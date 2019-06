Transfer Talk (24/6). El Kaddouri niet naar Standard - Anderlecht denkt aan spits Spurs - Ajax legt Quincy Promes voor vijf jaar vast De voetbalredactie

24 juni 2019

20u49 11 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Ajax legt Quincy Promes voor vijf jaar vast

Ajax heeft de 27-jarige offensieve middenvelder Quincy Promes voor de komende vijf jaar vastgelegd. De Amsterdamse club liet weten een overeenstemming over de transfer te hebben bereikt met Sevilla. De Spanjaarden ontvangen voor de 38-voudige Nederlandse international 15,7 miljoen euro, wat door bonussen nog kan oplopen tot 17,2 miljoen.

Promes speelde eerder al in de jeugdopleiding van Ajax. In 2008 vertrok hij als jeugdspeler naar Haarlem. Zijn debuut in het betaald voetbal maakte de aanvaller in 2012 voor Twente. In het seizoen 2012-2013 promoveerde hij met Go Ahead Eagles naar de eredivisie, onder leiding van de huidige Ajax-trainer Erik ten Hag. Daarna speelde Promes weer een jaar bij Twente, waarop vier seizoenen bij het Russische Spartak Moskou volgden. Vorig jaar stapte hij over naar Sevilla.

“Dit voelt als thuiskomen”, reageerde Promes. “Het is heel apart. Ik ben hier ooit als kleine jongen binnengelopen, nu kom ik hier als man. Nadat er voor de eerste keer contact was met Ajax, dacht ik: dit is niet realistisch. Ik was pas bezig met mijn eerste jaar in Spanje, het plan was niet om zo snel al een vervolgstap te maken. Het is er toch van gekomen. Nu wil ik de mensen hier blij maken met mijn spel.”

Hey @QPromes,



Our plan worked... 😏📲#AmsterdamPromise pic.twitter.com/WOvBz4DpQI AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Transfer El Kaddouri naar Standard afgesprongen

De transfer van Omar El Kaddouri (28) naar Standard is afgesprongen. Er lag voor de Marokkaanse international een contract klaar voor drie seizoenen, maar de deal geraakt dus niet rond. De middenvelder zal de training voorlopig hernemen bij de Griekse landskampioen PAOK. In het verleden kwam hij onder meer uit voor Napels en Torino in de Serie A.

Benito Raman: “Nog geen akkoord tussen Fortuna en Schalke”

In tegenstelling tot hetgeen heel wat Duitse media melden, is er nog geen akkoord tussen Fortuna Düsseldorf en Schalke 04 omtrent Benito Raman, die negen miljoen euro zou moeten opleveren. “Beide beweringen zijn onjuist”, vertelde Fortuna-sportdirecteur Lutz Pfannenstiel in een door de club verspreide mededeling.

“Ik ben verrast door deze berichtgeving. Er is helemaal geen sprake van een akkoord. De stand van zaken is dat we Benito hier verwachten voor de eerste training.” Fortuna-CEO Thomas Röttgermann sluit daarbij aan. “Benito heeft hier nog een contract tot 2022. Een transfer kan er alleen komen als de speler een transferverzoek zou indienen en we voor hem een correcte prijs zouden krijgen. Er wordt gesproken over negen miljoen euro, een bedrag dat zeker niet in de lijn ligt met zijn marktwaarde.”

Zo laat Fortuna uitschijnen dat het graag meer dan negen miljoen euro zou vangen voor Raman, afgelopen seizoen met elf doelpunten en vijf assists een van de uitblinkers bij de club. Naar verluidt zou Fortuna hopen op meer dan tien miljoen euro. Schalke wil niet al te hard doorduwen, maar zou volgens Kicker de 21-jarige aanvaller Bernard Tekpetey in de deal willen betrekken. De Ghanees werd voor 2,5 miljoen euro overgenomen van tweedeklasser Paderborn maar zou een jaartje op uitleenbasis bij Düsseldorf kunnen rijpen. Raman speelt sinds de zomer van 2017 voor Düsseldorf, dat hem overnam van Standard. Voordien brak hij door bij AA Gent.

Anderlecht laat oog vallen op Vincent Janssen

“We zijn er bijna”, zei Michael Verschueren over de transfers, na de match zaterdag op RWDM. Eén van de namen die paars-wit in het vizier heeft, is die van de 25-jarige Nederlandse centrumspits Vincent Janssen. Janssen werd in 2016 door Tottenham bij AZ weggehaald, maar kon er niet meteen doorbreken. Hij werd aan Fenerbahçe uitgeleend maar ook daar had de 17-voudige Nederlandse international het moeilijk om zich door te zetten.

Voor Janssen zou Anderlecht een uitgelezen kans zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen.Volgens internationale media zou paars-wit ook een bod hebben gedaan op Milad Mohammadi, een Iraanse offensieve linksachter die de voorbije 3,5 jaar voor Terek Grozny uitkwam. Mohammadi is transfervrij. Ook Gent zou interesse tonen. (MJR)

Uitleenbeurt Trebel uitgesloten

Zijn wangen liepen bij rust rood aan. Adrien Trebel keek op geen meter tegen RWDM en had met een knappe actie en dito assist een voet in de goal van Gerkens. Simon Davies was onder de indruk van zijn middenvelder en ook Michael Verschueren was te spreken over Trebels 45 minuten. Maar de intentie van paars-wit blijft toch om de Fransman van de hand te doen.

“Een uitleenbeurt? Neen, dat is geen optie”, aldus Verschueren. “Trebel is iemand die altijd het verschil kan maken. Zo’n speler hou ik dan nog liever bij dan hem uit te lenen.” Volgens Davies zal sowieso de beste optie gekozen worden “voor de speler en de club”. “Er kunnen nog heel veel zaken veranderen. Situaties als die van Trebel lossen we wel op.” De Duitse tester Sidney Sam was er niet bij tegen RWDM - een administratief probleem. Of de aanvaller deze week nog meetraint op Neerpede, wordt beslist in samenspraak met Kompany. (TLB)

Poulain kan naar Turkije, ook Cercle toont interesse

Benoît Poulain (31) trekt mogelijk naar de Turkse Super Lig. De Fransman is in gesprek met Kayserispor, dat verregaande interesse toont in de bij Club Brugge vertrokken verdediger. Daarnaast voert Poulain ook onderhandelingen met nog twee Turkse clubs. De Fransman denkt ook aan een terugkeer naar Nîmes Olympique. Opvallend: ook Cercle Brugge lonkt naar Poulain. (TTV)

Hubert naar de buren van groen-zwart?

Cercle Brugge en buur Club voeren gesprekken over een uitleenbeurt van doelman Guillaume Hubert. De 25-jarige Belgische Fransman is overbodig bij blauw-zwart nadat hij als derde doelman voorbij werd gestoken door jeugdtalent Nick Shinton. Cercle is dan weer op zoek naar een tijdelijke vervanger voor Miguel Van Damme, bij wie onlangs opnieuw leukemie werd vastgesteld. In principe wordt Badiashile van AS Monaco de nieuwe nummer één bij groen-zwart.

Chevalier wil weer weg bij KV Kortrijk

Teddy Chevalier (31), tegelijk chouchou van de fans en enfant terrible, bakt het weer bruin. De Kortrijkse goalgetter vertelt aan al wie het horen wil dat hij weg wil naar het Franse Valenciennes, op een boogscheut van zijn woning. De voorzitter van de Franse club uit de Ligue 2 liet KV Kortrijk weten dat het Chevalier wil overnemen voor... 50.000 euro.

Meer dan wat hoongelach was er niet in Kortrijk. “Chevalier heeft nog een contract voor twee jaar en zou vrijwel gratis moeten vertrekken. Als er een realistisch bod komt, willen we praten, maar niet voor peanuts”, aldus Matthias Leterme. De speler dreigde zelfs om niet mee te trainen, maar werd door de club nadrukkelijk op zijn plichten gewezen. (ESK)