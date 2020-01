Transfer Talk. AA Gent strikt Ivoriaanse spits - Bölöni heeft interesse in Marin - Israëlische middenvelder bij Standard voor medische tests Redactie

15 januari 2020

12u51 4

Standard heeft middenvelder uit Israël op het oog

In Israël zijn ze ervan overtuigd: Eden Shamir (24) wordt de nieuwe defensieve middenvelder van Standard. Hij landde vanmorgen om 10 uur op de luchthaven van Zaventem en zou intussen ook zijn medische tests hebben afgelegd in Luik. Standard zou tussen de één en twee miljoen euro betalen voor Shamir aan Hapoel Be’er Shiva. Hij wordt in eerste instantie back-up voor het duo Cimirot-Bastien. Bij Standard wilden ze voorlopig niets bevestigen. Eerder probeerden de Rouches al Joachim Van Damme weg te halen bij KV Mechelen. (FDZ/VDVJ/RN)

AA Gent strikt Ivoriaanse aanvaller Anderson Niangbo

AA Gent stoffeert zijn aanval met de 20-jarige Ivoriaan Anderson Niangbo. Hij ondertekende een contract tot 2024 bij de Buffalo’s.

Niangbo wordt door Gent omschreven als “een polyvalente aanvaller die zowel in de spits als op de flank uit de voeten kan”. Hij komt over van de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg, dat hem uitleende aan reeksgenoot Wolfsberger AC. Daar was hij in 26 matchen goed voor negen goals en zeven assists.

“Door de komst van Anderson versterken we ons met een polyvalente aanvallende speler”, legt sportief manager Peter Verbeke uit. “Anderson kan als tweede spits spelen, maar voelt zich ook goed op de flank. Hij is een snelle, explosieve en wendbare speler die goed is in de combinatie en ook over scorend vermogen beschikt. Anderson heeft daarenboven nog een grote progressiemarge waardoor hij perfect past binnen onze transferstrategie.”

Anderson zal de trainingen met de groep aanvatten van zodra hij over de vereiste arbeids- en verblijfsvergunningen beschikt, laat Gent nog weten. De Oost-Vlamingen, derde in het klassement, hernemen de competitie zaterdagavond (18 januari) met een thuiswedstrijd tegen Moeskroen.

Bienvenue Anderson!



🇨🇮 Ivoriaan

🙋🏻‍♂️ 20 jaar

⚽️ Aanvaller#kaagent #transfer #COBWhttps://t.co/yvGylxepxs KAA Gent(@ KAAGent) link

Nieuwe Japanner voor STVV

Ko Matsubara ruilt het Japanse Shimizu S-Pulse voor STVV. De linksachter is 23 jaar. In 98 duels in de J-League leverde hij tien assists en vier doelpunten af. Matsubara (1m82) kwam drie keer voor de Japanse U18 in actie en is nu dus toe aan zijn eerste avontuur in het buitenland. Bij STVV ontmoet hij drie landgenoten....Schmidt, Ito en Suzuki. (FKS)

George Timotheou verlaat Zulte Waregem voor Western United

De eerste wintertransfer bij Zulte Waregem is een feit. Verdediger George Timotheou verlaat Essevee met onmiddellijke ingang voor het Australische Western United.

De Australische Griek kwam slechts 36 minuten in actie voor de club, op 3 augustus in de verloren wedstrijd tegen Standard. Sinds zijn komst van Schalke II de voorbije zomer kon Timotheou nooit overtuigen. Hij was zelfs niet mee op winterstage naar Marbella. Het betreft een huurdeal tot het einde van dit seizoen. Western United dwong geen aankoopoptie af. (OPl)

Congolese international versterkt Antwerp

Gisteren raakte de transfer eindelijk rond. Rechtstreeks uit Congo: Luete Ava Dongo. Deze 23-jarige centrale verdediger én tweevoudig international tekende een contract bij Antwerp FC voor 3,5 seizoenen, tot juni 2023. Ava Dongo komt over van AS Vita Club uit Kinshasa. Hij werd gisteren met succes medisch en fysisch gekeurd op de Bosuil, tussendoor maakte hij ook al even kennis met zijn toekomstige ploegmaats en de technische staf. Landgenoot Dieumerci Mbokani - die erg positief is over hem - speelde voor gids. Ava Dongo wordt vooral gezien als een toekomstgerichte versterking. (MVS)

Luete Ava Dongo tekent een contract voor 3,5 seizoenen bij The Great Old! 📄🖋️



Lees meer 👉 https://t.co/haNoyztYvD pic.twitter.com/Ecqg59Qaoh Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Real Madrid stalt doelman Lunin bij Oviedo

Real Madrid leent de Oekraïense doelman Andriy Lunin (20) tot het einde van het seizoen uit aan tweedeklasser Oviedo. Lunin werd in de zomer van 2018 door Real Madrid weggekocht bij het Oekraïense Zorya Luhansk. Vanwege de grote concurrentie bij Real, waar Thibaut Courtois de onbetwiste nummer 1 tussen de palen is, werd hij vervolgens uitgeleend aan CD Leganes en Real Valladolid.

Tottenham neemt Gedson Fernandes over van Benfica

Tottenham heeft zijn selectie versterkt met de Portugese middenvelder Gedson Fernandes. Hij wordt voor achttien maanden geleend van Benfica. In het contract is ook een aankoopoptie voorzien. De 21-jarige Portugees is een jeugdproduct van Benfica. Hij debuteerde er vorig seizoen voor het A-elftal en had met 22 optredens in de competitie zijn aandeel in de 37ste titel voor Benfica. In totaal speelde Gedson Fernandes 53 wedstrijden voor zijn opleidingsclub en maakte daarin drie goals. In 2018 versierde de jonge Portugees zijn eerste twee caps voor de nationale ploeg. Bij het team van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen krijgt hij rugnummer 30.

Bölöni gecharmeerd door Marin

12 miljoen. Zoveel betaalde Ajax vorig jaar aan Standard voor Razvan Marin (23). De Roemeense middenvelder gooide hoge ogen op Sclessin, maar brak in de Johan Cruijff Arena nog niet bijster veel potten. Laszlo Bölöni - landgenoot van Marin - is hem echter nog niet vergeten. In een interview met het Roemeense ‘Gazeta Sporturilor’ droomt de Antwerp-coach even weg. “Ik zou hem graag huren, maar ik besef tegelijk ook dat dit niet zo eenvoudig zal zijn door de verschillen tussen beide clubs.” Bovendien is de 21-voudig international een middenvelder, en als er niemand vertrekt, komt daar bij Antwerp in principe niemand meer bij. (MVS)

Kagelmacher heeft persoonlijk akkoord met Peñarol

Diego Forlan, de coach van het Uruguayaanse Peñarol, heeft een persoonlijk akkoord met Gary Kagelmacher (31) om de komende twee seizoenen voor zijn club te spelen. De Kortrijkse centrale verdediger wil wat graag voor twee jaar terugkeren naar Montevideo, waar zijn ouders wonen. Kortrijk wil eerst een vervanger aantrekken, liet het aan de speler weten, maar Kagelmacher, die gisteren niet trainde, lijkt door te drukken: hij vliegt komend weekend naar zijn geboorteland. (ESK)