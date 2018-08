Transfer Talk (22/8). Duurste transfer tussen Belgische clubs is een feit: Rezaei van Charleroi naar Club - Gent huurt verdediger van Liverpool De voetbalredactie

22 augustus 2018

Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

De kogel is door de kerk: Rezaei van Charleroi naar Club

De overgang van Kaveh Rezaei van Charleroi naar Club Brugge is helemaal rond. De Iraanse aanvaller tekent voor vier seizoenen op Jan Breydel en met de overgang is een kleine vijf miljoen euro gemoeid. De transfer doet zo alle binnenlandse records in onze competitie sneuvelen en hij wordt ook de grootste uitgave ooit van Club (na de 4 miljoen voor Hans Vanaken en Koen Daerden).

"Ik ben heel blij dat ik hier bij deze grote club ben. Club is niet enkel groot in België, maar ook in Europa", aldus Rezaei in een eerste reactie. "Dit is een grote stap voor mijn toekomst als voetballer. Ik vecht altijd tot het einde van de wedstrijd. Ik scoor graag, maar wil ook de andere spelers op het veld helpen. Ik ben naar hier gekomen om kampioen te spelen en om resultaten te behalen in de Champions League."

Rezaei moet Leko extra opties bieden na het vertrek van Abdoulay Diaby en in afwachting van de terugkeer van de geschorste Wesley en de geblesseerde Vossen en Diatta. Eerder deze zomer verlengde de Iraniër zijn contract tot 2022 op Mambourg. (TTV)

Kaveh Rezaei kwam vandaag zijn medische testen afleggen bij Club.

Charleroi ➡️ Club Brugge



Charleroi ➡️ Club Brugge

19 goals in 45 matchen

4 jaar



TRANSFER | https://t.co/jRB649Y2s7 pic.twitter.com/YSriyiJit8 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Charleroi leent Nigeriaan van Wolfsburg als vervanger van Rezaei

Lang heeft Sporting Charleroi niet moeten zoeken naar een vervanger van Kaveh Rezaei. De Carolo's huren Victor Osimhen tot het einde van het seizoen van Bundesliga-club VfL Wolfsburg. Osimhen is een 19-jarige Nigeriaan die ook op interesse van Zulte Waregem en Club Brugge kon rekenen. Met blauwzwart onderhandelde de spits van 1m85, maar een akkoord werd er niet gevonden.

Osimhen speelde in totaal veertien duels voor de Wolven. Hij debuteerde in juni 2017 voor het Nigeriaanse nationale elftal. Als jeugdinternational won hij in 2015 in Chili met Nigeria het WK voor de U17. Daar kreeg hij de Gouden Schoen en de Zilveren Bal voor zijn prestaties. In dat zelfde jaar werd hij door de Afrikaanse voetbalbond (CAF) uitgeroepen tot Jeugdspeler van het jaar. Osimhen staat nog tot juni 2020 onder contract bij Wolfsburg.

Victor Osimhen wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum belgischen Erstligisten RSC Charleroi.

AA Gent huurt flankverdediger van Liverpool

Verdedigende versterking voor Yves Vanderhaeghe en AA Gent. Anderson Arroyo, een 18-jarige Colombiaan, maakt het seizoen vol in de Ghelamco Arena. De rechtsback wordt voor één seizoen gehuurd van Liverpool. De voorbije zes maanden werd Arroyo bij Mallorca in de Spaanse Segunda División gestald, waar hij vooral bij het B-elftal speelminuten vergaarde.

Nuestro #TalentoAlinea Anderson Arroyo jugará esta temporada con el @KAAGent cedido por el @LFC exitos para nuestro joven talento, quien sigue rompiendo fronteras! Vamos! pic.twitter.com/XyqospFX8H Alinea Sports Managers(@ alineaSManagers) link

Bushiri op huurbasis naar Eupen

KV Oostende leent Rocky Bushiri voor één seizoen uit aan KAS Eupen. Dat maakte de West-Vlaamse club zelf bekend. Bushiri, een 18-jarige verdediger, moet de Oostkantonners mee behoeden voor degradatie. Bushiri maakte in december van 2017 zijn debuut als basispion bij KVO tegen KV Mechelen, maar kon zich vervolgens niet doorzetten.

Rocky Bushiri vertrekt op huurbasis naar @AS_Eupen . Veel succes in de Oostkantons @BushiriRocky ! pic.twitter.com/FMnblugJcA KV Oostende(@ kvoostende) link

Kyle Lafferty ruilt Heart of Midlothian voor Glasgow Rangers

De Noord-Ierse international Kyle Lafferty heeft een tweejarig contract getekend bij Glasgow Rangers. Dat maakte de Schotse club vandaag bekend op zijn website. Lafferty komt over van Heart of Midlothian, waarvoor hij vorig seizoen negentien keer scoorde in 45 wedstrijden.

Kyle Lafferty begon zijn carrière als profvoetballer bij het Engelse Burnley. De 30-jarige aanvaller is overigens een oude bekende bij de Rangers. Zo speelde hij tussen 2008 en 2012 al voor de 'Light Blues'. Tijdens die periode won de aanvaller er drie titels en twee League Cups. Na zijn passage in Ibrox verdedigde Lafferty de kleuren van FC Sion, Palermo, Norwich City, Caykur Rizespor en Birmingham City alvorens bij Heart of Midlothian te tekenen.

Lafferty verzamelde 67 caps bij het Noord-Ierse nationale elftal. Hij maakte 20 doelpunten voor zijn land.

🆕 @laffk10 straight to work at The Hummel Training Centre. pic.twitter.com/wTX1JwA91P Rangers Football Club(@ RangersFC) link

Nieuwe verdediger uit Frankrijk voor paars-wit?

Wie er zondag voor Anderlecht op Olympia niet bij zal zijn, is Sikou Niakaté (19). Anderlecht had een akkoord met de Franse tweedeklasser Valenciennes voor een definitieve transfer van de verdediger, maar gisteren sprong de deal af. Kwatongen beweren dat dat een gevolg was van slechte medische testen. "Fout", zegt makelaar Sikou Niakaté. "We vonden finaal gewoon geen overeenkomst."

Het maakt dat Luc Devroe op zoek moet naar een alternatief. De sportief directeur staat nog steeds in contact met Midtjylland voor Bubacarr Sanneh (23), maar het is een enorm complex dossier. Het doorgaans goed geïnformeerde L'Equipe meldt dan weer dat Anderlecht ook Prince-Désir Gouano (24) van Amiens op de verlanglijst heeft staan. De linksvoetige pion wil weg uit de Ligue 1.

Mijat Maric verlaat Lokeren na acht jaar om familieredenen

KSC Lokeren neemt definitief afscheid van Mijat Maric. De 34-jarige Zwitserse verdediger zette zijn krabbel onder een contract bij FC Lugano, de ploeg waar hij in 2002 zijn profcarrière begon. De Zwitser keert om familieredenen terug naar zijn thuisland.

Met Maric verliest de Jupiler Pro League een vertrouwd gezicht. De Zwitserse verdediger streek in januari 2009 op huurbasis neer bij toenmalig tweedeklasser KAS Eupen. De Oostkantonners namen Maric in de zomer van 2009 definitief over van AS Bari, waarop Maric met Eupen de promotie-eindronde won. Maric promoveerde echter niet mee met de Panda's: hij trok naar Lokeren, waarvoor hij uiteindelijk 282 officiële wedstrijden zou spelen. Daarin scoorde hij als verdediger 45 keer, een clubrecord. Met Lokeren won Maric twee keer de Beker van België (2012 en 2014).

"Ik hoop dat de fans mijn beslissing begrijpen. Sporting Lokeren is de belangrijkste club uit mijn voetbalcarrière. Hier beleefde ik de mooiste tijd als voetballer. Ik maakte er heel veel vrienden, zowel in de kleedkamer als daarbuiten. Ik voelde me altijd erg gewaardeerd door de fans en wil hen voor hun aanmoedigingen bedanken. Dat Sporting Lokeren is ingegaan op mijn vraag, siert de club en ik dank hen daarvoor oprecht. Dit hoeft geen definitief afscheid te zijn, ik kom zeker nog naar Daknam terug als bezoeker", reageerde Maric via de website van de Wase club.

Eupen huurt jeugdspeler van PSG

KAS Eupen heeft aanvallende versterking gevonden in het B-elftal van Paris Saint-Germain. De Oostkantonners nemen Samuel Essende, een 20-jarige spits, op huurbasis over van de Franse landskampioen.

Essende is een jeugdproduct van PSG. De jonge Fransman scoorde de voorbije jaren vlot in de Youth League, de miniversie van de Champions League voor de U19. Twee weken geleden tekende hij zijn eerste profcontract bij de Franse landskampioen. Eupen huurt Essende voor één seizoen, informatie over een mogelijke aankoopoptie is vooralsnog niet bekend.

Eupen heeft zijn competitiestart volledig gemist: de ploeg van trainer Claude Makélélé begon met 0 op 12, waardoor het samen met Excel Moeskroen laatste staat.

Bienvenue Samuel! 🐼🍀



Du Paris Saint Germain B - La KAS Eupen prête l'attaquant français Samuel Essende

Du Paris Saint Germain B - La KAS Eupen prête l’attaquant français Samuel Essende ➡️ https://t.co/Lxf98co8FA pic.twitter.com/jr6Aj9Ksdw KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Sander Coopman op verlanglijst KV Oostende

KV Oostende nam met zes op twaalf geen slechte start, toch bleek al snel dat er versterking nodig was. Laurens De Bock is een eerste extra aanwinst, maar mogelijk volgt nog een andere Clubspeler zijn spoor. De bij blauw-zwart overbodige Sander Coopman (23) staat immers op het verlanglijstje van de kustploeg, die het in de strijd om de offensieve middenvelder wel zal moeten opnemen tegen het kapitaalkrachtige Antwerp. Afwachten of KVO er naast Vanlerberghe in slaagt om ook een tweede speler van Club tijdelijk te gebruiken. Nog dit: door het aantrekken van De Bock is de kans groot dat de Nederlandse Serviër Aleksandar Bjelica alsnog vertrekt. (TTV)

Exit Logan Bailly?

Moeskroen wil nog voor het einde van de mercato af van Logan Bailly (32) die er op een zijspoor is beland. Hij heeft er nog een contract voor dit seizoen maar de club gaat voor Olivier Werner als doelman. (ESK)

Ex-STVV'er Charisis naar Kortrijk

De Griek Charis Charisis (23), vorig seizoen een vaste waarde bij STVV, wordt dit seizoen door KV Kortrijk gehuurd bij het Griekse PAOK Saloniki waar hij nog één jaar contract heeft. De middenvelder legt vanmorgen zijn medische tests af. Zo heeft Glen De Boeck nu 29 spelers in zijn kern. (ESK)