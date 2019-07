Transfer Talk 25/07. Vermaelen naar Japanse ‘uitbolclub’? - Esiti officieel naar PAOK - “Sampdoria denkt aan Nainggolan” Redactie

25 juli 2019

12u56 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Aston Villa heeft met Douglas Luiz tiende zomeraanwinst te pakken

Aston Villa heeft zich versterkt met de Braziliaan Douglas Luiz. De 21-jarige middenvelder komt over van Manchester City.

Aston Villa is dit seizoen een nieuwkomer in de Premier League en dus trok de club uit Birmingham de geldbeugel al fors open in het tussenseizoen. De Braziliaanse aanvaller Wesley werd eerder al voor een recordbedrag van 25 miljoen euro weggeplukt bij Club Brugge en zijn landgenoot Douglas Luiz is nu reeds de tiende aanwinst. Volgens Britse media zou Villa bijna zeventien miljoen euro betaald hebben. Bij City was hij al sinds 2017 aan de slag, maar de voorbije twee seizoenen werd hij uitgeleend aan het Spaanse Girona.

Naast de twee Brazilianen verzekerde de club zich eerder al van de komst van Bjorn Engels, die overgenomen werd van het Franse Stade Reims, en de Egyptenaar Trezeguet, die in België bij Anderlecht en Moeskroen aan de slag was. Marvelous Nakamba wordt zeer binnenkort de elfde aanwinst van Aston Villa.

Douglas Luiz factfile...



- 21 years old

- 5'9

- Central midfielder

- Second Brazilian to join this summer

- Represented Brazil at U23 level

- Experience in La Liga and Serie A#WelcomeLuiz #ThursdayMotivation #AVFC pic.twitter.com/MMwfyh36yS Aston Villa(@ AVFCOfficial) link

Daniele De Rossi op weg naar Boca Juniors

Daniele De Rossi is donderdagochtend aangekomen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, waar hij vrijdag zal voorgesteld worden als aanwinst van topclub Boca Juniors.

De 36-jarige verdedigende middenvelder, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië, werd op de luchthaven opgewacht door tal van supporters van Boca. “Zijn komst zal ons ervaring en structuur bijbrengen”, liet Boca-coach Gustavo Alfaro optekenen.

De Rossi verliet onlangs AS Roma, waarvoor hij gedurende achttien jaar aantrad en 616 wedstrijden speelde. Samen met Francesco Totti was hij er meer dan een decennium een van de clubiconen.

Volgens la Gazzetta dello Sport zou De Rossi minstens tot januari voor Boca spelen, met als ultieme doel de club uit een van de armere wijken uit de Argentijnse hoofdstad aan de eindzege in de Copa Libertadores te helpen. Vorig jaar verloor Boca in die Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League de finale van stadsgenoot en aartsrivaal River Plate.

OFFICIAL: Boca Juniors confirm Roma and Italy legend Daniele de Rossi has arrived in Argentina to complete his move to the club pic.twitter.com/qzlqASRAAd B/R Football(@ brfootball) link

Fans go absolutely bananas for #DeRossi as he lands in Buenos Aires to join #BocaJuniors pic.twitter.com/BUE3lmVLZT Wayne Girard(@ WayneinRome) link

Waasland-Beveren versterkt zich met Montenegrijnse linksachter

Hoe dichter de start van de competitie nadert, hoe intensiever de transfermolen bij Waasland Beveren gaat draaien. Vandaag hebben de geel-blauwen zich versterkt met de Montenegrijnse linksachter Andrija Vukevic (22). Die was al sinds vorige week dinsdag op proef. Hij werd door Adnan Custovic zowel tegen Racing Lens als in de galamatch tegen Union opgesteld. Vukcevic tekent een contract voor vier seizoenen en krijgt het rugnummer 22 op de Freethiel. Zes jaar geleden brak Vukcevic door bij Buducnost Podgorica, hij was amper zestien toen hij bij de topclub uit de Montenegrijnse hoofdstad het A-elftal haalde. Twee jaar later verkaste hij naar Spanje, waar hij voor derdeklasser Sevilla Atletico ging voetballen. In de zomer van 2017 volgde een transfer naar Spartak Subotica in de Servische topklasse. (LUVM)

Welkom op de Freethiel, Andrija Vukcevic! 💛💙



👉https://t.co/X5ZCmlfgYA pic.twitter.com/lhhiPbON2O Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link

Sampdoria ziet wat in Nainggolan

Volgens Sky Italia heeft Sampdoria interesse in Radja Nainggolan. Daar zou de 31-jarige middenvelder herenigd worden met Eusebio Di Francesco, de coach die onze landgenoot liet schitteren bij AS Roma. Een deal wordt echter moeilijk, Sampdoria zou niet de middelen hebben om Nainggolans loon volledig over te nemen. Een huurconstructie waarbij de club van Dennis Praet slechts een deel van het salaris overneemt, is wel een mogelijkheid. Inter langs haar kant wil Nainggolan het liefst volledig van de hand doen en daarbij zo veel mogelijk cashen. Bij de Milanese club heeft Radja met de komst van Antonio Conte hoe dan ook geen toekomst meer.

Arsenal huurt Dani Ceballos

De nummer 5 uit de Premier League van vorig seizoen huurt de 22-jarige middenvelder van Real Madrid voor één seizoen. De deal bedraagt geen aankoopoptie. Dat er geen aankoopoptie is opgenomen was een eis van Real Madrid omdat ze in de toekomst nog een belangrijke rol zien weggelegd in Bernabéu voor de talentvolle middenvelder.

Unai Emery, de coach van Arsenal, was van groot belang in het aantrekken van de speler. Hij gaf de speler en diens familie zijn woord dat hij zeker 40 keer in actie kan komen voor de Londense club komend seizoen.

Nochtans kreeg de Spanjaard aardig wat wedstrijden onder Solari en Zidane afgelopen seizoen. Hij speelde 34 wedstrijden voor Real vorig jaar. In totaal speelde hij in twee seizoenen Real 56 wedstrijden waarin hij 5 keer scoorde. Met Real won hij al de Champions League, de Spaanse Supercup, Europese Supercup en het wereldkampioenschap voor clubs. Eerder deze zomer was hij ook de draaischijf van het Spaanse team die de Europese titel bij de U21 veroverde in Italië.

🇪🇸 #HolaDani 👋



Welcome to The Arsenal, @DaniCeballos46 😎 pic.twitter.com/8gZLggahJZ Arsenal FC(@ Arsenal) link

Jordan Ayew naar Crystal Palace

Jordan Ayew trekt definitief naar Crystal Palace. De 27-jarige Ghanese Fransman werd vorig seizoen al uitgeleend door Swansea aan Palace. Dat betaalt nu een kleine drie miljoen euro voor de aanvaller. Vorig seizoen speelde hij in totaal 25 wedstrijden voor de ploeg van Christian Benteke. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij ook twee assists.

Esiti officieel van PAOK

AA Gent-middenvelder Anderson Esiti is nu officieel van PAOK. De 25-jarige Nigeriaan had al een mondeling akkoord met de Griekse club, maar Gent wou hem niet zomaar laten gaan. PAOK en AA Gent zijn uiteindelijk tot een akkoord gekomen, de Buffalo’s ontvangen een transferbedrag van circa 3,5 miljoen euro. Esiti speelde in drie jaar 95 duels voor de Buffalo’s.

Who's gonna stop him? #EsitiIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/VetaP3Fs9K PAOK FC / ΠAOK(@ PAOK_FC) link

Vermaelen naar Japanse ‘uitbolclub’?

De toekomst van Thomas Vermaelen (33) ligt in Japan. Hij kan voor twee jaar tekenen bij Vissel Kobe, ‘uitbolclub’ waar hij ex-ploeggenoot Andrés Iniesta terugvindt. Verder staan ook David Villa en Lukas Podolski er op de loonlijst. Vermaelen werd al in Japan gespot. De deal is nog niet volledig afgerond, maar bij Vissel hebben ze er goede hoop op. Ze willen een deal snel aankondigen. De Rode Duivel paste onlangs voor een avontuur bij het Qatarese Al-Arabi. Er lag een lucratief contract voor een jaar met optie klaar, maar uiteindelijk ging onze landgenoot er niet op in. Met het oog op het EK volgend jaar wil hij niet op een te laag niveau spelen. De J-League staat hoger aangeschreven dan het voetbal in Qatar. Eerder zei hij ‘neen’ op de vraag van Vincent Kompany of hij naar Anderlecht wilde komen. Vermaelen is een vrije speler. Barcelona verlengde zijn aflopende contract niet. (KTH)

Lommel strikt ex-doelman van AS Roma

Lommel SK heeft een overeenkomst afgesloten met doelman Tomas Svedkauskas. De 25-jarige Litouwse international ondertekende in het Soevereinstadion een contract voor 2 seizoenen met optie voor 2 jaar extra. Dat maakte de Limburgse 1B-club woensdagavond bekend.

Svedkauskas kwam in 2011 op de radar van Italiaanse topclubs. Fiorentina huurde de beloftevolle Litouwer een seizoen, een jaar later kocht AS Roma hem definitief weg bij zijn Litouwse opleidingsploeg Suduva. Er volgden een reeks uitleenbeurten aan clubs in de lagere Italiaanse reeksen, zoals Pescara en Ascoli, en de Portugese tweedeklasser Olhanense.

De grote doorbraak bij AS Roma bleef uit en in de zomer van 2017 verliep zijn contract bij de Romeinen. Het daaropvolgende seizoen was de doelman zes maanden werkloos alvorens kort aan de slag te gaan in Roemenië. Bij de Litouwse eersteklasser Riteriai timmerde Svedkauskas aan de weg terug. Zo keepte hij in de eerste voorronde van de Europa League twee wedstrijden en maakte hij vorig jaar zijn debuut als Litouws international.

Bij Lommel SK moet de 25-jarige Litouwer de concurrentiestrijd voor de plek onder de lat aangaan met Jesse Bertrams (overgekomen van ASV Geel) en Yarne Lenaerts (overgekomen van Roda JC).

Lommel SK heeft een overeenkomst gesloten met doelman Tomas Svedkauskas. De 25-jarige Litouwse international tekende in het Soevereinstadion een contract voor 2 seizoenen met optie voor 2 jaar extra. Welkom, Tomas!#lommelsk #superlommel @Svedkauskas pic.twitter.com/n3TurFcDah Lommel SK(@ LommelSKOff) link

RB Leipzig haalt aanvaller Lookman van Everton

Ademola Lookman maakt de overstap van Everton naar RB Leipzig. Dat heeft de Duitse club donderdag laten weten. De 21-jarige Engelse aanvaller ondertekent een vijfjarig contract.

Everton laat Lookman voor naar verluidt minstens 20 miljoen euro vertrekken. De aanvaller speelde in het seizoen 2017-2018 al een poos op huurbasis voor Leipzig.

Lookman is na Christopher Nkunku (Paris St. Germain), Hannes Wolf (RB Salzburg), Luan Candido (Palmeiras) en Ethan Ampadu (Chelsea) de vijfde aanwinst voor het nieuwe seizoen van RB Leipzig.