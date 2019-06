Transfer Talk. AA Gent trekt ook middenvelder van Lyon aan - Wordt Sidney Sam eerste Anderlecht-transfer onder Kompany? De voetbalredactie

21 juni 2019

18u30

Bron: Eigen berichtgeving 4 Voetbal Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

AA Gent trekt ook middenvelder van Lyon aan

Opnieuw beweging bij AA Gent. Na de Zweedse international Mikael Lustig trokken de Buffalo’s vandaag ook Elisha Owusu aan. De 21-jarige middenvelder is een jeugdproduct van Olympique Lyon en tekende bij Gent een contract voor vier seizoenen. Vorig seizoen leende Lyon hem uit aan Sochaux, dat in de Ligue 2 actief is. Lyon, nummer drie in het voorbije seizoen in Frankrijk, vangt 1 miljoen euro voor Owusu. In Gent moet hij het vertrek van Birger Verstraete (die naar FC Köln trekt, red.) helpen opvangen.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert d’Elisha OWUSU formé à l’OL, au club de KAA GENT (La Gantoise), pour un montant de 1 M€ et un intéressement de 20% de la plus-value sur un futur transfert. #Mercato pic.twitter.com/3w9R91u12s Olympique Lyonnais(@ OL) link

Elisha Owusu, een 21-jarige Frans-Ghanese defensieve middenvelder en jeugdproduct van @OL, tekende een contract voor 4 seizoenen. pic.twitter.com/TUl6eEOo3l KAA Gent(@ KAAGent) link

Sidney Sam eerste transfer onder Kompany?

Anderlecht staat op het punt om na Vincent Kompany, zijn tweede zomertransfer te strikken. Sinds maandag traint op Neerpede Sidney Sam mee. Sam is een 31-jarige Duitse aanvaller die de voorbije twee seizoenen voor Bochum uitkwam. Hij was bij Hamburg kort de ploegmaat van Vincent Kompany. In 2009 kreeg hij zijn kans als Duits A-international. Hij verzamelde 5 caps. (MJR)

Boljevic officieel naar Standard

Standard Luik heeft de transfer van Aleksandar Boljevic afgerond. De 23-jarige Montenegrijnse aanvallende middenvelder komt over van Waasland-Beveren, zo maakte de club bekend. Op Sclessin moet Boljevic Moussa Djenepo doen vergeten. De Malinese international verkaste onlangs naar Southampton. Met die overgang zou iets meer dan 15 miljoen euro gemoeid zijn, een bedrag dat via bonussen nog zou kunnen oplopen tot 20 miljoen euro. Daarmee komt de Malinese international in de buurt van de net iets meer dan 20 miljoen euro die Marouane Fellaini de Rouches opleverde, toen hij in 2008 de overstap naar Engeland maakte.

Boljevic speelde sinds 2016 op de Freethiel, voordien zat hij bij de beloftenselectie van PSV. In 103 wedstrijden voor de Waaslanders was hij goed voor negentien assists en zeven doelpunten. De Montenegrijnse international krijgt bij de Rouches rugnummer 18.

🔛 Presenting our new n°1⃣8⃣ ⚡ #AleksandarEstRouche 🔴⚪ pic.twitter.com/tPRIv4ArfW Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Atalanta Bergamo versterkt zich met Colombiaans international

Atalanta Bergamo heeft zich met de Colombiaanse international Luis Muriel versterkt. Dat deelde de club donderdag mee. De 28-jarige spits tekende een contract voor vier jaar. Hij komt voor naar verluidt 15 tot 18 miljoen euro over van het Spaanse Sevilla.

Muriel is lang geen onbekende in de Italiaanse competitie. Voor zijn vertrek naar Sevilla, in juli 2017, verdedigde hij de kleuren van Lecce (2011-2012), Udinese (2012-2014) en Sampdoria (2014-2017). Sinds januari speelde hij terug in de Serie A, op huurbasis voor Fiorentina. Atalanta eindigde vorig jaar op de derde plaats in de Serie A, na Juventus en Napels, en mag voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League in.

AA Gent haalt 77-voudig Zweeds international Mikael Lustig in huis

Mikael Lustig (32) kiest voor AA Gent. Zweedse bronnen zijn daarover formeel. De 77-voudige international zal een contract voor drie jaar tekenen – de punten en komma’s zijn in orde, net als zijn medische en fysieke testen. Lustig komt transfervrij over van Celtic Glasgow, waar hij de voorbije zeven en halve seizoenen uitgroeide tot een sterkhouder en maar liefst zestien prijzen won.

