Transfer Talk. Anderlecht en Boeckx naderen akkoord - Tekent Bölöni bij Ferencvaros? Voetbalredactie

11 juni 2020

12u14 6

Akkoord tussen RSCA en Boeckx nabij

Het is een kwestie van tijd. Anderlecht en Frank Boeckx (33) naderen een akkoord, zo valt in makelaarskringen te horen. Wellicht eerstdaags kondigen alle partijen aan dat Boeckx stopt als actief voetballer en aan de slag gaat als keeperstrainer bij de jeugd van RSCA. De voormalige doelman sukkelt al maanden met de rug, zijn laatste wedstrijd dateert van december 2018. Boeckx speelde voor STVV, Gent, Antwerp en Anderlecht. Sinds 2015 liep hij op Neerpede rond.

Ook Ibrahimi en Ezatolahi weg bij Eupen

Het wordt almaar duidelijker dat Eupen zijn kern uitgebreid gaat wijzingen. Na Peñaranda, Bolingi, Milicevic, Verdon en Bautista, verlaten nu ook de Iraniërs Ebrahimi (32) en Ezatolahi (23) na een seizoen de club. Beide spelers werden gehuurd. Ebrahimi, die als verdedigende middenvelder een belangrijke rol speelde in de omschakeling, keert terug naar Al Ahli; de veel minder aan bod gekomen Ezatolahi naar Rostov. (AR)

Najar tekent in Los Angeles

Andy Najar zal niet meer te zien zijn in de Lotto Arena. Vanuit Honduras komt het bericht dat de flankspeler definitief voor de Major Soccer League (MLS) en Los Angeles FC kiest. Sinds februari trainde Najar er al. Eerder speelde hij al in de MLS voor DC United, waar Anderlecht hem in 2013 weghaalde. Indien fit, was hij zeker een meerwaarde. Najar scoorde in totaal 14 goals en was goed voor 16 assists in 164 wedstrijden. Alleen was hij bijzonder weinig fit. Vorige zomer liep Najar nog een knieblessure in de Gold Cup met Honduras, die hem belette het voorbije seizoen te spelen voor paars-wit. Zijn contract liep dit seizoen af in Brussel.

RWDM heeft met Laurent Demol nieuwe coach

Laurent Demol is aangesteld als hoofdtrainer van RWDM. Dat maakte de nieuwkomer in 1B vandaag bekend.

De 48-jarige Demol was afgelopen seizoen trainer bij Tubeke, dat hij niet in eerste amateur kon houden. Hij heeft ook een verleden bij Bergen en Moeskroen. RWDM werd vorig seizoen zesde in eerste amateurklasse maar mocht door licentieperikelen van de concurrentie toch promoveren naar 1B.

Fred Vanderbiest begon afgelopen zomer als hoofdcoach bij de Brusselse traditieclub maar trok in januari naar KV Mechelen. Assistent Frédéric Stilmant nam over en blijft ook komend seizoen aan boord als rechterhand van Demol. Fysical coach Frédéric De Meyer en keeperstrainer Thierry Berghmans vervolledigen de staf.

R.W.D.M Staff 2020-2021 - T1 Demol, Stilmant T2, De Meyer T3, Berghmans Goalkeeper coach. #RWDM

Laszlo Bölöni op weg naar Ferencvaros

Lang lijkt Laszlo Bölöni (67) niet te moeten wachten op een nieuwe club. Volgens Roemeense media is Bölöni, die zowel de Roemeense als de Hongaarse nationaliteit heeft, op weg om trainer te worden van Ferencvaros. Daar moet hij de vervanger worden van de Oekraïense ex-topvoetballer Sergej Rebrov, die zo goed als zeker naar het Turkse Fenerbahce trekt. Bölöni, die zijn contract na drie seizoenen Antwerp niet verlengd zag, vertoeft momenteel nog in zijn woonst aan de Côte d’Azur in Nice maar wordt de komende dagen in Boedapest verwacht. Zijn looneisen zouden geen probleem vormen voor Ferencvaros, dat de landstitel in Hongarije nog nauwelijks kan mislopen en volgend seizoen dus uitkomt in de voorrondes van de Champions League. Het zou voor Bölöni zijn eerste job als coach in Hongarije worden, na avonturen in Frankrijk, Portugal, de Emiraten, Qatar, Griekenland, Saudi-Arabië en natuurlijk in België bij Standard en Antwerp.

Verdon en Bautista verlaten AS Eupen

AS Eupen en Deportivo Alavès hebben geen overeenkomst bereikt over een verlengd verblijf van Olivier Verdon ‘Am Kehrweg’. Het voorbije seizoen werd de centrale verdediger gehuurd van de Spaanse club, maar hem definitief overnemen blijkt te duur te zijn. Een aderlating voor Eupen, want Verdon ontpopte zich bij de Panda’s gaandeweg als patron van de defensie. Reactie van de 24-jarige in Frankrijk geboren international van Benin: “Verrast ben ik niet. Ik vreesde dat de deal niet zou doorgaan. Jammer want ik had het naar mijn zin bij Eupen en in de Belgische competitie. Het is een verrijkende ervaring geweest. Mijn toekomst? Daar heb ik momenteel nog geen zicht op. Ik heb mijn visitekaartje afgegeven. Wie weet leidt dat tot interesse van een andere Belgische club.”

Eupen neemt ook afscheid van Jon Bautista. De spits keert terug naar Real Sociedad.

Aanvoerder Siebe Blondelle, van wie het contract bij Eupen eind deze maand afloopt, zal wel een voorstel krijgen om de verbintenis te verlengen. Blijft de vraag of hij daarop zal ingaan. Blondelle (34) is al vier jaar vaste waarde bij de Panda’s. (AR)

Westerlo haalt Perdichizzi weg bij Union

Westerlo versterkt zijn selectie met de 27-jarige Pietro Perdichizzi. De linksvoetige centrale verdediger ondertekende bij de Kemphanen een contract voor vier seizoenen. Perdichizzi komt over van reeksgenoot Union, waar hij sinds 2016 aan de slag was. Afgelopen seizoen speelde hij 23 wedstrijden voor de Brusselse 1B-club en maakte daarin twee goals. De Belgische verdediger met Italiaanse roots, die rugnummer drie zal dragen in het Kuipje, heeft ook een verleden bij Charleroi, Club Brugge, Zulte Waregem, Roeselare en Antwerp.

KVCW kleurt verder Belgisch.

Nadat er een akkoord werd gevonden tussen Royale Union Sint-Gillis, KVC Westerlo en de speler zelf, heeft zonet de 27-jarige Pietro Perdichizzi een contract voor 4 seizoenen ondertekend bij onze Kemphanen.

🎥 https://t.co/1PdV6aeifS KVC Westerlo(@ KVCWesterlo) link

Nieuwe doelman voor Eupen

Eupen heeft zich verzekerd van de diensten van de 28-jarige doelman Théo Defourny. De Frans-Belgische goalie (1m94) ondertekende in de Oostkantons een overeenkomst tot juni 2022. Defourny komt over van het failliet gegane Lokeren. Defourny kreeg zijn jeugdopleiding in Frankrijk bij Olympique Lyon, maar kwam nadien in ons land uit voor achtereenvolgens Antwerp, Virton, Moeskroen, Tubeke en Lokeren. Hij werd in het seizoen 2018-2019, als doelman van Tubeke, verkozen tot beste doelman van de Proximus League.