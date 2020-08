Transfer Talk. AA Gent neemt afscheid van Lustig en Kaminski De voetbalredactie

26 augustus 2020

13u04 0

Kaminski naar Blackburn

Ook Thomas Kaminski (27) trekt de deuren van de Ghelamco Arena achter zich dicht. Hij speelt de komende drie jaar voor de Blackburn Rovers, die in de Engelse tweede klasse uitkomen. Kaminski was het voorbije anderhalf jaar titularis bij AA Gent, maar de nederlaag op STVV op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen kostte hem zijn basisplaats, ten voordele van Davy Roef.

Gent wil naast Roef en Coosemans over een derde volwaardige doelman beschikken. Het heeft zijn zinnen gezet op Sinan Bolat (31), maar voorlopig is er geen doorbraak.

Thomas Kaminski bereikte zopas een akkoord met Blackburn Rovers en zet vanaf heden zijn carrière verder in de Championship. Bedankt Thomas! 🙏🏻 #kaagent https://t.co/YyUAK0I4Wv KAA Gent(@ KAAGent) link

👋 Welkom, @kaminski26!



✍️ #Rovers are delighted to announce the signing of @KAAGent goalkeeper Thomas Kaminski for an undisclosed fee.



🔵⚪️ pic.twitter.com/OgmLjhMh4T Blackburn Rovers(@ Rovers) link

Lustig naar AIK Fotboll

Mikael Lustig ruilt AA Gent in voor het Zweedse AIK Fotboll. De 33-jarige verdediger kwam in de zomer van vorig jaar over van Celtic Glasgow, maar kon de hoge verwachtingen nooit echt inlossen. Hij speelde in totaal 30 matchen voor de Buffalo’s, waarin hij goed was voor vijf assists. Vooral in Europa rekende toenmalig coach Jess Thorup op zijn Zweedse verdediger, want Lustig speelde 13 van de 14 Europese wedstrijden. Na een seizoen in de Arteveldestad trekt hij nu terug naar zijn thuisland.

Tack för allt Mikael! #kaagent https://t.co/AcdeioIu7R KAA Gent(@ KAAGent) link