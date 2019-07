Transfer Talk (30/6). William Owusu gaat in Emiraten voetballen De voetbalredactie

30 juni 2019

23u55

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

“Raman voor 13 miljoen naar Schalke”

Benito Raman (24) heeft zijn toptransfer naar Schalke 04 beet. Het Duitse Bild schrijft dat de koningsblauwen eindelijk een akkoord vonden met Fortuna Düsseldorf over een som van 13 miljoen euro plus tien procent op de doorverkoop. Zondag verscheen Raman niet op de eerste publieke training van Fortuna - de aanvaller trainde apart in afwachting van een akkoord. Wellicht is de overgang maandag rond. (VDVJ)

William Owusu heeft nieuwe club

William Owusu – die einde contract was bij Antwerp – heeft een nieuwe werkgever gevonden. De 29-jarige Ghanese spits ondertekende een contract bij Ajman Club in de Verenigde Arabische Emiraten. Owusu speelde in totaal vier en een half jaar op de Bosuil. Voordien was hij in België ook actief bij Cercle Brugge, Westerlo en Roeselare. Vorig jaar was hij nog goed voor zeven goals.

“STVV wil Vietnamese spits Cong Phuong”

Volgens de Sponichi Annex uit Japan wil STVV de Vietnamese spits Cong Phuong (24) halen. Afgelopen seizoen speelde hij voor Incheon United. Hij werd ook gelinkt aan Clermont Foot. Zijn bijnaam is de ‘Vietnam Messi’. Hij geldt als de meest talentvolle speler in zijn thuisland. (FKS)

Japanse international Amano op weg naar Sporting Lokeren

Sporting Lokeren is in ver gevorderde onderhandeling met de Japanse international Jun Amano, een linksvoetige aanvallende middenvelder van het Japanse Yokohama F.M., een club uit de J-League. Amano is 27 en wordt volgende week in België verwacht om de transfer te finaliseren.

Sporting Lokeren is in ver gevorderde onderhandeling met de Japanse international Jun Amano, een linksvoetige aanvallende middenvelder van het Japanse Yokohama F.M. #Trouwaanonzekleuren 💛🖤⚪️https://t.co/H1VX4dPV2Q pic.twitter.com/IOk6pdUEUk Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

Juventus plukt Luca Pellegrini weg bij Roma

Juventus heeft zich versterkt met de 20-jarige Luca Pellegrini. De linkerflankspeler komt over van AS Roma, vandaag legde hij zijn medische testen af. Pellegrini was actief op het EK voor beloften en speelde in de groepsfase nog tegen de Jonge Duivels. Vorig seizoen maakte hij indruk op uitleenbasis bij Cagliari. Leonardo Spinazzola (26) werd betrokken in de deal en maakt de omgekeerde beweging.

Pellegrini checks into #JMedical! pic.twitter.com/Ixi7GI9hSb JuventusFC(@ juventusfcen) link