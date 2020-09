Transfer Talk. Adzic, Bolingi en Paintsil naar club Luc Nilis - KV Kortrijk haalt Servische doelman - Anderlecht heeft verdediger van Frankfurt op radar De voetbalredactie

Adzic, Bolingi én Paintsil op huurbasis naar Ankaragücü

Jonathan Bolingi (Antwerp), Joseph Paintsil (KRC Genk) en Luka Adzic (Anderlecht) spelen dit seizoen alledrie op huurbasis voor de Turkse topklasser Ankaragücü. De club van coach Fuat Capa en assistent Luc Nilis bevestigde hun komst.

Bolingi, een 26-jarige Congolese aanvaller, werd vorig seizoen door de Great Old uitgeleend aan Eupen. Hij scoorde er vier goals in 23 wedstrijden. In de eerste vier competitieduels van dit seizoen mocht hij van coach Leko alleen invallen tegen Cercle Brugge.

De 22-jarige Paintsil, een Ghanese flankspeler, kwam afgelopen seizoen in 23 duels tot een goal en een assist. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut voor Genk in de eerste vier competitiematchen.

Luka Adzic, 21, werd afgelopen seizoen sinds januari door RSCA uitgeleend aan FC Emmen. De Servische winger kwam drie keer in actie in de Eredivisie (een goal). Voor de jaarwissel mocht hij vijf keer opdraven in de Jupiler Pro League.

André Silva definitief naar Eintracht Frankfurt

De Duitse eersteklasser Eintracht Frankfurt heeft aanvaller André Silva definitief overgenomen van AC Milan. De 24-jarige Portugees speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor de Duitsers en deze huur ging oorspronkelijk verlengd worden tot 2021, maar Frankfurt maakte bekend dat Silva een definitief contract ondertekend heeft bij de club tot 30 juni 2023.

“We hebben in de afgelopen maanden kunnen zien over welke kwaliteiten André allemaal beschikt”, zei sportdirecteur Fredi Bobic. “Hij is een jonge en flexibele aanvaller, die met zijn 24 jaar nog veel ontwikkelingspotentieel bezit”.

In zijn eerste seizoen bij Frankfurt trof Silva twaalf keer raak in de Bundesliga en maakte hij er twee in zowel de Duitse beker als de Europa League. In de tien competitiewedstrijden na de onderbreking door de coronacrisis scoorde hij acht keer.

Bonaventura ruilt AC Milan voor Fiorentina

Middenvelder Giacomo Bonaventura, die na zes jaar overbodig was bij AC Milan, heeft zijn lot verbonden aan Fiorentina. De duur van het contract van de 31-jarige Bonaventura, werd niet bekendgemaakt door Fiorentina. De Italiaanse pers spreekt van een contract van twee jaar.

Bonaventura was nog erg gehecht aan AC Milan en verliet de Rossoneri met tegenzin. Een video waarin hij knielde en zijn tranen niet kon bedwingen na zijn laatste wedstrijd op het veld van San Siro werd gretig gedeeld op sociale media in Italië. Voor hij bij Milan terechtkwam, speelde de Italiaanse international (14 selecties) voor Atalanta.

Cercle plukt Portugese middenvelder weg bij Hull City

Cercle Brugge heeft nog een inkomende transfer afgerond. De 21-jarige Portugese middenvelder Leonardo Adelino da Silva Lopes komt over van Hull City, waar hij in het voorbije seizoen tweemaal scoorde in 40 wedstrijden, en tekende een contract voor vier seizoenen bij de Vereniging. Lopes, geboren in Lissabon, voetbalt al sinds zijn vijftiende in Engeland bij achtereenvolgens Peterborough, Wigan Athletic en op uitleenbasis bij Gillingham. In Portugal speelde hij in zijn jeugd bij Santa Iria en Atletico Povoense. Lopes speelde één keer voor de Portugese U20. (LUVM)

KV Kortrijk haalt Servische doelman

KV Kortrijk heeft zich verzekerd van de diensten van doelman Marko Ilic. De 22-jarige Serviër komt over van FK Vozdovac in zijn thuisland en ondertekende in het Guldensporenstadion een contract voor vier seizoenen.

Ilic speelde de voorbije twee seizoenen 61 wedstrijden voor Vozdovac in de Servische Super Liga. Voordien speelde hij voor Vojvodina in zijn geboortestad Novi Sad. “We wilden een jonge doelman die kan zorgen voor de nodige concurrentie voor Jakubech en stappen kan zetten in zijn carrière”, aldus Matthias Leterme, CEO van KV Kortrijk, in een eerste reactie.

De voormalige Servische jeugdinternational is de vierde zomertransfer voor de Kerels na verdediger Trent Sainsbury, middenvelder Michiel Jonckheere en aanvaller Luqman Hakim.

Frankfurt-speler Falette op de radar van RSCA

In de zoektocht naar een extra centrale verdediger is Simon Falette (28) een optie voor Anderlecht. Falette zit op een zijspoor bij Frankfurt, dat hem in 2017 wegplukte bij Metz. Vorig seizoen voetbalde de speler uit Guinee op huurbasis bij Fenerbahçe. Aangezien Anderlecht waarschijnlijk voor het weekend geen vers bloed vindt, valt het niet uit te sluiten dat Ognjen Vranjes tegen Cercle een nieuwe kans krijgt. (PJC)

Cagliari kan hem niet betalen: Nainggolan tegen wil en dank bij Inter?

Voorlopig blijf Radja Nainggolan (32) nog altijd bij Inter. De gesprekken met Cagliari, dat hem vorig seizoen huurde, zitten muurvast. Zo bevestigt voorzitter Tommaso Giulini: “De beslissing ligt bij Inter. We zullen zien. Iedereen ziet hem graag terugkeren, maar een definitieve transfer behoort niet tot onze mogelijkheden. Bij Inter zeggen ze dat ze hem willen houden.” Enkel tegen de juiste prijs is hij te koop. Of hij daadwerkelijk een plaats krijgt op het middenveld, is maar de vraag. Inter aast nog op Arturo Vidal (Barcelona) en heeft met Sensi, Eriksen, Brozovic, Gagliardini en Barella al heel wat centrale pionnen. Makelaars bieden Nainggolan overal aan. Ook uit het Midden-Oosten is er interesse. (KTH)