Transfer Talk. Ajax sluit deur voor Vertonghen - Ngadeu charmeert Lyon - Anderlecht toont interesse in Oekraïense linksback

23 juni 2020

Vertonghen keert niet terug bij Ajax: “We hebben andere keuzes gemaakt”

Jan Vertonghen keert deze zomer niet terug bij Ajax. Volgens Marc Overmars “zijn er andere keuzes gemaakt”. Het contract van de Belgische verdediger loopt deze zomer af bij Tottenham Hotspur en zou dus gratis opgepikt kunnen worden door de Amsterdammers. Al gaf Vertonghen ook aan in een hogere competitie dan de Eredivisie te willen voetballen.

“Ik heb wel met zaakwaarnemers gesproken, maar we hebben andere keuzes gemaakt. We hebben vertrouwen in Sven Botman en Lisandro Martínez kan ook op die plek spelen”, vertelt Overmars, de directeur voetbalzaken, op de website van Ajax. “Jan is ook geen linksback meer.”

Vertonghen kwam al in de jeugd uit voor Ajax en speelde tot 2012 voor de Amsterdammers. Toen vertrok de bij de achterban zeer populaire Belg voor een bedrag van 12 miljoen euro naar Tottenham Hotspur. Bij Ajax werd de verdediger twee keer kampioen en won hij één keer de KNVB-beker.

Ook een terugkeer van Davy Klaassen is voorlopig niet aan de orde, vertelt Overmars. “Het zijn de bekende namen die je hoort. Maar ik denk dat we alles redelijk goed op orde hebben.”

Bayernvoorzitter Rummenigge verwacht geen transfers boven 100 miljoen

Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München, voorspelt dat de coronacrisis voor minder uitschieters op de transfermarkt zal zorgen. Deze zomer zullen er volgens hem geen bedragen boven 100 miljoen euro op tafel worden gelegd, en in de toekomst verwacht hij minder hoge transfersommen.

“De transfermarkt zal veranderen. Er is weinig liquiditeit, dus is er minder vraag. Maar er is geen tekort aan spelers die op een transfer azen. Dit zal voor een aanpassing van de prijzen zorgen”, voorspelt Rummenigge in een gesprek met de zakenkrant Handelsblatt.

De symbolische grens van 100 miljoen euro zal volgens hem deze zomer niet overschreden worden. “Ik kan mij niet inbeelden dat er dit seizoen zoveel geld wordt betaald voor een speler in Duitsland of ergens anders in Europa.”

Anderlecht toont interesse in Oekraïense linksback

Anderlecht heeft een oogje laten vallen op Bogdan Mykhailichenko (23). De Oekraïense linksachter komt uit voor Zorya Luhansk waar hij nog drie seizoenen onder contract ligt. De speler schermt ook met interesse van andere ploegen. Onder meer Shakhtar Donetsk zou op hem azen. Maar er valt te horen dat Mykhailichenko het belangrijk vindt om Europees voetbal te spelen. Iets wat volgend jaar niet het geval is bij Anderlecht. (FDZ/KDZ)

Lyon gecharmeerd door Ngadeu

Volgens Franse bronnen heeft Olympique Lyon een oogje laten vallen op Michael Ngadeu, de Kameroense verdediger van AA Gent. Technisch directeur van Lyon Juninho zou ook al samengezeten hebben met de entourage van Ngadeu. Gent is niet zomaar van plan hem te laten gaan en zou tien miljoen euro vragen. Dat is meer dan het dubbele waarvoor Gent hem vorig jaar weghaalde bij Slavia Praag. (RN)

RC Genk legt 4 miljoen voor Dessers

Racing Genk geeft het startschot van de zomermercato. De Limburgers hebben met Heracles Almelo een akkoord bereikt over de transfer van Cyriel Dessers (25). De Limburgers betalen vier miljoen en Dessers tekent een contract voor vier seizoenen.

Bod van 3 miljoen op Suzuki (STVV)

Het staat nagenoeg vast. Geen Acolatse (Beër Sheva?) en geen Buya Turay (Rangers?) meer bij STVV. En nu ook geen Suzuki meer. Voor deze laatste kwam er een bod binnen van een niet nader genoemde club uit het Midden-Oosten. “Dat bod klopt. Om en bij de drie miljoen is het. Maar de club willen we tot nader order niet bij naam noemen”, zeggen ze bij STVV. “Want er zijn nogal wat clubs geïnteresseerd, onder meer ook uit Duitsland en Frankrijk.” Hiermee zou STVV dus drie aanvallers verliezen. Daartegenover staat dat er een akkoord in de maak is met Inter Milaan om de Argentijnse spits Facundo Colidio nog een jaartje te huren. (FKS)

