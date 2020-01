Transfer Talk. Ajax haalt oude bekende Ryan Babel terug - Manager Bale: “Hij blijft bij Real” - Kubo officieel naar Cincinnati Redactie

09 januari 2020

17u51 0

Officieel: Kubo verlaat AA Gent voor Cincinnati

Zoals eerder aangekondigd verlaat Yuya Kubo AA Gent voor het Amerikaanse FC Cincinnati uit de MLS. De 26-jarige Japanner kwam in januari 2017 over van het Zwitserse BSC Young Boys. Over alle competities heen speelde hij in totaal 73 wedstrijden voor KAA Gent waarin hij 25 tot scoren kwam en 6 assists gaf.

Bedankt Yuya en veel succes in de MLS! 🙏🏻#kaagent #transferhttps://t.co/fHDPgE8zI7 KAA Gent(@ KAAGent) link

Ajax haalt Ryan Babel terug

Ryan Babel is officieel terug bij Ajax. De 33-jarige aanvaller wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van Galatasaray en moet trainer Erik ten Hag wat meer opties in de voorhoede geven.

Babel doorliep de Amsterdamse jeugdopleiding en debuteerde in februari 2004 (kort na zijn zeventiende verjaardag) in het eerste elftal. Na mindere periodes bij Liverpool en 1899 Hoffenheim keerde hij in 2012 terug bij Ajax. Onder trainer Frank de Boer werd hij landskampioen, waarna hij na één seizoen definitief leek te gaan kiezen voor het grote geld.

Hij belandde via Kasimpasa (Turkije) bij Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten), maar Deportivo La Coruña haalde hem terug naar Europa. Daarna begon Babel aan een wonderlijke tweede jeugd: hij speelde twee jaar voor de Turkse topclub Besiktas en kwam namens Fulham (met behoorlijk succes) uit in de Premier League, hij keerde bovendien terug in het Nederlands elftal, waarna Galatasaray hem afgelopen zomer terughaalde naar Turkije.

Nu is Babel dus voor de tweede keer terug bij Ajax. Bij Gala was hij de afgelopen tijd niet verzekerd van een basisplaats, terwijl hij met het oog op het EK van komende zomer juist regelmatig aan spelen wil toekomen. Ajax was daarnaast op zoek naar aanvallende versterking, aangezien in december duidelijk werd dat de spoeling (door de blessures van Quincy Promes en David Neres) wel erg dun werd.

Zaakwaarnemer is er zeker van: Bale blijft bij Real

Een vertrek van Gareth Bale bij Real Madrid is niet aan de orde. Dat heeft zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett gezegd. “Hij gaat in januari niet naar een andere club en het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat hij Madrid komende zomer verlaat”, aldus Barnett. De international uit Wales heeft een contract bij de Spaanse club dat afloopt in 2022. Bale kwam in 2013 over van Tottenham Hotspur voor destijds een recordbedrag van 100 miljoen euro. De aanvaller heeft met Real vier keer de Champions League gewonnen.

Deze zomer stuurde met name trainer Zinédine Zidane aan op een transfer van de vleugelaanvaller, maar het kwam niet tot een deal met een andere club. Het salaris van Bale en zijn afkoopsom vormen beletsels. Bij Real is hij ploegmakker van Rode Duivels Eden Hazard, die net als Bale momenteel geblesseerd is, en Thibaut Courtois.

Zidane voelde zich eerder dit seizoen geroepen de supporters van Real Madrid tot de orde te roepen en Bale niet meer uit te jouwen. De voetballer lag onder vuur vanwege zijn uitbundige feestvieren met de nationale ploeg van Wales, toen die zich plaatste voor het EK voetbal in 2020. Bale danste en zwaaide met een vlag van Wales waarop viel te lezen: ‘Wales. Golf. Madrid. In die volgorde’

Thelin officieel naar Malmö

Isaac Kiese Thelin dook enkele dagen geleden niet op in de luchthaven van Charleroi om met Anderlecht mee te reizen naar Pinatar. De Zweedse spits was in gesprek met Malmö voor een overgang op huurbasis met aankoopoptie. Ook beide clubs zijn er uit geraakt. Thelin kon ook rekenen op interesse van Norwich, maar koos dus voor een terugkeer naar eigen land.

De 27-jarige aanvaller was in 2014 al korte tijd actief bij Malmö. Het jaar nadien verhuisde hij naar Bordeaux, waar Anderlecht hem in 2017 (eerst op huurbasis) wegplukte. In Brussel kreeg de Zweedse international (29 caps) maar moeilijk voet aan de grond. Uitleenbeurten aan Waasland-Beveren en het Duitse Bayer Leverkusen brachten weinig soelaas. In in totaal 37 wedstrijden kwam hij al die jaren bij paars-wit maar tot drie goals. Dit seizoen trof hij enkel in de Beker van België tegen tweedeklasser Beerschot raak.

“Het voelt erg goed dat de deal rond is”, reageerde Thelin. “Ook al speelde ik hier maar korte tijd, voelt dit als thuiskomen. Malmö blijft stappen vooruit zetten en heeft in Europa respect verdiend. We mikken op een nieuwe Zweedse titel.”

Välkommen tillbaka till MFF, Isaac Kiese Thelin!



✍️ @IKieseThelin pic.twitter.com/YaV4jFQwqV Malmö FF(@ Malmo_FF) link

Officieel: Renaud Emond ruilt Standard voor FC Nantes

Renaud Emond ruilt Standard in voor FC Nantes. Dat heeft het Franse team donderdag bevestigd, nadat Standard-trainer Michel Preud’homme woensdagmiddag op de RTBF al had laten verstaan dat de spits de overstap zou maken. Het is voor de 28-jarige aanvaller, die een contract tot 2022 ondertekent, de eerste ervaring in het buitenland.

Emond is dit seizoen in de competitie met zeven treffers topschutter in Luik. Hij kwam in 2015 op Sclessin aan, nadat hij tussen 2013 en 2015 op het hoogste niveau doorbrak bij Waasland-Beveren. Voordien was de spits bij Virton aan de slag, waar hij zijn opleiding kreeg.

Na negentien speeldagen staat Nantes (29 ptn) op een knappe vijfde stek in de Ligue 1.

📖🇧🇪 Devinez qui vient compléter l'album @Panini_fr du @FCNantes ! pic.twitter.com/wMUPsXI0BO FC Nantes(@ FCNantes) link

West Ham denkt aan Berge

De naam van Sander Berge (21) ligt op tafel bij West Ham, maar de Londense club bracht tot op heden nog geen bod uit op de Noor van Racing Genk. De club van manager David Moyes staat op dit moment op de 16de plaats in de Premier League, amper twee punten boven de degradatiezone. Het is afwachten of Berge een move naar de Hammers zou zien zitten. In de zomer weigerde hij nog in te gaan op een bod van promovendus Sheffield United, zij staan intussen op een knappe achtste plaats. Joe Allen (Stoke City) is één van de andere namen op de lijst van West Ham.

Leuk detail: Berge was een aantal jaren geleden al eens kort op proef bij West Ham voor hij uiteindelijk naar Genk trok. Berge zou tussen de 20 en de 25 miljoen moeten opbrengen. (KDZ/KTH)

San Lorenzo vraagt te veel voor Club-target

Een deal blijft voorlopig uit. San Lorenzo wekte dinsdag nochtans de schijn dat er op een clubniveau een akkoord in de maak was, maar niets is op dit moment minder waar. De Argentijnen lijken niet van plan om veel toegevingen te doen als het over hun goudhaantje Adolfo Gaich (20) gaat. De vraagprijs van San Lorenzo ligt vooralsnog te hoog voor Club. Gaich – die in zijn contract een opstapclausule heeft staan van 15 miljoen dollar, ofwel zo’n 13,5 miljoen euro – is nog steeds de gedroomde spits van blauw-zwart, maar Club houdt intussen meerdere opties open. De gesprekken met San Lorenzo lopen wel nog steeds.

Alleen: volgens Zuid-Amerikaanse bronnen zou San Lorenzo het contract van Gaich willen openbreken, om zo zijn clausule te verhogen naar 20 miljoen dollar, ofwel 18 miljoen euro. Als dat gebeurt, zal Gaich niet de eerste Argentijn ooit worden voor Club. (NP)

Sanneh naar Brøndby?

“Een Israëlische topclub.” Dat wordt volgens makelaar Dudu Dahan de nieuwe bestemming van Kenny Saief (26). De linkermiddenvelder van Anderlecht is niet mee op stage en werd gisteren gespot in Israël, waar hij op huurbasis naartoe kan. Om welke ploeg het gaat, wilde Dahan niet kwijt, maar in het verleden werd Saief al aan Maccabi Haifa gelinkt. Nog bij RSCA wil Brøndby Bubacarr Sanneh (25) aantrekken. Göztepe leent hem nu, daar moet de Gambiaan weg.