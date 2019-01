Transfer Talk. “Anderlecht bereikt akkoord met Benfica over Ferreyra” - Meunier verwelkomt Paredes bij PSG - Ex-jeugdspeler van Club staat op zucht van Juventus De voetbalredactie

29 januari 2019

“Anderlecht bereikt akkoord met Benfica over Ferreyra”

Anderlecht heeft volgens de Portugese krant O Jogo een akkoord bereikt met Benfica over de transfer van de Argentijnse spits Facundo Ferrerya. De 27-jarige Ferreyra was vorig jaar al in beeld bij paars-wit, maar het kwam toen niet tot een overgang. Nu lijkt die er dus wel te komen, het zou gaan om een huur van achttien maanden. Bij Benfica zit de spits alvast op een zijspoor. Ferreyra kwam dit seizoen nog maar in vier competititematchen in actie, scoren lukte nog maar één keer. Volgens O Jogo zou Ferreyra wel nog in de kern van Benfica zitten voor de match van vanavond tegen Boavista. (PJC)

Cercle Brugge plukt jonge Belg Zorhan Bassong weg bij Lille

Cercle Brugge heeft zich versterkt met de negentienjarige Belgische linksachter Zorhan Bassong. De voormalige jeugdspeler van Moeskroen en Anderlecht komt over van het Noord-Franse Lille en ondertekent bij de Vereniging een contract voor anderhalf seizoen,.

“De kans om te mogen tekenen voor een ploeg als Cercle Brugge is een mooie stap in mijn carrière”, klinkt het bij de kersverse Bruggeling. “Cercle is een ploeg die goed meedraait in België en bovendien een team waarin ik me verder kan ontwikkelen als voetballer. Ik ben zeer tevreden om hier te zijn en ik kijk er enorm naar uit om de Belgische competitie te leren kennen.”

Sevilla huurt Marko Rog tot eind dit seizoen van Napoli

De Kroatische middenvelder Marko Rog wordt door Napoli tot het einde van het seizoen en zonder aankoopoptie uitgeleend aan het Spaanse FC Sevilla, zo maakten beide clubs bekend.

De intussen de 23-jarige Rog werd in de zomer van 2016 door de Napolitanen overgenomen van Dinamo Zagreb, maar komt in het San Paolostadion niet genoeg aan spelen toe. Dit seizoen sprokkelde hij in de Serie A 331 minuten, verdeeld over negen wedstrijden. Bij de club van Dries Mertens heeft hij nog een overeenkomst tot medio 2021.

Marko Rog is een Kroatische international en zat vorig jaar in de voorselectie voor het WK in Rusland. Uiteindelijk viel hij nog af en zag hij zijn ploegmaats enkele weken later vicewereldkampioen worden.

Meunier verwelkomt Paredes bij PSG

De transfer van Leandro Paredes naar Paris Saint-Germain is eindelijk officieel. Op Twitter bevestigde de Parijse topclub de komst van de 24-jarige Argentijnse centrale middenvelder. Paredes, die opgeleid werd bij topclub Boca Juniors, maakt de overstap van Zenit Sint-Petersburg, dat hem in de zomer van 2017 voor zo’n 23 miljoen had overgekocht van AS Roma. PSG zou zo’n 47 miljoen euro neertellen voor de middenvelder, die zijn krabbel zette onder een contract tot medio 2023.

Over de transfer van Paredes werd de voorbije dagen flink gespeculeerd in Frankrijk en daar speelde Rode Duivel Thomas Meunier op Twitter handig op in. Met een paar hints maakte de flankspeler aan zijn volgers duidelijk dat de overgang eindelijk in kannen en kruiken was.

🆕⚠️✍️ Breaking News!



¡Hola @LParedss! Ángel a un message pour toi ce matin ! 🙌



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/nL0SrdqTZZ Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Si j'ai 1000 RT avant 8h du matin, je vous régale d'une sublime annonce. #TÔTOUTARD Thomas Meunier(@ ThomMills) link

Anderlecht slaat onverwachte slag met transfer Stanciu

Vlak voor het einde van de transfermarkt kan Anderlecht nog een onverwachte slag slaan. En daar heeft het zelf weinig mee te maken. Nicolae Stanciu, de duurste voetballer die ooit in het Astridpark rondgelopen heeft maar nu al een jaar onder contract staat bij Sparta Praag, heeft een lucratieve transfer versierd naar Al Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat bevestigde Sparta Praag gisterenavond en Al Ahli deze morgen. De Tsjechen vangen zo'n 10 miljoen euro voor Stanciu, die 2,5 miljoen per jaar gaat verdienen in de woestijn. Goed nieuws voor Anderlecht. Paars-wit had de middenvelder vorig jaar nog van de hand gedaan voor een pak minder geld dan de aankoopprijs - 4 miljoen tegenover 8,5 miljoen. Het bedong wel een doorverkooppercentage van 15 procent. Anderlecht vangt dus nog 1,5 miljoen euro voor het sluiten van de transferperiode. (NVK/PJC)

Nicolae Stanciu signed an initial contract with Al-Ahli. The Romanian International will complete his move from Sparta Prague, and sign a 3-and-a-half year contract, after having his medical in Jeddah during the upcoming two days.#Welcome_Stanciu 🇷🇴 pic.twitter.com/8wmOOCKN1i Al-Ahli Saudi Club(@ ALAHLI_FCEN) link

Daouda Peeters op zucht van Juventus

Wat zou Club Brugge hiervan denken? Ex-jeugdspeler Daouda Peeters (20) staat op een zucht van Juventus. Sampdoria plukte Peeters zes maanden geleden weg in Brugge, maar inmiddels heeft de middenvelder zich in die mate ontwikkeld bij de Primavera (het tweede elftal) dat hij een overgang naar Turijn lijkt te versieren. Topclub Juventus zou Peeters wel eerst nog zes maanden aan Sampdoria uitlenen. Voor volgend seizoen is het de bedoeling dat Peeters de voorbereiding start bij de A-kern, met die nuance dat Juventus altijd met een geweldig grote selectie toewerkt naar het seizoensbegin. Het gros van de spelers valt nadien meestal af. Peeters (ex-Lierse) speelde al voor de Belgische U19, hij kan ook voor Guinee uitkomen. (PJC)