Transfer Talk. Ampomah officieel van Fortuna Düsseldorf - Spaanse spits voor Lokeren

11 juli 2019

11u02

Ampomah officieel van Fortuna Düsseldorf

’t Heeft uiteindelijk nog even geduurd, maar Nana Ampomah is nu helemaal officieel speler van Fortuna Düsseldorf. De medische en fysieke testen verliepen vlekkeloos, ondertussen trainde hij zelfs een eerste keer mee.

De transfer van Ampomah is de duurste uitkomende ooit van Waasland-Beveren. Met de overgang is een bedrag gemoeid van bijna 4 miljoen, dat mits bonussen nog kan oplopen tot 5 miljoen. Een opsteker van jewelste voor de Waaslanders, die vorig seizoen op financieel vlak een rampjaar kenden. W-B probeert vandaag de transfers van Xian Emmers en Lucas Pirard af te ronden en speurt verder naar versterkingen, zonder daarbij het geld over de balk te gooien. De visie van de club -zoveel mogelijk jong en Belgisch inkopen- blijft gehandhaafd waar mogelijk. (MVS)

Spaanse spits voor Lokeren

Francisco José Navarro Allaga, kortweg Fran Navarro, komt de aanval van Sporting Lokeren versterken. Lokeren huurt de 21-jarige centrumspits van Valencia Mestalla -het B-team van Valencia, dat uitkomt in de Segunda Division B III- mét aankoopoptie. Navarro scoorde het voorbije seizoen 9 keer. Hij was zowel bij de U19 als de U17 Spaans belofteninternational. Hij is na Jelle Van Damme, Anel Hajric, Jimmy De Jonghe en Jun Amano al de vijfde transfer van Lokeren deze zomer. (MVS)

Emmers bijna van Waasland-Beveren

Xian Emmers wordt vermoedelijk eerstdaags medisch gekeurd bij Waasland-Beveren, waarna de transfer geofficialiseerd wordt. De 19-jarige Belg (en zoon van ex-international Marc Emmers) komt over van Inter Milaan en wordt gehuurd. Gisteravond woonden de twee de oefenwedstrijd van Waasland-Beveren tegen Lommel (3-1) bij. Het is niet voor het eerst dat Emmers een partij kwam bekijken.

Daarnaast wordt Lucas Pirard vandaag gekeurd. De deal was al langer rond, maar Waasland-Beveren wachtte op de uitspraak van het BAS om de transfer te officialiseren. Pirard, die overkomt van STVV, moet bij de Waaslanders de eerste doelman worden. (MVS)