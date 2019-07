Transfer Talk. AA Gent breekt transferrecord voor verdediger - Club praat met ex-smaakmaker Union De voetbalredactie

19 juli 2019

12u34

Kara op weg naar Al-Sailiya

Zet Anderlecht-verdediger Kara Mbodji zijn carrière voort in Qatar? Het lijkt er steeds meer op. Al-Sailiya, een club uit de Qatar Stars League, wordt wellicht de nieuwe werkgever van de centrale verdediger. De 29-jarige Kara komt bij Anderlecht niet meer in de plannen voor na de komst van Vincent Kompany en recenter ook Philippe Sandler. De bekendste namen op de loonlijst van Al-Sailiya zijn de Algerijnse linksachter Nadir Belhadj (ex-Portsmouth en Lyon) en de Belgisch-Marokkaanse spits Rachid Tiberkanine, een jeugdproduct van GBA.

AA Gent haalt Ngadeu

Een dag na de transfer van Milad Mohammadi hebben de Buffalo’s opnieuw toegeslagen. Michael Ngadeu Ngadju tekende zopas een vierjarig contract bij AA Gent. De 28-jarige Kameroense international is een centrale verdediger en komt over van Slavia Praag, waar hij drie seizoenen actief was. Ngadeu had een opstapclausule van 4,5 miljoen euro - een record voor AA Gent.

“Michael Ngadeu brengt heel wat Europese en internationale ervaring met zich mee. Hij debuteerde onder Hugo Broos bij de nationale ploeg van Kameroen in 2016 en won het jaar daarop het belangrijkste toernooi van het Afrikaanse voetbal: The Africa Cup of Nations. Vorig seizoen speelde Ngadeu met Slavia Praag in de Europa League waarin ze een prominente rol vertolkten. Slavia Praag schakelde in de 1/16de finales KRC Genk uit. Ze speelden thuis gelijk, maar versloegen Genk op verplaatsing met 1-4. In de Round of 16 elimineerden ze Sevilla maar in de kwartfinale bleek Chelsea - de latere winnaar van de Europa League - van een ander niveau”, valt te lezen op de website van AA Gent. Ngadeu lag al enige tijd op ramkoers met Slavia.

De Kameroener is de zesde inkomende transfer voor de Buffalo’s. Eerder kwamen al verdediger Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Mikael Lustig (Celtic), Alessio Castro-Montes (Eupen) en Reuben Yem (Trencin) en middenvelder Elisha Owusu (Olympique Lyon) de Gentse rangen versterken.

Gent kreeg gisteravond nog van de UEFA de zekerheid volgende week in actie te mogen komen in de tweede voorronde van de Europa League.

Welcome Michael!

🇨🇲 28-jarige Kameroense centrale verdediger

🏆 Africa Cup of Nations

KAA Gent(@ KAAGent) link

Solomón Rondón wordt ploegmaat van Carrasco

De Venezolaan Solomón Rondón volgt Benítez naar Dalian Yifang. Hij komt er Rode Duivel Yannick Carrasco tegen. De 29-jarige spits speelde onder meer bij Zenit, West Brom en Newcastle. Hij kwam pas vorig seizoen, op uitleenbeurt, naar Newcastle toen Benítez er ook nog trainer was, maar ze trekken nu dus samen naar China. Rondón scoorde afgelopen seizoen 12 keer in 33 wedstrijden voor Newcastle. Het bedrag dat Yifang voor Rondón betaalde is niet geweten. De Venezolaan zei op sociale media dat het “een eer was om vier jaar in de Premier League te spelen.” Hij bedankte ook de fans van West Brom en Newcastle. “Ik zal nooit vergeten hoe jullie mijn naam riepen. Dankzij jullie heb ik, samen met mijn teammaats mooie successen gekend.” Over zijn transfer naar China: “Het vervolg van mijn carrière wordt één groot avontuur. Een nieuw land, een nieuwe competitie die bovendien steeds attractiever wordt. Het project van Dalian Yifang is ambitieus en ik zal alles geven om die doelen te helpen bereiken.”

Club praat met Tau

In de zoektocht naar een extra aanvaller is Club Brugge uitgekomen bij Percy Tau (25). Momenteel onderhandelt blauw-zwart met Brighton & Hove Albion: daar ligt de Zuid-Afrikaanse international onder contract, maar wellicht kan hij geen aanspraak maken op een werkvergunning voor Engeland. Ondanks de forse concurrentie gaan de gesprekken de goeie richting uit. De speler ziet een overstap naar Olympia absoluut zitten. Het is niet duidelijk of Club Tau zou lenen of definitief kopen. Tau was vorig seizoen een smaakmaker bij 1B-club Union - hij werd er verkozen tot beste speler van de competitie. In totaal scoorde hij twaalf keer. (TTV/PJC)

PSV neemt piepjonge aanvaller over van Anderlecht

PSV heeft zich versterkt met de zestienjarige Belg Johan Bakayoko. De vleugelaanvaller komt over van Anderlecht en ondertekende in het Philips Stadion een contract voor drie seizoenen. Bakayoko begint het seizoen bij de U17 van de Eindhovenaren.

De snelle aanvaller, die Ivoriaanse roots heeft, speelde het afgelopen seizoen in de jeugdopleiding van RSC Anderlecht en was daarvoor actief bij KV Mechelen en Club Brugge. Hij is ook Belgisch jeugdinternational. PSV beschrijft Bakayoko als “een linksbenige, vaardige, beweeglijke en explosieve speler”.

Proud mom 😚😊

PSV(@ PSV) link

Koita van Gent naar Waasland-Beveren

Zonder problemen bij de fysieke en medische keuring, zet Aboubakary Koita (20) vandaag zijn handtekening bij Waasland-Beveren. Er ligt voor de Belgische buitenspeler een contract tot juni 2023 klaar, de eerste keer in haar geschiedenis dat Waasland-Beveren een speler een vierjarige verbintenis geeft. (MVS)

Cercle-talent naar AS Monaco

Het moeten niet altijd jongens van Monaco zijn die richting Cercle Brugge verkassen. Gisteren maakte de bijna 17-jarige Italiaan Nicolo Cudrig de omgekeerde beweging. De jonge spits kwam vorige zomer van Udinese naar Cercle, waar hij bij de beloften een sterk seizoen draaide. (LUVM)