Transfer Talk (27/6). Topschutter Eredivisie naar Sevilla? - Allagui (ex-Anderlecht) twee jaar bij Moeskroen

27 juni 2019

21u33 14 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Luuk de Jong (PSV) op weg naar Sevilla

Luuk de Jong staat voor een transfer naar Sevilla. De club uit Spanje is al in gesprek met PSV over de komst van de spits. Dat bevestigen bronnen rond de club uit Eindhoven. De 28-jarige De Jong heeft wel oren naar een nieuw buitenlands avontuur. Hij voetbalde eerder zonder al te veel succes bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United. De spits heeft ook een aanbieding gekregen om bij PSV zijn contract te verlengen. De Jong werd het afgelopen seizoen samen met Dusan Tadic topscorer van de Eredivisie, met 28 doelpunten.

Westerlo neemt 18-jarige Fransman Keita over van Lille

Tweedeklasser Westerlo neemt de 18-jarige Fransman Kader Keita over van Lille, waar hij bij de B-ploeg actief was. De middenvelder van Ivoriaanse origine tekende voor drie jaar, zo lieten de Kemphanen weten op Twitter. Kader Keita is geen familie van zijn naamgenoot Abdul Kader Keita, 72-voudig Ivoriaans international en eveneens oud-speler van Lille. De ondertussen 37-jarige en gestopte Keita was een flankaanvaller, de 18-jarige aanwinst van Westerlo is een defensieve middenvelder. Westerlo, waar Bob Peeters hoofdcoach is, haalde vorig seizoen Play-off II. Keita is na Igor Vetokele en Fabien Antunes de derde zomeraanwinst voor de Kemphanen.

Sami Allagui twee jaar bij Moeskroen

Sami Allagui (33) keert terug op de Belgische velden. De ex-aanvaller van Anderlecht en Roeselare tekende een contract voor twee seizoenen bij Moeskroen. Allagui komt over van de Duitse tweedeklasser Sankt Pauli. De in Düsseldorf geboren Tunesiër begon zijn loopbaan in België, maar speelde de voorbije twaalf jaar in Duitsland. Hij kwam achtereenvolgens uit voor Carl Zeiss Jena (2007-2008), Greuther Fürth (2008-2010), Mainz (2010-2012 en 2014-2015), Hertha Berlijn (2012-2014 en 2015-2017) en Sankt Pauli (2017-2019). Met zowel Mainz als Hertha Berlijn speelde hij in de Bundesliga. Met Hertha werd hij in 2013 ook kampioen in de tweede Bundesliga. Het voorbije seizoen kwam hij bij Sankt Pauli tot 23 officiële duels, waarin hij vier keer scoorde. De Hamburgse cultclub beëindigde de competitie als negende.

Sanusi naar Beerschot

Beerschot legde zopas middenvelder Ryan Sanusi (27) vast voor drie seizoenen. Sanusi – Antwerpenaar en jeugdproduct van Beerschot – komt over van de Franse tweedeklasser Grenoble. Voor zijn passage in Frankrijk was Sanusi actief bij de Nederlandse clubs Willem II, FC Oss en Sparta Rotterdam. Na Réda Halaimia, Raphael Holzhauser en Dylan Saint-Louis is Sanusi Beerschots vierde nieuwkomer van de zomer. Overigens zit de vijfde Kielse transfer ook al in de pijplijn. Beerschot staat namelijk dicht bij de 22-jarige linksback Yan Vorogovskiy, die begin deze maand nog met Kazachstan tegen de Rode Duivels speelde. Vorogovskiy voetbalt momenteel in eigen land bij Kairat Almaty.

Jimmy De Jonghe drie jaar bij Lokeren

Lokeren heeft zijn verdediging versterkt met Jimmy De Jonghe. De linksback komt over van Beerschot-Wilrijk en tekende op Daknam een contract voor drie jaar. Voordien kwam De Jonghe uit voor Club Brugge, Zulte Waregem, Lierse en Roeselare.

STVV strikt ervaren Japanse doelman

STVV en de Japanse club Vegalta Sendai hebben een akkoord bereikt over een transfer van doelman Daniel Schmidt naar Stayen. Geboren in de VS (Illinois) heeft deze bijna dubbele meter van 27 de Japanse nationaliteit en heeft hij heelwat ervaring opgedaan in de Japanse hoogste klasse en bij het nationale team. Nu Lucas Pirard kan beschikken (Waasland-Beveren?) , mag Schmidt in Sint-Truiden de concurrentie aangaan met Kenny Steppe. De doelman tekent in principe een contract voor drie jaar. (FKS)

Piepjonge Nederlander is eerste zomertransfer van Liverpool

Liverpool heeft de komst van de zeventienjarige Nederlander Sepp van den Berg aangekondigd. De verdediger komt over van PEC Zwolle, de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg en de voorbije twee seizoenen 22 officiële duels voor speelde. Van den Berg had in Zwolle nog een contract voor één seizoen. In Liverpool tekende hij een overeenkomst voor “lange duur”. Met zijn overgang zou slechts 1,45 miljoen euro gemoeid zijn.

“Ik ben heel blij te hebben kunnen tekenen bij, voor mij, de grootste club ter wereld”, legde een dolgelukkige Van den Berg uit op de clubwebsite. “Dit is een droom die werkelijkheid wordt. Ik heb gezien dat spelers uit de academie hier kunnen uitgroeien tot topspelers. Ook de trainer is fantastisch. Jürgen Klopp is één van de redenen dat ik voor Liverpool getekend heb.”

Voor Liverpool, afgelopen seizoen winnaar van de Champions League, wacht normaal gezien een vrij kalme zomermercato. Vorig jaar trokken de Reds flink de buidel open voor Alisson Becker, Fabinho, Naby Keita en Xherdan Shaqiri. Het viertal kostte samen om en bij de 190 miljoen euro.

Lokeren wil Jelle Van Damme

De kans bestaat dat Jelle Van Damme ook volgend seizoen nog in ons land aan het werk is. Het contract van de 35-jarige verdediger bij Antwerp liep af en omdat hij eender waar transfervrij kan tekenen, ruikt onder andere het gedegradeerde Lokeren zijn kans. De Waaslanders deden hem een voorstel, maar tot op heden is er niks getekend. Het feit dat Van Damme afkomstig is uit Lokeren, speelt mogelijk in de kaart van kersvers eigenaar Louis De Vries.

Ook Zulte Waregem zou geïnteresseerd zijn, net als een club in het Verre Oosten maar Van Damme zelf zou liever dichter bij huis blijven voetballen. Daar heeft de reünie met Elke Clijsters natuurlijk ook veel mee te maken.

Genk geeft drie youngsters eerste contract

Racing Genk heeft jeugdspelers Xander Lambrix (19), Kamiel Van de Perre (15) en Sam Krawczyk (15) een eerste contract laten ondertekenen. Dat maakte de landskampioen bekend.

Lambrix is al twaalf jaar actief bij de Genkse academie. De club omschrijft hem als “een zeer betrouwbare middenvelder, die met zijn spelinzicht en mentaliteit zorgt voor balans in het team”. Van de Perre begint aan zijn zesde seizoen bij KRC Genk. “Kamiel is een polyvalente speler met veel doorzettingsvermogen die als verdediger en als middenvelder kan ingezet worden”, stellen de Limburgers. Krawczyk is sinds de U14 lid van Genk en “komt het best tot zijn recht als spits of flankspeler en koppelt een prima techniek aan scorend vermogen”.

Neto maakt omgekeerde beweging van Cillessen

FC Barcelona en Valencia hebben weer zaken gedaan. De Braziliaanse doelman Neto verhuist voor 26 miljoen euro, een vergoeding die met bonussen kan oplopen tot 35 miljoen, naar Barça. Neto is de vervanger van Jasper Cillessen, die op zijn beurt naar Valencia trekt.

Neto tekent een contract voor vier jaar, zijn transferclausule is vastgelegd op 200 miljoen euro. Norberto Murara, zoals Neto eigenlijk heet, keepte de voorbije twee seizoenen voor Valencia. De 30-jarige Braziliaan was voordien reservedoelman bij Juventus, dat hem kocht van Fiorentina, de club waar hij zijn Europese doorbraak kende.

Denswil verlaat Club, akkoord met Butez

Stefano Denswil (26) vertrekt bij Club Brugge. Behoudens ongelukken heeft de Nederlander zijn transfer naar een topcompetitie eindelijk beet. Blauw-zwart vangt ongeveer 7 miljoen euro voor zijn sterkhouder.

Stefano Denswil lijkt Club Brugge na 4,5 seizoenen en twee landstitels te verlaten. Wanneer straks alle details zijn uitgeklaard, tekent de Nederlander een meerjarig contract bij FC Bologna, vorig seizoen de nummer tien in de Serie A. De zevenvoudige Italiaanse landskampioen legde de voorbije dagen een officieel bod neer bij Club Brugge, dat de gewenste som van ongeveer 7 miljoen euro benadert. Verwacht wordt dat de clubs snel een akkoord vinden. Ook de speler staat dicht bij een overeenkomst met Bologna.

Denswil verzamelde in totaal 177 matchen voor Club waarin hij tien keer scoorde. Aan de zijde van Mechele, Engels of Poulain groeide hij de voorbije jaren uit tot een absolute sterkhouder bij blauw-zwart. Al die tijd was een transfer naar een topcompetitie nooit veraf. In de zomer van 2016 was er concrete interesse van AS Monaco, dat finaal afknapte op de vraagprijs - toen 10 miljoen euro. Het Everton van Ronald Koeman toonde belangstelling, net als het Duitse Hamburg en het Engelse Brighton. Pas op de slotdag van de zomermercato in 2017 keerde Denswil, na geruzie over de aankoopoptie, van een kale reis over het Kanaal terug naar Brugge. Wanneer alles volgens plan verloopt, heeft de ex-Ajacied - destijds in Amsterdam doorgestuurd na het behalen van twee landstitels - zijn transfer naar een A-competitie eindelijk beet.

Club Brugge moet op zoek naar een vervanger. Na het vertrek van Denswil blijven centraal achterin Mechele, Mitrovic, Odilon en Amrabat over. Daarnaast is de spoeling op links, met enkel Peres en Cools, nu nog dunner.

Ampomah van de baan

Intussen werd duidelijk dat Club Brugge, bovenop de nakende transfer van de Senegalees Sagna, een akkoord heeft met doelman Jean Butez, al houdt Moeskroen nog steeds vast aan de vraagprijs van drie miljoen euro - een bedrag dat blauw-zwart voorlopig weigert te betalen. De piste Nana Ampomah lijkt van de baan. Waasland-Beveren heeft een akkoord met Fortuna Düsseldorf voor meer dan vijf miljoen euro, een bedrag dat Club weigert te betalen voor de aanvaller. (TTV)

Standard gaat los: 3,5 à 4 miljoen voor Avenatti, 15 à 16 miljoen voor Vanheusden

Aanwinst nummer negen van de Rouches is Felipe Avenatti (26). De Uruguayaanse Kortrijk-aanvaller komt over van Bologna. En Zinho Vanheusden (19) wordt in principe nummer tien. De belofteninternational zou de duurste inkomende transfer worden in België. Ooit. Lees er hier meer over.

Eintracht Frankfurt neemt Djibril Sow over van Young Boys Bern

Eintracht Frankfurt versterkt zijn middenveld met de Zwitserse international Djibril Sow. Hij komt over van Young Boys Bern, de kampioen van Zwitserland. Fredi Bobic, sportief manager van Frankfurt, bevestigt de overgang van de 22-jarige speler in Kicker. “Djibril was heel gegeerd op de transfermarkt. We zijn heel tevreden zo’n speler te kunnen aantrekken. De jongen heeft zich ongelofelijk ontwikkeld en bezit een enorm potentieel.”

Frankfurt betaalt voor Sow zo’n negen miljoen euro, een bedrag dat kan oplopen tot elf tot twaalf miljoen. De Zwitser met Senegalese roots ondertekent bij zijn nieuwe club een contract tot 2024. Het was vooral Eintrachtcoach Adi Hütter die pleitte voor de komst van Sow. Hij had de centrale middenvelder al onder zijn hoede bij Bern. Daar werden ze in 2018 samen kampioen.

Djibril Sow was vorig seizoen in het shirt van de Young Boys goed voor drie doelpunten en zes assists in 39 matchen. Bij de nationale ploeg staat zijn teller op vier caps.

Joao Felix vierde duurste voetballer ooit

Done deal. Atlético Madrid heeft een akkoord met Benfica over de transfer van talentknaap Joao Felix. De ‘rojiblancos’ leggen maar liefst 126 miljoen euro neer voor de 19-jarige Portugese aanvaller. Nog zes miljoen meer dan de opstapclausule in zijn contract, zo maakte Benfica bekend. Een recordtransfer voor Atlético, dat Antoine Griezmann ziet vertrekken. De nieuwe club van de Fransman is nog niet geweten. Felix wordt de vierde duurste voetballer ooit, na Neymar (222 miljoen euro), Mbappé (180) en Coutinho (120 en 40 miljoen aan bonussen waarvan er al de helft betaald zijn). Felix maakte in 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van Benfica. Eerder dit jaar was hij in de kwartfinales van de Europa League goed voor een hattrick tegen Eintracht Frankfurt. De jongen uit Viseu debuteerde eerder dit jaar in de nationale ploeg van Portugal.

Nigeriaanse spits Odey moet derde Genk-aanwinst worden

Racing Genk wacht niet lang om de miljoenen van Leandro Trossard te herinvesteren. De Limburgers staan op het punt om Stephen Odey (21) binnen te halen. Een Nigeriaanse spits van Zürich, die twee jaar geleden nog op de radar stond van Club Brugge. Genk deed een bod van rond de 2 miljoen euro op de drievoudig international - vorig jaar goed voor 15 doelpunten. Odey landde gisteren op de luchthaven van Düsseldorf en legt normaal snel zijn medische testen af. (KDZ)

Genk wil ook zoon van Hagi

Racing Genk heeft zijn oog laten vallen op Ianis Hagi. De zoon van de voormalige voetbalvedette Gheorghe Hagi. Ianis Hagi is 20 en komt uit voor FC Viitorul Constanta, op dit moment is hij met Roemenië aan de slag op het EK U21 in Italië. Vandaag speelt Hagi daar de halve finale tegen Duitsland. Volgens Roemeense media heeft Racing Genk een bod uitgebracht van 10 miljoen. Een immens bedrag dat in Genk wordt afgedaan als flauwekul. De interesse in Hagi werd wel niet ontkend. Genk krijgt wel stevige concurrentie in dit dossier, want ook Ajax en Sevilla tonen interesse in de spelmaker. (KDZ)

“Barça contacteert PSG over Neymar”

De geruchtenmolen draait al weken op volle toeren. Keert Neymar terug naar Barcelona of niet? Volgens het Franse ‘Le Parisien’ hebben de Blaugrana alvast voor het eerst concreet contact gezocht met PSG. Ondanks de problemen met zijn vedette zou de Franse landskampioen (voorlopig) niet openstaan voor het idee. Benieuwd hoe Neymar, die naar verluidt liefst opnieuw naar Barça trekt, daarop zal reageren...

Buffon onderhandelt met Juventus over terugkeer

‘Bij reizen is er slechts één regel: keer nooit terug zoals je vertrok.’ De cryptische tweet die Gianluigi Buffon (41) vorige week plaatste, wordt plots duidelijker. Volgens diverse Italiaanse media staat de legendarische doelman voor een terugkeer naar Juventus. Zijn avontuur bij PSG bleef beperkt tot één seizoen, nadien viel de naam van Buffon onder meer bij Leeds, Porto en Parma. Maar zijn oude liefde lijkt nu plots de beste kaarten te hebben. Het clubicoon zou de stand-in worden van Szczesny en een eenjarig contract krijgen. (VDVJ)