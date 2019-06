Transfer Talk (6/6). Ex-smaakmaker Charleroi aangeboden bij Genk - Anderlecht volgt jonge spelmaker - Ochoa naar Engeland? De voetbalredactie

06 juni 2019

17u19

Bron: Eigen berichtgeving, AD.nl 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Espanyol moet op zoek naar nieuwe coach Rubi kiest voor Betis

Espanyol Barcelona heeft donderdag bekendgemaakt op zoek te moeten naar een nieuwe hoofdcoach. Joan Francesc Ferrer Sicilia, bijgenaamd ‘Rubi’, heeft de club op de hoogte gebracht van zijn vertrek. De coach had een opstapclausule in zijn contract staan en betaalde de som die nodig was om vrij te komen. Hij had nog een contract tot medio 2020. Reeksgenoot Real Betis maakte korte tijd later de komst van Rubi bekend. Hij ondertekende er een contract tot 2022.

De 49-jarige Rubi kwam vorige zomer aan het roer van Espanyol te staan en leidde zijn team in de competitie naar een zevende plek, goed voor een plek in de tweede voorronde van de Europa League volgend seizoen.

Voordien was Rubi coach van onder meer Girona (2012-2013), Real Valladolid (2014-2015), Levante (2015-2016), Sporting Gijon (2017) en Huesca (2017-2018). Tussen 2005 en 2008 trainde hij ook al Espanyol B, het beloftenteam van de Catalanen.

Bij Real Betis, afgelopen seizoen tiende in La Liga, is Rubi de vervanger van Quique Setien. Die kondigde vorige maand zijn afscheid aan.

Nieuw contract voor neef Carcela bij Standard, Selahi trekt naar Twente

Joachim Carcela-Gonzalez heeft een nieuw contract getekend bij Standard. De 19-jarige Belg werd gevormd in de jeugdacademie van de Rouches, maar passeerde ook bij Anderlecht en Club Brugge. De neef van Mehdi zit sinds juni 2018 bij de Luikse A-kern, maar kon nog geen speelminuten verzamelen in het eerste elftal.

Ook aan uitgaande zijde beweegt er wat aan de boorden van de Maas. Standard heeft namelijk afscheid genomen van de in België geboren Albanees Lindon Selahi, die naar FC Twente trekt. De twintigjarige middenvelder had een aflopend contract in Luik en de club wilde niet meer met hem verder. Hij tekende bij de Nederlands promovendus een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar.

“Terwijl we een andere speler volgden, kruiste opeens Lindon Selahi ons pad. Het leek ons een speler voor de toekomst. Hij moet nog wat stappen maken, maar heeft alles in zich een groeibriljant te worden”, reageert Ted van Leeuwen, technisch directeur van FC Twente. Selahi kreeg afgelopen seizoen 45 minuten speeltijd van Michel Preud’homme.

Heerenveen wil Faik

In zijn zoektocht naar een controlerende middenvelder is de Nederlandse club SC Heerenveen uitgekomen bij Hicham Faik. De 27-jarige Faik voetbalt momenteel bij Zulte Waregem, waar hij nog een tweejarig contract heeft. Heerenveen heeft al een bod uitgebracht, maar volgens Zulte Waregem is het geboden bedrag vooralsnog te laag.

Bij Essevee is eveneens bekend dat Anderlecht concrete interesse heeft in Michel Vlap. Zulte Waregem hoopt dat Heerenveen binnenkort over een goedgevulde portemonnee beschikt, waardoor er een verhoogd bod voor Faik op tafel komt. Faik speelde eerder in Nederland bij Almere City, Roda JC en Excelsior.

Watford zet in op Ochoa

Het Engelse Watford is in zijn zoektocht naar een extra doelman bij Guillermo Ochoa (33) terechtgekomen. Dat weet het Portugese blad ‘Record’. De Londense club is op zoek naar een concurrent voor Ben Foster. Watford-coach Javi Garcia kan een belangrijke rol spelen bij een eventuele transfer. De Spaanse trainer werkte al met Ochoa samen bij Malaga. De Mexicaanse doelman heeft in Luik te kennen gegeven dat hij na twee seizoenen Sclessin graag zou verkassen. De Rouches lichtten wel de optie in zijn contract waardoor hij nog tot eind volgend seizoen vastligt. Watford moet dus nog een transfersom overmaken om Ochoa los te weken. (SJH)

Benavente aangeboden bij Genk

De Peruviaan Christian Benavente is aangeboden bij Racing Genk. De 25-jarige aanvallende middenvelder, die op dit moment in Egypte speelt, staat alvast open voor een nieuw Belgisch avontuur bij de landskampioen. Benavente speelde drie seizoenen bij Charleroi en groeide daar onder Felice Mazzu uit tot een echte smaakmaker van onze competitie. Begin dit jaar verhuisde hij voor 6 miljoen van Charleroi naar het Egyptische Pyramids FC. Als Genk hem wil, dan staat daar een transferbedrag van 5 miljoen tegenover. (KDZ)

Anderlecht volgt spelmaker Yusuf

Jong, talentvol en betaalbaar. Geen wonder dat Alhassan Yusuf (18) op de ruime verlanglijst van Anderlecht staat. Nigeriaanse en Zweedse media berichtten gisteren dat paars-wit de Nigeriaanse nummer tien volgt, wat ons ook werd bevestigd. Yusuf speelt sinds 2018 bij IFK Göteborg - hij maakte er nog geen enkel doelpunt - voordien voetbalde hij bij FC Hearts Abuja in zijn geboorteland. Ook Ajax, Feyenoord en Barcelona zouden hem op de radar hebben. (PJC)

Ook Porto aast op Butez

Wie wil hem niet, is stilaan de vraag. Ook FC Porto heeft Jean Butez (23) nu op de radar. De Portugese topclub informeerde al officieel naar de transfervoorwaarden van de Moeskroen-doelman. Butez zelf is op de hoogte van de belangstelling, maar wil liefst in België blijven. Club Brugge, Standard en Antwerp tonen interesse, Moeskroen stelt zich voorlopig op als een harde onderhandelaar. Het droomt van minstens drie miljoen euro. (PJC/SJH)

Aston Villa wil El Ghazi definitief overnemen

De Nederlandse aanvaller Anwar El Ghazi gaat komend seizoen met Aston Villa in de Premier League voetballen. De afgelopen jaargang werd El Ghazi gehuurd van het Franse Lille. Door de goede prestaties van de 24-jarige ex-Ajax-speler gaat Villa de koopoptie van 9 miljoen euro lichten, meldt ‘L’Équipe’.

In de finale van de play-offs om promotie tegen Derby County won Aston Villa met 2-1. El Ghazi maakte de openingstreffer. Het afgelopen seizoen kwam de snelle vleugelaanvaller tot 31 wedstrijden waarin hij 5 keer het net wist te vinden.