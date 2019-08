Transfer Talk (26/8). Seth De Witte tekent bij Lokeren, De Ridder naar STVV - Komt oplossing Trebel uit Midden-Oosten? Redactie

26 augustus 2019

20u28 6

De Witte tekent bij Lokeren, De Ridder naar STVV

Lokeren heeft een nieuwe verdediger beet. Niemand minder dan Seth De Witte (31) tekende bij de club uit het Waasland. De ex-verdediger van KV Mechelen blijft daarmee in 1B voetballen. Afgelopen seizoen dwong hij nog de promotie af met Malinois. Ook won hij als kapitein van KV Mechelen de Beker van België. De Witte zat sinds deze zomer zonder club. Zijn contract werd na 9 jaar niet meer verlengd bij Mechelen. Lokeren biedt nu een uitweg. De Witte zette z’n krabbel onder een verbintenis van één jaar met een bijkomend seizoen extra als optie.

Nog bij Lokeren viel het nieuws dat Steve De Ridder naar STVV vertrekt. De 32-jarige middenvelder trainde sinds vorige week mee met de B-kern. Op Daknam was geen plaats meer voor hem. STVV betaalt geen transfersom, Lokeren maakte met zijn vertrek wat extra budgettaire ruimte vrij. Op Stayen ligt voor De Ridder een contract klaar voor twee seizoenen.

Roeselare strikt Amerikaans jeugdinternational

KSV Roeselare heeft maandag zijn kern uitgebreid met de achttienjarige middenvelder Ethan Bryant. De Amerikaanse jeugdinternational komt over van San Antonio, een tweedeklasser in de Verenigde Staten, en tekende voor één seizoen op Schiervelde.

Bryant versierde in zijn geboortestad San Antonio zijn eerste professionele contract in februari 2018. Drie maanden later vierde hij z’n debuut bij de Texanen met een basisplaats in de US Open Cup tegen Colorado Springs. In het Championship kwam de achttienjarige Bryant zestien keer in actie. Daarin trof de creatieve middenvelder twee keer raak en gaf hij ook drie assists.

Bryant, de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis van San Antonio, werd in januari voor het eerst opgeroepen voor de Amerikaanse selectie van de U18. De Texaan wacht wel nog op zijn debuut voor de nationale ploeg.

#WELCOMEETHAN 📝 | Vandaag ondertekende Ethan Bryant (Amerikaan, 20.08.2001) een contract voor één seizoen op Schiervelde. De veelbelovende middenvelder komt over van San Antonio FC.



🇺🇸 Verenigde Staten (20.08.2001)

⚽ San Antonio FC

✍🏻 30.06.2020

📍 Centrale middenve... pic.twitter.com/n2CCILL2Uj KSV Roeselare(@ KSVR134) link

Ito en Konate nieuwe versterkingen STVV

Het is nu ook officieel. Tatsuya Ito is een Kanarie. De 22-jarige Japanner komt over van 2. Bundesliga Club Hamburger SV. Ito is een linksvoetige aanvallende winger die eerder nog uitkwam voor de jeugdteams van het Japanse Kashiwa Reysol. De vinnige Japanner werd ook al opgeroepen voor het nationale elftal van Japan en doorliep ook hier enkele jeugdreeksen.

Middenvelder Mory Konate (25) van Borussia Dortmund legde zijn medische testen af en werd gespot op Stayen. Hij tekent eerstdaags zijn contract. Deze speler uit Guinee met een Duits paspoort is 1,91 meter groot, tweevoetig en speelde tot nog toe bij het tweede elftal van Dortmund. Yuma Suzuki (23), een spits met goede voeten en een neus voor goals, sloot vandaag aan bij de groep. Hij had eerder last van heimwee, een euvel dat door de overkomst van een vriend uit Japan intussen is opgelost. (FKS)

Bokadi langer bij Standard

Standard heeft het contract van Merveille Bope Bokadi opengebroken. Dat kondigden de Rouches zopas aan via sociale media. De 23-jarige Congolees streek in januari 2017 neer in de Vurige Stede en sindsdien was hij in 26 matchen goed voor één ggoal.

📝 NEWS | Merveille Bope Bokadi 🇨🇩 a signé un nouveau contrat au Standard 👉 https://t.co/GVRLBdqIZP 🔴⚪



📝 NEWS | Merveille Bope Bokadi 🇨🇩 heeft een nieuw contract getekend bij Standard 👉 https://t.co/tEXS7SyKEo 🔴⚪#RSCL #Team243 #COYR pic.twitter.com/30xgqGGs2s Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Raakt Anderlecht toch verlost van Trebel?

Ligt de toekomst van Adrien Trebel (28) in het Midden-Oosten? Enkele Saoedische clubs, waaronder Al-Shabab, tonen interesse in de overbodige middenvelder van Anderlecht. De Fransman past niet in de plannen van Vincent Kompany, door zijn hoge loonlast wil paars-wit hem nog deze transferperiode van de hand doen. Of Trebel (en familie) daadwerkelijk zin heeft in het avontuur, is nog maar de vraag.

Overgang Dost naar Frankfurt is rond

Eintracht Frankfurt heeft zich versterkt met aanvaller Bas Dost. Dat heeft de Duitse club laten weten. De 30-jarige Nederlander komt over van Sporting Lissabon en ondertekent een contract tot juni 2022.

Eintracht en Sporting slaagden er de afgelopen weken niet in overeenstemming te bereiken over een transfer van Dost. Nu is de kogel toch door de kerk. Naar verluidt zijn de Portugezen uiteindelijk akkoord gegaan met een transfersom van 12 miljoen euro. Dost speelde eerder, tussen 2012 en 2016, al in Duitsland voor VfL Wolfsburg. In zijn thuisland verdedigde hij de kleuren van Emmen (2007-2008), Heracles Almelo (2008-2010) en Heerenveen (2010-2012).

Essevee aast op Sissako

Zulte Waregem aast op Abdoulaye Sissako, een verdedigende middenvelder van Châteauroux (Ligue 2). De 21-jarige Sissako genoot zijn jeugdopleiding bij AJ Auxerre en is een voormalig jeugdinternational bij de Franse U18 en U19. Zulte Waregem is ook nog bezig met andere pistes. (OPl)