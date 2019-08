Transfer Talk 30/08. Twee nieuwe Monaco-huurlingen voor Cercle - AS Roma huurt Smalling van Manchester United De voetbalredactie

30 augustus 2019

Michaël Heylen ruilt Essevee voor FC Emmen

Michaël Heylen verlaat Zulte Waregem voor het Nederlandse FC Emmen. Dat maakte zijn nieuwe club vanavond bekend, kort na de verloren thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (1-3). De 25-jarige verdediger tekende een contract voor een jaar, met een optie op nog een seizoen. Heylen is een jeugdproduct van Anderlecht. Na een uitleenbeurt aan KV Kortrijk (2013-2014) debuteerde hij in 2014 voor paars-wit. In 2017 stapte hij over naar Zulte Waregem, net nadat hij een seizoen aan Westerlo uitgeleend was.

“Na zes seizoenen in de Belgische competitie is het tijd voor iets nieuws en de Nederlandse competitie heb ik altijd interessant gevonden”, zegt de voormalige belofte-international. “Ik wil dit seizoen het behoud met FC Emmen veiligstellen en mezelf op een goede manier presenteren.”

Na één zege en vier nederlagen is Emmen vijftiende en op drie na laatste in de eredivisie.

Chris Smalling op huurbasis naar AS Roma

AS Roma huurt Chris Smalling tot het einde van het seizoen van Manchester United. De Italiaanse club betaalt naar eigen zeggen drie miljoen euro om de 29-jarige centrale verdediger te mogen huren. De 31-voudige Engelse international speelt al negen jaar voor Man United en kwam daar liefst 323 keer in actie. Sinds de komst van Harry Maguire voor 90 miljoen euro lagen de kaarten voor Smalling minder goed bij United en zakte hij in de pikorde van centrale verdedigers. AS Roma zag deze zomer Kostas Manolas naar Napoli vertrekken en had absoluut een nieuwe centrale verdediger nodig. Smalling komt in de Serie A zijn ex-ploegmaats Romelu Lukaku en Alexis Sanchez tegen, die nu voor Inter Milaan spelen.

AS Roma stuurt doelman Olsen naar Cagliari

AS Roma heeft doelman Robin Olsen naar Cagliari gestuurd. De Zweedse international speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor de club van Radja Nainggolan. De 29-jarige Olsen was vorig seizoen de vaste keeper van AS Roma, maar hij moest zijn basisplaats afstaan aan de Spaanse nieuwkomer Pau Lopez.

De Romeinen namen de 24-jarige Lopez voor ruim 23 miljoen euro over van Real Betis. Een jaar eerder hadden ze 12 miljoen betaald om Olsen te kopen van FC Kopenhagen. De Zweed moest de naar Liverpool vertrokken Alisson Becker doen vergeten, maar hij maakte geen onuitwisbare indruk.

Waasland-Beveren strikt Griekse international

Waasland-Beveren heeft aanvaller Fiorin Durmishaj gecontracteerd. De 22-jarige Albanese Griek wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Olympiacos. Hij zal spelen met het nummer negen en volgende week dinsdag de groep vervoegen.

Durmishaj vervoegde Olympiacos pas afgelopen zomer van bij Panionios, waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot. Bij Waasland-Beveren moet hij voorin voor meer kwaliteit zorgen. De Oost-Vlamingen staan na vier speeldagen laatste in de Jupiler Pro League, met één punt en slechts drie gemaakte doelpunten.

Durmishaj doorliep de Albanese jeugdreeksen. Bij de U21 verzamelde hij negen selecties. Toch koos hij voor de Griekse hoofdmacht. Eind mei werd hij door de Nederlandse bondscoach John Van ‘t Schip voor het eerst geselecteerd. Hij viel halverwege de tweede helft in in het oefenduel tegen Turkije.

Twee nieuwe Monaco-huurlingen voor Cercle

Cercle Brugge heeft zich versterkt met de Zuid-Afrikaan Lyle Foster en de Brit Jonathan Panzo. Beide spelers komen tot het einde van dit seizoen op huurbasis over van AS Monaco. Panzo (18) is een centrale verdediger die in 2018 de overstap maakte van Chelsea naar Monaco. Hij is tevens international én kapitein bij de U19 van Engeland, waarvoor hij in totaal al acht caps verzamelde. Vorig seizoen mocht hij drie keer meedoen bij Monaco. Foster, eveneens 18 jaar, is een centrumspits die sinds begin dit jaar uitkomt voor AS Monaco. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij de Orlando Pirates en is Zuid-Afrikaans jeugdinternational. Foster speelde vorig seizoen twee keer mee bij Monaco.

Kirill Klimov maakt de omgekeerde beweging. De 18-jarige aanvaller kwam in januari 2019 toe bij Cercle, maar zet zijn carrière nu verder bij AS Monaco.

STVV haalt een Amerikaan

Met Chris Durkin haalt STVV een Amerikaanse middenvelder van 19 naar Stayen. Hij komt van DC United in de Major Soccer League. Hij moet wel nog eerste de medische testen ondergaan en kan daarna een contract voor meerdere jaren tekenen. Hij is 1,83 meter groot, balvaardig, een speler met overzicht en fysisch sterk. Hij is trouwens ook lid van de Amerikaanse nationale ploeg under 20. (FKS)

PSV neemt Japans international Ritsu Doan over van Groningen

PSV versterkt zijn selectie met de Japans international Ritsu Doan. De 21-jarige winger komt over van FC Groningen en ondertekende in Eindhoven een contract voor vijf seizoenen.

Doan debuteerde op zijn 16e als jongste speler ooit in de Japanse J-League. In 2017 trok FC Groningen hem op huurbasis aan. In zijn eerste seizoen was Doan goed voor tien goals in 31 wedstrijden, wat hem een definitieve transfer naar Groningen opleverde. Vorig seizoen was de Japanner goed voor vijf treffers in 33 duels.

De 21-jarige linkspoot debuteerde in september 2018 voor het Japans nationale elftal en speelde tot dusver vijftien interlands. Hij maakte daarin drie treffers.

PSV zou zo’n 7,5 miljoen euro neertellen voor de Japanner.

AA Gent gaat vol voor Haroun

Ivan De Witte liet in ons interview eerder deze week al verstaan dat AA Gent zich nog verder wil versterken. Mogelijk komen er zelfs nog twee spelers bij, maar de Buffalo’s richten hun pijlen in de eerste plaats op Faris Haroun. De 33-jarige middenvelder ontpopte zich de voorbije twee jaar tot één van de sterkhouders bij Antwerp en speelde gisteravond nog met de Great Old tegen AZ. Haroun gaat zijn laatste contractjaar in bij Antwerp en wachtte de voorbije weken vergeefs op een nieuw voorstel. Voor Gent geniet de aanwerving van Haroun nu de hoogste prioriteit. (RN)

Milic naar Vallecano

Antonio Milic (25) verhuist naar Rayo Vallecano (tweede divisie in Spanje). De Kroatische verdediger was overbodig bij Anderlecht. Eerder deze mercato weigerde hij een overgang naar het Turkse Rizespor, ondanks akkoorden op clubniveau. (PJC)