Transfer Talk. Amerikaanse en Turkse interesse voor Depoitre - Ocansey ruilt Eupen voor Kortrijk - Alweer nieuwe verdediger voor Atletico

18 juli 2019

In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij.

Kortrijk haalt Ocansey bij Eupen

Eric Ocansey (21) verkast van Eupen naar KV Kortrijk. De Ghanees die zijn opleiding genoot bij de Aspire Academy in Senegal, had bij Eupen nog een contract voor één seizoen, maar tekent nu bij KVK voor drie jaar. Ocansey is een rechtsvoetige flankspeler die vooral in het seizoen 2017-2018 hoge ogen gooide bij de Panda’s. Vorig seizoen kreeg hij minder vertrouwen en was eerder middelmatig. (ESK)

Poolse flankverdediger voor Moeskroen

Moeskroen blijft aanwerven. Het haalde nu de Poolse offensieve flankverdediger Rafal Pietrzak (27), die einde contract was bij Wisla Krakau. Het voorbije seizoen speelde Pietrzak alle wedstrijden en scoorde drie keer. (ESK)

Alweer nieuwe verdediger voor Atletico

Atletico Madrid heeft zich versterkt met Mario Hermoso. De 24-jarige centrale verdediger komt over van Espanyol Barcelona en tekende een contract voor vijf jaar. Hermoso, drievoudig Spaans international, kwam de voorbije twee seizoenen tot 59 officiële duels voor Espanyol. Pikant detail: Espanyol plukte hem in de zomer van 2017 weg bij de beloftenploeg van Real Madrid. Hermoso is voor Atletico al de vierde nieuwe verdediger. Eerder kwamen Felipe (FC Porto), Renan Lodi (Atletico Paranaense) en Kieran Trippier (Tottenham) de Madrileense rangen al versterken. Verder haalden de ‘Rojiblancos’ ook nog middenvelders Hector Herrera (FC Porto), Marcos Llorente (Real Madrid) en Joao Felix (Benfica) en aanvaller Ivan Saponjic (Benfica) aan boord. Aan uitgaande zijde verlieten onder meer Filipe Luis, Juanfran, Diego Godin (Inter), Rodri (Manchester City), Lucas Hernandez (Bayern München) en Antoine Griezmann (FC Barcelona) de club.

Eupen haalt achtste nieuwkomer in huis

KAS Eupen heeft de komst van Carlos Embalo aangekondigd. De 24-jarige aanvaller, afkomstig uit Guinee-Bissau, komt over van de Italiaanse tweedeklasser Palermo en ondertekende aan de Kehrweg een overeenkomst tot medio 2022.

De spits kreeg zijn opleiding in Portugal bij Chaves, alvorens op negentienjarige leeftijd in Sicilië neer te strijken bij Palermo. Een doorbraak bleef echter uit, en Palermo leende hem uit aan diverse clubs uit de Italiaanse lagere divisies. Eupen neemt Embalo nu definitief over.

Embalo is voor Eupen de achtste inkomende transfer. Eerder haalden de Panda’s ook al doelmannen Ortwin De Wolf (Lokeren) en Romain Matthys (FC Luik), verdedigers Andreas Beck (VfB Stuttgart) en Menno Koch (NAC Breda), middenvelder Jens Cools (Pafos) en aanvallers Jon Bautista (Real Sociedad) en Flavio Campichetti (Macara) aan boord.

Amerikaanse en Turkse interesse voor Depoitre

De transfervrije Laurent Depoitre voert gesprekken met clubs uit de Engelse tweede klasse. Maar er is ook belangstelling uit andere competities . Zo heeft Depoitre een voorstel van een Turkse club op zak en zijn er contacten met een ploeg uit de Amerikaanse MLS. Op het verlanglijstje van Club Brugge prijkt hij niet langer, al is een terugkeer naar onze competitie niet helemaal uitgesloten. (TTV)

De Pauw op weg naar Rizespor

Zulte Waregem dreigt Nill De Pauw (29) kwijt te spelen. Hij is in Turkije om de installaties van Rizespor te bezoeken. Het gaat om een definitieve transfer. De flankspeler moet nog een akkoord vinden met de Turkse middenmoter. (VDVJ)

AS Roma plukt international Mancini weg bij Atalanta

AS Roma heeft zich versterkt met verdediger Gianluca Mancini. De 23-jarige Italiaan komt over van Atalanta Bergamo. In eerste instantie wordt hij voor één seizoen geleend, voor een bedrag van twee miljoen euro. Op het einde van komend seizoen zijn de Romeinen verplicht Mancini definitief in te lijven voor een som van dertien miljoen euro, met mogelijk acht miljoen euro aan bonussen. Hij zal dan tot medio 2024 verbonden zijn aan de Gialorossi.

Mancini, een jeugdproduct van Fiorentina, maakte bij Serie B-club Perugia zijn debuut in het professioneel voetbal. Atalanta haalde hem in januari 2017 naar Bergamo en daar ontwikkelde de centrale verdediger zich tot een international. Mancini speelde 48 officiële duels voor de Bergamasken, waarin hij zeven keer scoorde. Het voorbije seizoen werd het team van Rode Duivel Timothy Castagne knap derde in de Serie A. Het mag zo in september voor de eerste keer deelnemen aan de groepsfase van de Champions League.

Roma werd het voorbije seizoen teleurstellend zesde en start in de groepsfase van de Europa League. De tweevoudig Italiaans international is voor de Romeinen de vierde inkomende transfer. Eerder kwamen ook doelman Pau Lopez (Real Betis), verdediger Leonardo Spinazzola (Juventus) en middenvelder Amadou Diawara (Napoli) de club al versterken.

RB Leipzig versterkt zich met toptalent Nkunku (PSG)

RB Leipzig heeft de transfer van Christopher Nkunku afgerond. De 21-jarige Franse middenvelder komt over van Paris Saint-Germain en ondertekende in het oosten van Duitsland een overeenkomst tot medio 2024. Met zijn overgang zou een bedrag van zo’n dertien miljoen euro gemoeid zijn.

Nkunku is een jeugdproduct van de Parijzenaars en speelde sinds zijn debuut in december 2015 78 officiële duels voor PSG. Hij kon zich echter nooit opwerken tot een vaste basiskracht in het elftal van Rode Duivel van Thomas Meunier en dus rook RB Leipzig zijn kans.

De Franse jeugdinternational, met Congolese roots, is de tweede zomertransfer voor Leipzig na de Oostenrijkse aanvallende middenvelder Hannes Wolf (RB Salzburg).

Dolly Menga zet carrière verder in Angola

Kent U Dolly Menga nog? De spits die via Standard en Sint-Truiden een opvallend seizoen kende bij Lierse (ondanks dat hij er maar vier keer scoorde), zet na weinig succesvolle verhalen in Portugal en Engeland zijn carrière verder in Angola. Hij tekent er bij traditieclub Petro Atlético de Luanda.