Transfer Talk. 8 miljoen euro voor Aidoo - Stanciu terug naar Slavia - RSCA kondigt Vlap aan - Antwerp haalt Coopman

22u37 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Slavia Praag haalt Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) terug naar Tsjechië

Nicolae Stanciu keert amper een half jaar na zijn transfer naar het Saudische Al Ahli terug naar Tsjechië. De Roemeense middenvelder en ex-speler van RSC Anderlecht tekende bij Slavia Praag een contract tot medio 2023. Dat maakte de Tsjechische landskampioen vandaag bekend.

Stanciu werd in de zomer van 2016 door RSCA weggekocht bij Steaua Boekarest voor een recordbedrag. De Roemeense spelmaker kon zijn hoge transfersom (circa 10 miljoen euro) nooit echt rechtvaardigen in het Astridpark, en verkaste na anderhalf jaar naar Sparta Praag. Ook daar zong de 26-jarige middenvelder het niet lang uit. In januari 2019 koos Stanciu voor een lucratief contract bij Al Ahli.

Hoewel de Roemeense international (30 caps, 10 goals) in Saudi-Arabië een overeenkomst voor 3,5 jaar ondertekende, keert hij amper vijf maanden later terug naar Tsjechië. Slavia Praag, de rivaal van zijn ex-club Sparta, legt Stanciu vast voor vier seizoenen. Met de transfer zou zo’n 6 miljoen euro gemoeid zijn.

📸 | How do you like him in red-white?#slaviaprague #superslavia #stanciu pic.twitter.com/3imJthfJpX SK Slavia Prague EN(@ slavia_eng) link

Subotic keert terug naar Bundesliga

Neven Subotic (30) keert terug naar de Bundesliga. De Servische verdediger ondertekende een contract voor twee seizoenen bij promovendus Union Berlijn. Subotic komt over van het Franse Saint-Etienne. Hij vergaarde vooral naambekendheid bij Borussia Dortmund, dat hem samen met coach Jürgen Klopp in 2008 wegplukte bij Mainz. De Serviër speelde 263 wedstrijden voor Dortmund en werd Duits kampioen in 2011 en 2012. Mede door blessureleed verdween hij uit beeld in het Signal Iduna Park. In januari 2017 leende Dortmund de verdediger uit aan Keulen, een jaar later verkaste hij definitief naar Saint-Etienne.

Ander Herrera (Manchester United) verkast naar PSG

Ander Herrera zet zijn carrière verder bij PSG. De Spaanse aanvallende middenvelder komt transfervrij over van Manchester United en ondertekende in Parijs een contract tot 2024.

De 29-jarige Herrera speelde vijf seizoenen voor Man United en won met de club onder meer de Europa League (in 2017) en de FA Cup (in 2016). Hij speelde 189 wedstrijden voor de Red Devils en maakte daarin 20 doelpunten (plus 27 assists).

“PSG is de grootste club in Frankrijk en blijft groeien. Het team speelt mee voor alle mogelijke prijzen. Ik had erg veel zin om naar Parijs te komen en deze kleuren te dragen”, zegt de tweevoudig Spaans international. “De club heeft een hele mooie geschiedenis en ik ben blij mee te kunnen schrijven aan nieuwe bladzijden. Ik beloof drie dingen: werk, professionalisme en passie.”

Coopman tot 2022 naar Antwerp

Sander Coopman trekt naar Antwerp. De middenvelder van KV Oostende legde vandaag zijn medische test af en tekende daarna een contract voor drie seizoenen. Coopman verliet het oefenkamp van KVO, bij wie hij nochtans een moeilijk seizoen achter de rug heeft. Toch meent Antwerp dat de Wielsbekenaar een meerwaarde kan zijn op de Bosuil. De transfer is nu helemaal rond, al zal de aanvallende middenvelder zich niet bij de groep voegen die op stage zit. Zijn partner is namelijk hoogzwanger.

🔴⚪ ... is a Red! 🔴⚪



Ontdek onze nieuwste aanwinst en heet hem welkom! 😍⬇️#Transfer #Welkom #Redfamily pic.twitter.com/O71GLZESVT Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Buffon keert terug naar Juventus

Gianluigi Buffon keert naar Juventus terug. De 41-jarige doelman onderging er eerder vandaag medische testen en tekende een contract voor één jaar. Buffon was slechts één seizoen weg bij de club uit Turijn, waar hij sinds 2001 onder de lat stond. Nu wordt hij er de doublure van de Pool Wojciech Szczesny. Afgelopen seizoen verdedigde Buffon de kleuren van Paris Saint-Germain. Zijn profloopbaan startte de 176-voudige international in 1995 bij zijn jeugdclub Parma.

Met Juventus vierde Buffon negen landstitels en won hij drie keer de Copa Italia. Drie keer werd de finale bereikt van de Champions League, maar daarin werd telkens verloren. Met Parma pakte Buffon wel al eens een Europese hoofdprijs: de UEFA Cup van 1999.

“Ik ben heel bij weer thuis te zijn”, verklaarde Buffon. “Dit is één van de gelukkigste dagen van mijn leven. Dit is nog maar eens het bewijs dat het leven ongelooflijk mooi is en dat het de moeite loont om te dromen.” Buffon neemt vrede met het statuut van tweede doelman en wordt ook geen kapitein, de aanvoerdersband blijft om de arm van Giorgio Chiellini. Bedoeling is dat hij nog één jaar speelt en dan een bestuursfunctie krijgt bij Juventus. Als hij toch wat speelgelegenheid krijgt, kan Buffon een record van Paolo Maldini breken. Die speelde 647 wedstrijden in de Serie A, Buffon zit aan 640.

Villarreal haalt Raul Albiol terug naar Spanje

Raul Albiol voetbalt de komende drie seizoenen voor Villarreal. Dat heeft het Spaanse team laten weten. De 33-jarige Spanjaard komt over van Napoli, waar hij sinds 2013 aan de slag was.

Albiol brak door bij Valencia, en na onderweg een uitleenbeurt aan Getafe, streek hij in 2009 bij Real Madrid neer. Daar bleef de verdediger tot 2013, waarna hij naar Napoli trok.

De Spanjaard telt 52 selecties met de nationale ploeg en heeft onder meer een wereldbeker (2010) en twee Europese titels (2008 en 2012) op zijn palmares staan.

¡Bienvenido, @R_Albiol 💛!



🔹 El central valenciano firma con el #Villarreal para las próximas tres temporadas. #ReEnganxa't #Endavant



👉 https://t.co/l1a7iMl2RL pic.twitter.com/bhOZ73YSbn Villarreal CF(@ VillarrealCF) link

Eupen haalt ervaren Duitser Andreas Beck

Andreas Beck, negenvoudig Duits international, versterkt de rangen van Eupen. Dat melden de Oostkantonners. De 32-jarige verdediger ondertekent een contract tot juni 2022 en komt over van VfB Stuttgart.

Beck brak in 2006 bij Stuttgart door, maar was nadien jaren sterkhouder bij Hoffenheim (2008-2015). Na een avontuur bij het Turkse Besiktas keerde hij in 2017 terug naar Stuttgart. Beck heeft bijna driehonderd wedstrijden in de Bundesliga op de teller en was in 2009 en 2010 negen keer Duits international. De Duitser moet bij Eupen zijn jonge ploegmaats op sleeptouw nemen.

“Ik had bij de onderhandelingen meteen een goed gevoel”, reageert de aanwinst. “De weg die de club wil afleggen en mijn rol daarin hebben me overtuigd. Ik kan niet wachten om de Jupiler Pro League te ontdekken en mijn ervaring met mijn teammaats te delen.”

Herzlich Wilkommen Andreas! 🐼🍀

KAS Eupen verpflichtet ex-Nationalspieler Andreas Beck!

La KAS Eupen engage l’ex-international Andreas Beck!

➡️ https://t.co/VpXW3Izp2Z pic.twitter.com/4eKWR5MmM5 KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Vlap nu ook officieel van Anderlecht

Nu ook de bevestiging van paars-wit zelf: Michel Vlap versterkt de rangen van Anderlecht. De 22-jarige Nederlander ondertekent een contract voor vijf seizoenen. “Ik ben heel blij met deze transfer”, reageert Vlap. “Uit de gesprekken met de club bleek meteen dat ze me er heel graag bijwilden. Dat gaf een goed gevoel. RSC Anderlecht is een uitdaging die ik moet aangaan. Ik weet dat ik het in me heb om hier te slagen. Ik hoop de fans heel wat mooie momenten te kunnen bezorgen.”

“Na lange onderhandelingen ben ik verheugd Michel te mogen verwelkomen bij RSC Anderlecht”, licht sportief directeur Michael Verschueren toe. “Hij bezit de kwaliteiten om een zeer grote speler te worden en zal van grote meerwaarde zijn voor het team. Ik kijk ernaar uit om de impact van het duo Yari Verschaeren-Michel op de kwaliteit van ons voetbal te ontdekken.”

Vlap maakte in november 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van Heerenveen. Sindsdien kwam hij tot 65 officiële duels, waarin hij 21 keer scoorde. Het voorbije seizoen kwam hij helemaal op dreef en was hij in de Eredivisie goed voor zestien treffers en zes assists.

Leicester City kaapt Pérez weg bij Newcastle

Ayoze Pérez voetbalt de komende vier seizoenen voor Leicester City. Dat heeft het team uit de Premier League vandaag laten weten. De 25-jarige Spanjaard komt over van Newcastle waar hij vijf jaar speelde.

De aanvaller was het voorbije jaar goed voor twaalf treffers in de Premier League. In totaal staat zijn teller in de Engelse hoogste klasse al op 33 goals in 143 matchen. Newcastle plukte Pérez in 2014 weg bij Tenerife.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the signing of Spanish forward @AyozePG! 📝#HolaPérez Leicester City(@ LCFC) link

Club rondt komst Oekraïner Sobol af

Zoals aangekondigd heeft Club Brugge zich versterkt met Eduard Sobol. De 24-jarige linksachter komt over van Shakhtar Donetsk op huurbasis. Club bedong een aankoopoptie voor de verdediger, die de voorbije jaren werd uitgeleend aan het Tsjechische Jablonec en Slavia Praag. Sobol moet de nieuwe vaste linksachter van de Bruggelingen worden, daar waar ook Luan Peres en Dion Cools alternatieven zijn.

#VitajemoEduard! Club bereikte een akkoord met Shakhtar Donetsk over de uitleenbeurt met aankoopoptie van linksachter Eduard Sobol 🇺🇦 pic.twitter.com/ou5DBBteVl Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

En het gaat snel Sobol, die meteen meetraint in Garderen. De nieuwe linksachter arriveerde gisteravond laat in het oefenkamp. Sobol kreeg het rugnummer 2. Nog op training vandaag viel Kaveh Rezaei uit met een knieblessure. De aanvaller stapte van het veld. Dennis traint dan weer voluit met de groep. Vanmiddag traint Club een tweede keer.

Ganvoula verlaat Anderlecht definitief

Silvère Ganvoula (23) verkast definitief naar de Duitse tweedeklasser Bochum. Anderlecht leende de overbodige Congolese spits het voorbije seizoen al uit aan Bochum, waar hij 2 goals maakte in de 7 keer dat hij aan de bak kwam. Ganvoula werd in 2017 gekocht van Westerlo en er meteen weer aan uitgeleend. Het volgende seizoen volgde een uitleenbeurt aan KV Mechelen, waar hij nauwelijks aan de bak kwam en teruggehaald werd door paars-wit. Maar ook onder Hein Vanhaezebrouck kon de spits niet overtuigen.

De Sutter zegt profvoetbal vaarwel en trekt naar Knokke

’t Zit erop voor Tom De Sutter, die definitief afscheid neemt van het betaalde voetbal. De 34-jarige Bruggeling gaat aan de slag bij het ambitieuze Knokke, dat dit seizoen de promotie naar eerste amateur hoopt te realiseren. De 14-voudige Rode Duivel vierde in 2006 zijn debuut voor Cercle Brugge en verzamelde in totaal 93 goals in 324 matchen in onze competitie. De Sutter pakte drie titels met Anderlecht en won ook de beker met Club Brugge. Eind vorig seizoen werd zijn contract niet verlengd bij KV Oostende. Bij Knokke ziet De Sutter ex-ploeggenoten Sven Dhoest (Club) en Koen Persoons (Lokeren) terug. (TTV)

Aidoo naar Celta

Joseph Aidoo (23) verlaat Racing Genk en speelt komend seizoen in La Liga bij Celta Vigo. De makelaar van Aidoo was gisteren in Vigo om de laatste details af te ronden. Op Instagram nam ploegmakker Joseph Paintsil ook al afscheid van zijn Ghanese landgenoot. Racing Genk zou een transfersom van 8 miljoen ontvangen voor Aidoo, die twee jaar geleden voor iets meer dan 1 miljoen overkwam van het Zweedse Hammarby. De landskampioen zag vorige week Trossard vertrekken naar Brighton voor bijna 20 miljoen euro, terwijl ook Malinovskyi en straks mogelijk ook Berge Genk verlaten. (KDZ)

Aké op weg naar Man City

Nathan Aké, een linksvoetige centrale verdediger, zou dicht bij een transfer van Bournemouth naar grootmacht Manchester City staan. De landskampioen is na het vertrek van Vincent Kompany op jacht naar een nieuwe centrumverdediger. Eerste doelwit in die zoektocht is Harry Maguire van Leicester, maar die zou mogelijk te duur zijn. In dat geval zou Aké in beeld komen, aldus Engelse media.