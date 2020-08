Transfer Talk. AA Gent neemt afscheid van Lustig en Kaminski - Chelsea telt 50 miljoen euro neer voor Chilwell De voetbalredactie

26 augustus 2020

19u42 4

Ben Chilwell ruilt Leicester City voor Chelsea

Chelsea neemt verdediger Ben Chilwell over van Leicester City. De 23-jarige international heeft in Londen een contract ondertekend voor vijf jaar. De transfersom hebben beide clubs niet officieel bekendgemaakt, maar zou in de buurt van 50 miljoen euro liggen. “Ik ben heel blij om bij Chelsea te komen op dit spannende moment voor de club. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van dit jonge dynamische team dat geleid wordt door Frank Lampard”, zegt Chilwell. “Ik kan niet wachten om te beginnen en hopelijk duurt het niet lang voordat we weer voor de supporters mogen spelen op Stamford Bridge.”

Chilwell is de derde aanwinst voor de ploeg van Lampard nadat eerder de Marokkaan Hakim Ziyech (van Ajax) en de Duitse aanvaller Timo Werner (van RB Leipzig) waren aangetrokken. Ook Thiago Silva (PSG) en Kai Havertz (Bayer Leverkusen) zijn op komst.

Kaminski naar Blackburn

Thomas Kaminski (27) trekt de deuren van de Ghelamco Arena achter zich dicht. Hij speelt de komende drie jaar voor de Blackburn Rovers, die in de Engelse tweede klasse uitkomen. Kaminski was het voorbije anderhalf jaar titularis bij AA Gent, maar de nederlaag op STVV op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen kostte hem zijn basisplaats, ten voordele van Davy Roef.

Gent wil naast Roef en Coosemans over een derde volwaardige doelman beschikken. Het heeft zijn zinnen gezet op Sinan Bolat (31), maar voorlopig is er geen doorbraak.

Thomas Kaminski bereikte zopas een akkoord met Blackburn Rovers en zet vanaf heden zijn carrière verder in de Championship. Bedankt Thomas! 🙏🏻 #kaagent https://t.co/YyUAK0I4Wv KAA Gent(@ KAAGent) link

👋 Welkom, @kaminski26!



✍️ #Rovers are delighted to announce the signing of @KAAGent goalkeeper Thomas Kaminski for an undisclosed fee.



🔵⚪️ pic.twitter.com/OgmLjhMh4T Blackburn Rovers(@ Rovers) link

Lustig naar AIK Fotboll

Mikael Lustig ruilt AA Gent in voor het Zweedse AIK Fotboll. De 33-jarige verdediger kwam in de zomer van vorig jaar over van Celtic Glasgow, maar kon de hoge verwachtingen nooit echt inlossen. Hij speelde in totaal 30 matchen voor de Buffalo’s, waarin hij goed was voor vijf assists. Vooral in Europa rekende toenmalig coach Jess Thorup op zijn Zweedse verdediger, want Lustig speelde 13 van de 14 Europese wedstrijden. Na een seizoen in de Arteveldestad trekt hij nu terug naar zijn thuisland.

Tack för allt Mikael! #kaagent https://t.co/AcdeioIu7R KAA Gent(@ KAAGent) link

KVM en Göteborg dicht bij akkoord over Wernersson

KV Mechelen en IFK Göteborg staan dicht bij een akkoord over de directe transfer van Victor Wernersson (25). Als de laatste details uitgeklaard geraken, wat wel de verwachting is, zal de Zweedse linksachter volgende week al aansluiten Achter de Kazerne. Normaal zou Wernersson pas in januari 2021 transfervrij zijn overgekomen, maar Malinwa wil nu toch een transferbedrag op tafel leggen om hem sneller te halen.

Eintracht Frankfurt vindt onderdak in Oostenrijk voor Joveljic

De Duitse eersteklasser Eintracht Frankfurt leent de Servische aanvaller Dejan Joveljic tot het einde van het seizoen uit aan het Oostenrijkse Wolfsberger. Vorig seizoen was de 21-jarige spits een half jaar op uitleenbasis bij RSC Anderlecht aan de slag. Hij kwam er niet verder dan een assist en een doelpunt in vijf wedstrijden, al had de spits wel het nadeel dat de competitie vanwege de coronacrisis reeds in maart definitief stopgezet werd en hij toen nog maar sinds begin februari bij paars-wit zat.

Torino neemt Poolse international Linetty over van Sampdoria

De Poolse international Karol Linetty verlaat de Italiaanse eersteklasser Sampdoria voor reeksgenoot Torino, waar hij een contract voor vier seizoenen heeft ondertekend, zo maakte de club woensdag bekend.

De 25-jarige middenvelder kwam al sinds de zomer van 2016 voor Sampdoria uit. In 132 wedstrijden klokte hij er af op 11 doelpunten.

Bij Torino wordt hij in principe ploegmaat van Mergim Vojvoda. De transfer van de Kosovaarse rechterflankverdediger van Standard naar Turijn zou woensdag afgerond worden.