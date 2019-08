Transfer Talk (27/08). Charleroi huurt Rezaei, zonder aankoopoptie - Rosted (AA Gent) naar Bröndby De voetbalredactie

27 augustus 2019

20u29 0

Lee toch naar STVV

Italiaanse media melden dat de Zuid-Koreaan Seung-Woo Lee (21), ex-Barcelona, definitief van Hellas Verona naar STVV verkast. Lee is een vleugelspeler die ook international is voor zijn land. Eerst hield de speler de boot af. Nu zou hij toch kiezen voor een verblijf op Stayen. (FKS)

Coming through the ranks at Barcelona 🇪🇸

Being an Asian player in Italy 🇮🇹

Managing expectations 🇰🇷

Pursuing his dreams ⚽️



South Korea starlet Seung-Woo Lee explains all 🗣 pic.twitter.com/2xe0svA3gb Goal(@ goal) link

Inter stalt Joao Mario bij Lokomotiv Moskou

Middenvelder Joao Mario gaat dit seizoen bij Lokomotiv Moskou in de Russische Premier League voetballen. De Portugese international wordt door Inter Milaan uitgeleend aan de drievoudige landskampioen. Lokomotiv bedong ook een aankoopoptie, zo maakte de Russische club bekend.

De 26-jarige Joao Mario kreeg zijn jeugdopleiding bij FC Porto en Sporting Lissabon en kon na een uitleenbeurt aan Vitoria Setubal in het najaar van 2014 bij Sporting doorbreken in het eerste elftal. Na twee seizoenen in de hoofdmacht van de groenhemden verkocht Sporting het toptalent in de zomer van 2016 voor zo’n veertig miljoen euro aan de Italiaanse topclub Inter.

Ondertussen was de middenvelder met Portugal Europees kampioen geworden in Frankrijk. Ook in Milaan liep het aanvankelijk van een leien dakje, maar na anderhalf seizoen zat Mario vaker op de bank dan hem lief was. In januari 2018 huurde West Ham United hem voor een half seizoen. Vorig jaar knokte de middenvelder zich na twee maanden opnieuw in de basis bij Inter, maar de heropstanding was van korte duur. De nieuwe coach Antonio Conte rekent niet meer op Mario, die in 69 wedstrijden 14 keer scoorde voor Inter en ook 18 assists uitdeelde. De Portugese international (43 caps) zal dit seizoen dus niet in hetzelfde team te zien zijn als Rode Duivel Romelu Lukaku.

Lokomotiv Moskou is de vicekampioen van Moskou. Na zeven speeldagen in het nieuwe seizoen deelt de Russische club de leidersplaats met Krasnodar, stadsrivaal Spartak, Rostov en landskampioen Zenit.

Beerschot plukt doelman De Smet weg bij KV Kortrijk

Beerschot heeft doelman Jarno De Smet gecontracteerd voor een seizoen, zo maakten de Ratten bekend. De twintigjarige keeper overtuigde de technische staf tijdens een testperiode en komt over van KV Kortrijk.

De Smet genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, dat hem in 2017 naar Lommel zag vertrekken. Een jaar later tekende de jeugdinternational een tweejarig contract in Kortrijk, maar ook daar kwam hij niet aan spelen toe.

“Ik hield een heel goed gevoel over aan mijn testperiode bij Beerschot. Er werd op een hoog niveau getraind en de staf gaf me vertrouwen. Het is een eer om te kunnen tekenen bij een club met de naam en faam van Beerschot. Het is nu aan mij om me te bewijzen en ervaring op te doen aan de zijde van een ervaren doelman als Mike Vanhamel”, reageerde De Smet, die de vierde doelman wordt op het Kiel.

Doelman Jarno De Smet (20) heeft voor 1 seizoen getekend bij Beerschot. Hij komt over van Kortrijk. #weare13 #beerschot https://t.co/lxfBDqkQOZ K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link

Moeskroen huurt jonge verdediger van Porto

Moeskroen heeft zich verzekerd van de diensten van de Portugese verdediger Diogo Queiros, die voor één seizoen gehuurd wordt van FC Porto. Het jeugdproduct van Porto was de aanvoerder van de beloftenploeg. De twintigjarige Queiros kwam zo tot 47 matchen in de Portugese tweede klasse, waarin hij drie rode kaarten onder zijn neus geduwd kreeg.

Queiros kan heel wat adelbrieven voorleggen. Vorig jaar won hij met de U19 de UEFA Youth League door in de finale Chelsea te kloppen met 3-1. De verdediger scoorde toon het tweede doelpunt voor Porto. De Portugees doorliep alle nationale jeugdreeksen en is aanvoerder van de U20.

Deze zomer maakte de Portugese centrale verdediger de voorbereiding mee met de A-ploeg van Porto, maar nu volgt alsnog een uitleenbeurt aan Moeskroen. “Deze deal was mogelijk door de goede relaties tussen Porto en Moeskroen sinds de huur van de Mexicaanse middenvelder Omar Govea (in 2017-2018)”, leggen de Henegouwers uit.

✍🏽 Annonce Transfert ✍🏽



Diogo Queirós en prêt pour une saison ! 🔴⚪️



🇵🇹 Portugais⁰ℹ️ Défenseur⁰🔁 @FCPorto ⁰🎂 5 janvier 1999



Plus d'infos ➡️ https://t.co/qatWJf0pvS#RoyalExcelMouscron#Transfert pic.twitter.com/C6S4C5UDGR Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

AA Gent laat Kabangu naar Willem II vertrekken

Elton Kabangu verlaat AA Gent en gaat bij Willem II aan de slag. Dat hebben beide teams laten weten. De 21-jarige aanvallende middenvelder tekent voor drie jaar, met de optie op een jaar extra.

Kabangu maakte in 2016 de overstap van de Gentse U19 naar de beloften, met wie hij deelnam aan de UEFA Youth League. Na een jaar bij de beloften werd hij uitgeleend aan de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven, waar hij twee jaar voetbalde. De Belg was daar goed voor 18 doelpunten.

“Elton heeft het de afgelopen twee seizoenen bij FC Eindhoven goed gedaan”, zegt Joris Mathijsen, technisch directeur bij Willem II. “Met zijn spel, doelpunten en assists was hij een van de meest opvallende spelers. We zijn blij dat hij bij ons voor meerdere jaren heeft getekend.” Willem II voert na vier duels met negen punten de Eredivisie aan.

Club-spits Rezaei weer naar Charleroi

Return to sender. Voor een jaartje toch. Charleroi huurt Kaveh Rezaei (27) - voormalig recordaankoop van Club, maar er al snel spits op overschot. In de deal is geen aankoopoptie voorzien. Verwacht wordt dat de laatste punten en komma's eerstdaags geplaatst worden, aangezien Rezaei zijn zinnen gezet heeft op een terugkeer naar Charleroi. De verschillende buitenlandse opties konden hem de voorbije weken niet op andere gedachten brengen.

Kaveh est de retour au Mambourg ! 🦓 https://t.co/xAaxasyss5 pic.twitter.com/8z7MetjFLE RCSC Officiel(@ SportCharleroi) link

Een keuze van het hart is het. Hopend op een even succesvol seizoen als in '17-'18, toen hij zestien keer raak schoot in de competitie. Club raakte zo overtuigd en telde een jaar terug maar liefst 5 miljoen euro voor hem neer. Maar eenmaal bij blauw-zwart zweeg het kanon van de Iraanse aanvaller. Amper één goaltje - een penalty dan nog. Een moeizame aanpassingsperiode, verschillende blessures en een gebrek aan vertrouwen en warmte zorgden ervoor dat hij onder Leko helemaal wegdeemsterde. Pas vijfde in de pikorde. Rezaei hoopte op beterschap met Clement als T1, maar kreeg de voorbije weken welgeteld 34 minuten zijn kans. Daarin liet hij, vorige dinsdag op LASK Linz, oog in oog met de doelman nog de 0-2 liggen. Wellicht zijn laatste misser in het shirt van Club. (NP)

🇮🇷 Kaveh Rezaei speelt dit seizoen op uitleenbasis voor @SportCharleroi. Veel succes, Kaveh!



MEER | https://t.co/Rl2mnCxf0O pic.twitter.com/vOhPhFwSWt Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Sigurd Rosted naar Bröndby

Sigurd Rosted (25) trekt naar het Deense Bröndby. De verdediger legde er deze ochtend medische en fysieke tests af. Rosted kwam in januari 2018 over van Sarpsborg 08 in zijn thuisland. In totaal speelde hij 47 wedstrijden voor AA Gent waarin hij zesmaal raak trof. Als Gent-speler maakte de Noor ook zijn officiële debuut bij de nationale ploeg. Bij de start van het nieuwe seizoen kwam hij echter niet meer aan de bak. Rosted had nog een contract tot 2021 bij AA Gent, maar met Ngadeu, Plastun, Bronn, Derijck en Van den Bergh zitten de Buffalo’s breed genoeg in de centrale verdedigers. (RN)

Ny mand i nummer 4 - Sigurd Rosted! 💙💛 #Brøndby pic.twitter.com/hRvIgh1td3 Brøndby IF(@ BrondbyIF) link

Adil Rami vindt onderdak bij Fenerbahçe

De Franse verdediger Adil Rami heeft een contract voor één seizoen, met optie op een bijkomend jaar, ondertekend bij de Turkse topclub Fenerbahçe, zo maakte de club vandaag bekend. De werkloosheid van de 33-jarige Rami was dus maar van korte duur. Twee weken geleden werd hij door Olympique Marseille aan de deur gezet wegens een ernstige fout, enkele dagen later lekte al uit dat er gesprekken waren met Ferenbahçe.

De ex van Pamela Anderson speelde sinds 2017 voor Marseille, dat hem overnam van Sevilla. Rami heeft ook een verleden bij onder meer Milan, Valencia en Rijsel. Hij heeft 36 caps achter zijn naam en maakte deel uit van de selectie die vorig jaar het WK won. Rami speelde echter geen minuut in Rusland.

A D I L R A M I. 📢



👉 https://t.co/DGfG2VUNO6 pic.twitter.com/Dy5wma8nnC Fenerbahçe SK(@ Fenerbahce) link

Nkaka naar Santander

De uitleenbeurt van Aristote Nkaka van RSC Anderlecht aan de Spaande tweedeklasser Almeria is vroegtijdig beëindigd. De voormalige belofteninternational verlaat Almeria immers voor reeksgenoot Racing Santander, dat de huurovereenkomst tot het einde van het seizoen overneemt. De 23-jarige verdedigende middenvelder werd door Anderlecht overgenomen van KV Oostende, terwijl op voorhand al duidelijk was dat hij in de hoofdstad weinig toekomst zou hebben. Hij werd dan ook meteen uitgeleend aan Almeria, waar hij dertien speelminuten verzamelde vooraleer zijn contract verbroken werd. Voor Santander is hij de twaalfde versterking van het seizoen.

Nkaka y la UD Almería terminan su relación contractual de mutuo acuerdo. Queremos desearle lo mejor en sus futuro deportivo. pic.twitter.com/IIu84lxRFw UD Almería(@ U_D_Almeria) link

📝 FICHAJE | Nkaka, duodécimo refuerzo verdiblanco para la temporada 2019/20. ¡Bienvenido, @Ndoubleklibre! #LaLigaSmartBank #SiempreContigo #VamosRacing https://t.co/e5dbNJRvw9 pic.twitter.com/7LwuIICVnM Real Racing Club(@ realracingclub) link

Adebayor tekent bij Kayserispor

Emmanuel Adebayor verlaat de Turkse eersteklasser Basaksehir voor reeksgenoot Kayserispor. De intussen 35-jarige Togolees was sinds januari 2017 aan de slag bij Basaksehir, waarmee hij in de zomer van dat jaar Club Brugge uitschakelde in de derde voorronde van de Champions League. Voor Adebayor is Kayserispor de negende club in zijn carrière. Via FC Metz (2001-2003) en AS Monaco (2003-2006), kwam de Togolees in 2006 in de Premier League terecht. Daar verdedigde hij de kleuren van Arsenal (2006-2009), Manchester City (2009-2011), Tottenham (2011-2015) en Crystal Palace (2016). Tussendoor kwam hij in het voorjaar van 2011 ook enkele maanden uit voor Real Madrid. Met 32 doelpunten in 87 interlands is hij zowel topschutter aller tijden als recordinternational van zijn land.