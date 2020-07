Transfer Talk. Alvaro Negredo tekent bij promovendus Cadiz - Jari De Busser (AA Gent) op proef bij Lommel Voetbalredactie

23 juli 2020

Alvaro Negredo tekent bij promovendus Cadiz

Cadiz, dat promoveert naar de Spaanse hoogste klasse, heeft zijn aanval versterkt met Alvaro Negredo. De voormalige Spaanse international, 34, was transfervrij na zijn vertrek bij het Arabische Al-Nasr.

Met Negredo haalt Cadiz, een club uit Andalusië die vicekampioen werd in de Segunda Division, heel wat ervaring in huis. Hij speelde in La Liga voor Almeria, Sevilla en Valencia en droeg ook het shirt van Manchester City, Middlesbrough en Besiktas. De centrumspits speelde 21 interlands voor La Roja en maakte daarin tien doelpunten.

OFICIAL | Álvaro Negredo es el primer fichaje en @LaLiga



OFICIAL | Álvaro Negredo es el primer fichaje en @LaLiga

¡Bienvenido @AlvaroNegredo9!

Jari De Busser (AA Gent) op proef bij Lommel

AA Gent laat Jari De Busser (20) op proef vertrekken naar Lommel. De keeper is na de komst van Davy Roef pas vierde doelman. De Busser speelt sinds 2018 voor de Buffalo’s. Toen kwam hij over van Lierse. (RN/SDG)