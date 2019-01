Transfer Talk (29/1). Stallone Limbombe van B-kern AA Gent naar Ankaragücü - Ex-jeugdspeler van Club staat op zucht van Juventus De voetbalredactie

29 januari 2019

16u55 5

Stallone Limbombe naar Ankaragücü

Stallone Limbombe (27) gaat voor zes maanden bij Ankaragücü voetballen. De onderhandelingen tussen de Turkse club en AA Gent zijn afgerond, ook met Limbombe zelf is de deal op een paar details na geregeld. Limbombe raakte de voorbije weken bij AA Gent op een zijspoor. “Op dit moment zit hij in het B-team”, zei Jess Thorup vanmiddag nog. “Dat heb ik vorige week beslist, omdat er tussen hem en mij een aantal dingen waren waarover we het niet eens raakten. Om een signaal te geven aan hem en het team, heb ik hem naar de B-kern gezet.” AA Gent zal Limbombe aan Ankaragücü verhuren voor een half jaar. (RN)

Deen Lerager (ex-Zulte Waregem) ruilt Bordeaux voor Genoa

Lukas Lerager verlaat Bordeaux en speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis voor Genoa. Dat maakte de ploeg uit de Serie A vandaag bekend. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie opgenomen. De 25-jarige Deen voetbalde sinds 2017 voor Bordeaux. Het seizoen 2016-2017 was hij actief bij Zulte Waregem. Lerager telt acht caps bij de Deense nationale ploeg.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica di aver raggiunto un accordo con il FC Girondins de Bordeaux per il prestito con opzione di riscatto del calciatore Lukas #Lerager. pic.twitter.com/olakDbCfY1 Genoa CFC(@ GenoaCFC) link

Sevilla leent Marko Rog van Napoli

De Kroaat Marko Rog voetbalt tot het einde van het seizoen op uitleenbasis bij Sevilla. Dat maakte de huidige nummer vier in de Spaanse Primera Division vandaag bekend. De 23-jarige middenvelder komt over van Napoli. Rog was sinds het seizoen 2016-2017 bij Napoli actief, eerst op huurbasis van Dinamo Zagreb maar nadien nam de Italiaasen ploeg hem definitief over. Deze jaargang kwam de Kroaat, met in totaal elf wedstrijden, maar weinig aan bod bij het team van Dries Mertens.

📸 Listo para la acción. 🔛

Marko #Rog. 🇭🇷



🔜 #BarcaSevillaFC#vamosmiSevilla pic.twitter.com/asIb4aYR5r Sevilla Fútbol Club(@ SevillaFC) link

Cercle Brugge laat Jonathan Farias terugkeren naar Argentinië

Het contract van de Argentijnse middenvelder Jonathan Farias bij Cercle Brugge is in onderling overleg ontbonden, zo maakte de Vereniging bekend. “De 20-jarige Argentijnse aanvaller kwam sinds juli 2017 uit voor Cercle Brugge, maar kon zich nooit echt doorzetten in de groen-zwarte hoofdmacht. Farias gaat nu in zijn thuisland op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging”, klinkt het in de mededeling.

Farias werd in 2017 overgenomen van Boca Juniors. In Brugge kwam hij in anderhalf jaar echter niet verder dan vijf speelminuten.

Reza (ex-Standard) naar Australië

Reza Ghoochannejhad stapt per direct over van het Cyprotische APOEL Nicosia naar Sydney FC. De 32-jarige Iraniër, oud-speler van Sint-Truiden en Standard, speelde pas een half jaar op Cyprus. Reza speelde tot afgelopen zomer bij Heerenveen, waar hij een plek afdwong in de WK-selectie van Iran.

CONFIRMED | Meet your new Sky Blue! @gh_reza signs on loan for the remainder of the season!



📰 - https://t.co/EGZnsAod6l#SydneyIsSkyBlue #ComeWithUs pic.twitter.com/fNnmStBB7h Sydney FC(@ SydneyFC) link

Japanse media: “Robben kiest voor FC Tokyo”

Volgens de de Japanse kranten Japan Times en Sports Nippon verkast Arjen Robben komende zomer naar Japan. De aanvaller van Bayern München zou in beeld zijn bij meerdere clubs, maar FC Tokyo is volgens verscheidene media het meest concreet. De 35-jarige oud-international zou bij een overgang naar de J-League het spoor volgen van onder anderen Andres Iniesta, Lukas Podolski (beiden Vissel Kobe) en Fernando Torres (Sagan Tosu). Bayern München maakte vorige maand bekend het contract met de linkspoot niet te verlengen, waardoor komende zomer na een periode van tien seizoenen een einde komt aan Robbens verblijf in Duitsland.

Roeselare haalt Nederlandse spits uit Zuid-Korea

KSV Roeselare heeft zich verzekerd van de diensten van Arsenio Valpoort, zo maakte de West-Vlaamse 1B-club bekend. De Nederlandse aanvaller komt over van het Zuid-Koreaanse Busan IPark, waar hij nog een contract had tot het einde van het seizoen. Valpoort ligt op Schiervelde vast tot medio 2021.

De 26-jarige Valpoort genoot zijn opleiding bij Ajax en Heerenveen, en maakte bij die laatste club ook zijn profdebuut. In het seizoen 2013 werd hij een half seizoen uitgeleend aan PEC Zwolle. Daarna kwam de Amsterdammer uit voor het Hongaarse Ferencvaros TC, het Nederlandse RKC Waalwijk, het Israëlische Beitar Jeruzalem, het Nederlandse Almere City en ten slotte Busan IPark. Bij de Zuid-Koreanen, waar hij slechts een keer scoorde in tien wedstrijden, vond hij oude bekende Sjerjill MacDonald terug.

Valpoort is de tweede versterking voor Roeselare tijdens de wintermercato. Eerder al tekende zijn landgenoot en verdediger Darren Sidoel op Schiervelde.

SPORTIEF | Welkom Arsenio Valpoort!



🇳🇱 Nederlander (05.08.1992, Amsterdam)

⚽ o.a. SC Heerenveen, Almere City, Beitar Jerusalem, Busan IPark

🖊️ 30.06.2021

📍 Aanvaller#oltegoare #skoereanskoere ✊



Meer: https://t.co/A1XuDF4wkm pic.twitter.com/CCkkng9qsB KSV Roeselare(@ KSVR134) link

Juventus verwelkomt Martin Caceres voor de derde keer

Lazio verhuurt de Uruguayaanse international Martin Caceres tot het einde van het seizoen aan de Italiaanse landskampioen en competitieleider Juventus, zo maakte Juve bekend.

Voor de 31-jarige verdediger wordt het al de derde ambtstermijn bij de Oude dame, een verhaal dat begon met een uitleenbeurt van FC Barcelona (2009-2010). Later streek hij ook van Sevilla met een uitleenbeurt neer in Turijn, een overeenkomst die nadien werd omgezet in een definitief contract (2012-2016). Op het einde van dit seizoen ligt zijn toekomst open, want dan loopt zijn contract in de Italiaanse hoofdstad af.

De Uruguayaan brak door in eigen land bij Defensor (2006-2007) om vervolgens de kleuren te verdedigen van Villarreal (2007), Recreativo Huelva (2007-2008), FC Barcelona (2008-2009), Juventus (2009-2010, 2012-2016 en 2019), Sevilla (2010-2012), Southampton (2017), Hellas Verona (2017) en Lazio (2018-2019), waar hij dit seizoen amper in actie kwam. Tussen juli 2016 en februari 2017 zat de verdediger zonder club.

De 86-voudig international heeft al een stevig gevulde prijzenkast. Met Barcelona pakte hij de ‘treble’ (titel, beker en Champions League) in 2009 en met Juventus veroverde hij vijf titels (2012, 2013, 2014, 2015 en 2016), twee bekers (2015 en 2016) en drie Supercups (2012, 2013 en 2015). Met Uruguay won hij de Copa América in 2011 en werd hij vierde op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Ook vorig jaar was hij erbij op het WK in Rusland.

⚪⚫ UFFICIALE | Martín Cáceres ritorna bianconero ➡ https://t.co/K8fqYHodQU#WelcomeBackMartín pic.twitter.com/2p2zcesCg3 JuventusFC(@ juventusfc) link

Cercle Brugge plukt jonge Belg Zorhan Bassong weg bij Lille

Cercle Brugge heeft zich versterkt met de negentienjarige Belgische linksachter Zorhan Bassong. De voormalige jeugdspeler van Moeskroen en Anderlecht komt over van het Noord-Franse Lille en ondertekent bij de Vereniging een contract voor anderhalf seizoen,.

“De kans om te mogen tekenen voor een ploeg als Cercle Brugge is een mooie stap in mijn carrière”, klinkt het bij de kersverse Bruggeling. “Cercle is een ploeg die goed meedraait in België en bovendien een team waarin ik me verder kan ontwikkelen als voetballer. Ik ben zeer tevreden om hier te zijn en ik kijk er enorm naar uit om de Belgische competitie te leren kennen.”

Sevilla huurt Marko Rog tot eind dit seizoen van Napoli

De Kroatische middenvelder Marko Rog wordt door Napoli tot het einde van het seizoen en zonder aankoopoptie uitgeleend aan het Spaanse FC Sevilla, zo maakten beide clubs bekend.

De intussen de 23-jarige Rog werd in de zomer van 2016 door de Napolitanen overgenomen van Dinamo Zagreb, maar komt in het San Paolostadion niet genoeg aan spelen toe. Dit seizoen sprokkelde hij in de Serie A 331 minuten, verdeeld over negen wedstrijden. Bij de club van Dries Mertens heeft hij nog een overeenkomst tot medio 2021.

Marko Rog is een Kroatische international en zat vorig jaar in de voorselectie voor het WK in Rusland. Uiteindelijk viel hij nog af en zag hij zijn ploegmaats enkele weken later vicewereldkampioen worden.

Meunier verwelkomt Paredes bij PSG

De transfer van Leandro Paredes naar Paris Saint-Germain is eindelijk officieel. Op Twitter bevestigde de Parijse topclub de komst van de 24-jarige Argentijnse centrale middenvelder. Paredes, die opgeleid werd bij topclub Boca Juniors, maakt de overstap van Zenit Sint-Petersburg, dat hem in de zomer van 2017 voor zo’n 23 miljoen had overgekocht van AS Roma. PSG zou zo’n 47 miljoen euro neertellen voor de middenvelder, die zijn krabbel zette onder een contract tot medio 2023.

Over de transfer van Paredes werd de voorbije dagen flink gespeculeerd in Frankrijk en daar speelde Rode Duivel Thomas Meunier op Twitter handig op in. Met een paar hints maakte de flankspeler aan zijn volgers duidelijk dat de overgang eindelijk in kannen en kruiken was.

🆕⚠️✍️ Breaking News!



¡Hola @LParedss! Ángel a un message pour toi ce matin ! 🙌



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/nL0SrdqTZZ Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Si j'ai 1000 RT avant 8h du matin, je vous régale d'une sublime annonce. #TÔTOUTARD Thomas Meunier(@ ThomMills) link

Anderlecht slaat onverwachte slag met transfer Stanciu

Vlak voor het einde van de transfermarkt kan Anderlecht nog een onverwachte slag slaan. En daar heeft het zelf weinig mee te maken. Nicolae Stanciu, de duurste voetballer die ooit in het Astridpark rondgelopen heeft maar nu al een jaar onder contract staat bij Sparta Praag, heeft een lucratieve transfer versierd naar Al Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat bevestigde Sparta Praag gisterenavond en Al Ahli deze morgen. De Tsjechen vangen zo'n 10 miljoen euro voor Stanciu, die 2,5 miljoen per jaar gaat verdienen in de woestijn. Goed nieuws voor Anderlecht. Paars-wit had de middenvelder vorig jaar nog van de hand gedaan voor een pak minder geld dan de aankoopprijs - 4 miljoen tegenover 8,5 miljoen. Het bedong wel een doorverkooppercentage van 15 procent. Anderlecht vangt dus nog 1,5 miljoen euro voor het sluiten van de transferperiode. (NVK/PJC)

Nicolae Stanciu signed an initial contract with Al-Ahli. The Romanian International will complete his move from Sparta Prague, and sign a 3-and-a-half year contract, after having his medical in Jeddah during the upcoming two days.#Welcome_Stanciu 🇷🇴 pic.twitter.com/8wmOOCKN1i Al-Ahli Saudi Club(@ ALAHLI_FCEN) link

Daouda Peeters op zucht van Juventus

Wat zou Club Brugge hiervan denken? Ex-jeugdspeler Daouda Peeters (20) staat op een zucht van Juventus. Sampdoria plukte Peeters zes maanden geleden weg in Brugge, maar inmiddels heeft de middenvelder zich in die mate ontwikkeld bij de Primavera (het tweede elftal) dat hij een overgang naar Turijn lijkt te versieren. Topclub Juventus zou Peeters wel eerst nog zes maanden aan Sampdoria uitlenen. Voor volgend seizoen is het de bedoeling dat Peeters de voorbereiding start bij de A-kern, met die nuance dat Juventus altijd met een geweldig grote selectie toewerkt naar het seizoensbegin. Het gros van de spelers valt nadien meestal af. Peeters (ex-Lierse) speelde al voor de Belgische U19, hij kan ook voor Guinee uitkomen. (PJC)