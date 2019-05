Transfer Talk (30/05). Nainggolan ziet Spalletti vertrekken bij Inter - Eupen ontbindt contract Duitse verdediger Voetbalredactie

30 mei 2019

11u46

Bron: Belga 1 TransferTalk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Eupen ontbindt contract van Duitser Julian Schauerte

Eupen en de Duitse vleugelverdediger Julian Schauerte hebben na onderling overleg hun contract verbroken. De 31-jarige Schauerte tekende in de zomer van 2018 voor drie seizoenen bij de Panda’s, maar kreeg bij Eupen niet de verhoopte speelminuten.

Schauerte kwam afgelopen seizoen slechts acht keer in actie. De Duitser begon goed met een assist tegen Club Brugge in de openingswedstrijd, maar raakte vanaf september nog amper van de bank. Eerder verdedigde Schauerte in eigen land het shirt van Düsseldorf (2014-2018), Sandhausen (2009-2014) en Leverkusen (2007-2009).

“We danken Julian Schauerte voor zijn inzet, zijn professionele houding en zijn loyaliteit. We wensen hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière en hopen dat hij elders een nieuwe uitdaging vindt”, klinkt het op de website van Eupen.

Rennes legt Senegalese international Niang vast tot 2023

De Senegalese international M’Baye Niang (24) heeft donderdag een contract tot 2023 ondertekend bij Rennes. De aanvaller speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Franse club, die hem leende van Torino.

In het shirt van Rennes was Niang goed voor 14 goals en 7 assists in 44 wedstrijden. Om hem definitief in te lijven, betaalde Rennes de aankoopclausule van 15 miljoen euro aan Torino. Niang telt veertien caps achter zijn naam. Hij maakte daarin vier goals, waaronder een op het WK in Rusland tegen Polen.

Sébastien De Maio (ex-Anderlecht) blijft bij Udinese

Sébastien De Maio zal ook volgend seizoen de kleuren van Udinese verdedigen. De 32-jarige Fransman, die in 2016 even voor Anderlecht voetbalde, wordt door Udinese definitief overgenomen van Bologna.

De Maio speelde afgelopen seizoen op uitleenbasis voor Udinese. De club lichtte de optie in het contract, waardoor hij nu tot 2022 vastligt. De centrale verdediger streek in de zomer van 2016 neer in het Constant Vanden Stockstadion maar kon er niet overtuigen en werd al na anderhalve maand uitgeleend aan Fiorentina. Na het seizoen verkaste hij naar Bologna.

Udinese beëindigde het vorige seizoen op de twaalfde plaats in de Serie A. De Maio kwam 22 keer in actie (1 goal).

Nainggolan ziet coach Spalletti vertrekken bij Inter

Luciano Spalletti is geen trainer meer van Inter Milaan. De club van Radja Nainggolan bevestigde dat de 60-jarige Italiaan de functie heeft neergelegd. Spalletti was coach van Inter sinds de zomer van 2017. Onder zijn hoede eindigde het Milanese team twee keer als vierde in de Serie A. In de Coppa Italia waren de kwartfinales twee keer het eindstadium.

In de Champions League strandde Inter afgelopen seizoen in de groepsfase achter Barcelona en Tottenham. Daarna werd in de Europa League Rapid Wenen verslagen maar bleek Eintracht Frankfurt in de achtste finales te sterk.

Spalletti zat eerder op de bank bij onder meer AS Roma en Zenit Sint-Petersburg. Als vervanger voor Spalletti, die nog een contract had tot 2021, zou Antonio Conte in beeld zijn. Die is vrij sinds zijn ontslag bij Chelsea vorige zomer.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM Inter(@ Inter) link