kan KVM-middenvelder Mats Rits (24) straks ook officieel zijn handtekening zetten bij blauw-zwart. En dat zou wel eens snel kunnen gaan. Club wil absoluut Rits, Rits wil absoluut naar Club en KV Mechelen wil Rits zonder problemen laten gaan. Zeker naar een ploeg waarmee het goede relaties onderhoudt. Rits zelf heeft al een persoonlijk akkoord met de Bruggelingen en zal voor vier jaar tekenen. Alleen is het daarvoor nog wachten op een deal tussen beide clubs. De onderhandelingen lopen nog en gingen gisteren verder, maar de verwachting is dat er eerstdaags een akkoord uit de bus komt. Club zal voor de polyvalente middenvelder meer dan 2 miljoen euro betalen, met bonussen afhankelijk van de resultaten die Club en Rits zelf neerzetten.

De grote vraag is in hoeverre Rits zich in Brugge zal kunnen doorzetten. Hij wordt in eerste instantie gehaald als back-up voor Vormer en Vanaken. Als Leko logischerwijze vasthoudt aan zijn succesvol middenveld Nakamba-Vormer-Vanaken, zal Rits niet direct vaste waarde worden. Aan de andere kant is er het gegeven dat de Kroaat met de belasting van de Champions League wellicht meer zal roteren in de competitie. (WDK/FDZ)

Boavista wacht op bod voor Rossi

Portugese bronnen bevestigen dat Anderlecht op het spoor zit van Raphael Rossi (27) van Boavista. Via een tussenpersoon weet de Portugese club wat Anderlecht veil heeft voor de verdediger, maar een officieel bod was er tot gisteravond nog niet. Rossi heeft een vertrekclausule van 5 miljoen euro. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Anderlecht zoveel voor hem zal betalen. Naar verluidt is ook Benfica geïnteresseerd. (MJR)