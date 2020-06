Transfer Talk. AA Gent haalt De Bruyn weg bij STVV - Stijn Wuytens van AZ naar Lommel - Anderlecht leent Musona opnieuw uit aan Eupen De voetbalredactie

25 juni 2020

20u54 2

De Bruyn trekt van STVV naar AA Gent

“Binnen twee, drie weken geven we nog een persconferentie”, aldus Gent-voorzitter Ivan De Witte op 28 mei. Het heeft iets langer geduurd, maar vrijdag stelt AA Gent met Núrio (25) en Alexandre De Bruyn (26) twee nieuwe aanwinsten voor.

Ivan De Witte ziet het groots. Eind mei gaf hij het signaal dat de Buffalo’s dé uitdager van Club Brugge moeten worden kracht bij met de komst van Davy Roef (26), Jordan Botaka (27), assistent-coach De Decker (38) én de contractverlenging voor kapitein Vadis Odjidja (31). Vrijdag komen daar nog enkele pionnen bij. Voor Núrio wordt een recordbedrag van zes miljoen neergeteld, Alexandre De Bruyn kost AA Gent een nulletje minder, 600.000 euro. De aanvallende middenvelder van STVV lijkt in de Arteveldestad vooral een versterking in de breedte. Met zijn goeie actie én naar binnen vanop links -denk maar aan zijn doelpunt tegen Standard- geeft hij Jess Thorup een extra optie wanneer het eens niet blijkt te lukken met die ruit op het middenveld. De Bruyn was één van de seizoensrevelaties bij STVV. Na een moeilijke start bij Anderlecht -waar hij verkommerde in de B-kern- werd hij volwassener bij Lommel en Sint-Truiden. Afwachten of hij bij AA Gent zijn herexamen bij een topclub tot een goed einde kan brengen. (SDG/RN/FKS)

Stijn Wuytens tekent voor 5 seizoenen bij Lommel

Opmerkelijke transfer. Stijn Wuytens (30) heeft voor vijf jaar getekend bij Lommel SK, sinds kort een satellietclub van het grote Manchester City. De Limburger speelde de voorbije vier jaar bij AZ, waar hij afgelopen seizoen meedeed voor de titel. Maar nu gaat Wuytens, die zijn contract niet wilde verlengen in Almaar en ook in beeld was bij andere eersteklassers, in 1B aan de slag bij Lommel.

BREAKING: Stijn Wuytens tekent voor 5 seizoenen bij Lommel SK! pic.twitter.com/4rgHWZFmWb Lommel SK(@ LommelSKOff) link

Anderlecht leent Musona ook komend seizoen uit aan Eupen

Knowledge Musona blijft bij Eupen. De huurovereenkomst met Anderlecht werd met een jaar verlengd. De 30-jarige Zimbabwaanse international is sinds januari bij de Panda’s. In de zeven wedstrijden waaraan hij deelnam was hij in de spits zeer complementair met de Bosniër Prevljak en scoorde hij twee keer. (AR)

Standard denkt aan Deense linksachter

Standard heeft zijn oog laten vallen op Casper Hojer (25) van het Deense Aarhus. De Rouches zijn op zoek naar een extra linksachter door het vertrek van Miangue - zijn huurperiode liep af. Hojer past in het gewenste profiel. Maar de Rouches zijn niet de enige gegadigden. Ook Hamburg en een paar Turkse clubs azen op de verdediger, net als Brøndby. Mocht Hojer naar Luik komen, dan wacht hem een concurrentiestrijd met Gavory. (FDZ)

STVV huurt Japanner Keito Nakamura

STVV huurt het komende seizoen de Japanner Keito Nakamura (19) van het Japanse Gamba Osaka. Dat hebben de Kanaries bekendgemaakt. De winger, die ook aantreedt voor de U21 van zijn land, speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor het Nederlandse FC Twente. Hij kwam in 17 Eredivisie-wedstrijden in actie, en was goed voor vier doelpunten.

⚽ Keito Nakamura vertrekt naar Sint-Truiden



👍 𝘒𝘦𝘪𝘵𝘰 𝘣𝘦𝘥𝘢𝘯𝘬𝘵!



🔗 https://t.co/GXnND8gpUW



🔴 #fctwente pic.twitter.com/NJlJc1TWzY FC Twente(@ fctwente) link

Lees ook: Aparte aanwinst voor KVO: Engelse strandvoetballer tekent vandaag contract bij de kustploeg