Transfer Talk. Amerikaanse en Turkse interesse voor Depoitre - Roma strikt Mancini

18 juli 2019

10u15 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Amerikaanse en Turkse interesse voor Depoitre

De transfervrije Laurent Depoitre voert gesprekken met clubs uit de Engelse tweede klasse. Maar er is ook belangstelling uit andere competities . Zo heeft Depoitre een voorstel van een Turkse club op zak en zijn er contacten met een ploeg uit de Amerikaanse MLS. Op het verlanglijstje van Club Brugge prijkt hij niet langer, al is een terugkeer naar onze competitie niet helemaal uitgesloten. (TTV)

De Pauw op weg naar Rizespor

Zulte Waregem dreigt Nill De Pauw (29) kwijt te spelen. Hij is in Turkije om de installaties van Rizespor te bezoeken. Het gaat om een definitieve transfer. De flankspeler moet nog een akkoord vinden met de Turkse middenmoter. (VDVJ)

AS Roma plukt international Mancini weg bij Atalanta

AS Roma heeft zich versterkt met verdediger Gianluca Mancini. De 23-jarige Italiaan komt over van Atalanta Bergamo. In eerste instantie wordt hij voor één seizoen geleend, voor een bedrag van twee miljoen euro. Op het einde van komend seizoen zijn de Romeinen verplicht Mancini definitief in te lijven voor een som van dertien miljoen euro, met mogelijk acht miljoen euro aan bonussen. Hij zal dan tot medio 2024 verbonden zijn aan de Gialorossi.

Mancini, een jeugdproduct van Fiorentina, maakte bij Serie B-club Perugia zijn debuut in het professioneel voetbal. Atalanta haalde hem in januari 2017 naar Bergamo en daar ontwikkelde de centrale verdediger zich tot een international. Mancini speelde 48 officiële duels voor de Bergamasken, waarin hij zeven keer scoorde. Het voorbije seizoen werd het team van Rode Duivel Timothy Castagne knap derde in de Serie A. Het mag zo in september voor de eerste keer deelnemen aan de groepsfase van de Champions League.

Roma werd het voorbije seizoen teleurstellend zesde en start in de groepsfase van de Europa League. De tweevoudig Italiaans international is voor de Romeinen de vierde inkomende transfer. Eerder kwamen ook doelman Pau Lopez (Real Betis), verdediger Leonardo Spinazzola (Juventus) en middenvelder Amadou Diawara (Napoli) de club al versterken.

RB Leipzig versterkt zich met toptalent Nkunku (PSG)

RB Leipzig heeft de transfer van Christopher Nkunku afgerond. De 21-jarige Franse middenvelder komt over van Paris Saint-Germain en ondertekende in het oosten van Duitsland een overeenkomst tot medio 2024. Met zijn overgang zou een bedrag van zo’n dertien miljoen euro gemoeid zijn.

Nkunku is een jeugdproduct van de Parijzenaars en speelde sinds zijn debuut in december 2015 78 officiële duels voor PSG. Hij kon zich echter nooit opwerken tot een vaste basiskracht in het elftal van Rode Duivel van Thomas Meunier en dus rook RB Leipzig zijn kans.

De Franse jeugdinternational, met Congolese roots, is de tweede zomertransfer voor Leipzig na de Oostenrijkse aanvallende middenvelder Hannes Wolf (RB Salzburg).