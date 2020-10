Transfer Talk. AA Gent richt pijlen op verdediger Hanche-Olsen, ook Standard geïnteresseerd

04 oktober 2020

Na de blessure van Dino Arslanagic heeft AA Gent zijn zoektocht naar defensieve versterking geïntensifieerd. De voorbije dagen richtten de Buffalo’s hun pijlen op Andreas Hanche-Olsen. De 23-jarige centrale verdediger komt momenteel uit voor het Noorse Stabaek. AA Gent hoopt de 1m85 grote en rechtsvoetige Hanche-Olsen voor de transferdeadline te strikken. Het moet daarbij concurreren met Standard, dat in de Noorse verdediger de ideale vervanger ziet voor de vertrekkende Laifis. (RN/FDZ)

Bayern wil Callum Hudson-Odoi

Bayern München aast op aanvaller Callum Hudson-Odoi van Chelsea, maar de Londense club heeft een bod afgewezen. Dat meldden Britse media. De Duitse topclub zou het 19-jarige talent, dat al zijn debuut maakte voor het Engelse nationale elftal, dit seizoen willen huren en dan volgende zomer voor 77 miljoen euro kopen.

Bayern doet mogelijk nog een poging voor het verstrijken van de deadline van de transferperiode. Dat is morgen al. De club, die afgelopen seizoen alle prijzen won die maar te bedenken zijn, probeerde Hudson-Odoi in de winter van 2019 ook al over te nemen van Chelsea, maar de clubs kwamen er toen niet uit.

Als het aan coach Frank Lampard ligt, blijft Hudson-Odoi bij zijn ploeg, ook al heeft de speler dit seizoen nog geen vaste basisplaats veroverd en is de concurrentie groot met spelers als Kai Havertz, Timo Werner, Christian Pulisic en Hakim Ziyech.

Ulreich wordt eerste doelman bij Hamburg

Bayern München heeft aangekondigd afscheid te nemen van Sven Ulreich, sinds 2015 de trouwe tweede doelman van de Beierse club na Manuel Neuer. De 32-jarige Ulreich waagt zijn kans als eerste doelman bij tweedeklasser Hamburg.

Ulreich stond na een blessure van Neuer bijna het hele seizoen 2017-2018 tussen de palen bij de Rekordmeister. Nadien verdween hij opnieuw naar de bank en komend seizoen leek zelfs zijn statuut als tweede doelman in gevaar. Bayern pikte in het tussenseizoen immers de talentvolle Alexander Nübel op bij Schalke 04. De 24-jarige Nübel moet op termijn de opvolger worden van de 34-jarige Neuer.

Ulreich speelde in totaal zeventig officiële duels voor Bayern. Hij pakte vijf Duitse titels, drie bekers en behoorde het voorbije seizoen tot de selectie die de Champions League won, ook al speelde hij geen minuut Europees.

