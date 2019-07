Transfer Talk 22/07. Borussia Mönchengladbach strikt zoon van Franse legende - Hanni kiest voor avontuur in Qatar Voetbalredactie

22 juli 2019

17u33

Bron: Eigen berichtgeving 4 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

AZ versterkt zich met Jordy Clasie (ex-Club Brugge)

AZ Alkmaar heeft de komst van Jordy Clasie bekendgemaakt. De 28-jarige Nederlandse middenvelder komt over van Premier League-club Southampton. Hij ondertekende bij AZ een overeenkomst tot medio 2021 met een optie voor nog een seizoen.

Southampton verhuurde Clasie de voorbije twee seizoenen aan achtereenvolgens Club Brugge (2017-2018) en Feyenoord (2018-2019). Bij de Rotterdammers was het een tweede passage. Hij kreeg er eerder zijn jeugdopleiding en beleefde er zijn doorbraak in het eerste elftal. In de zomer van 2015 plukte Southampton de middenvelder weg uit de Kuip, maar de Premier League bleek te hoog gegrepen voor Clasie.

“AZ is een club die vertrouwen in me heeft”, zei Clasie, zeventienvoudig Nederlands international, na de ondertekening. “Dat is iets dat ik erg waardeer. Ik wil bij AZ mijn oude niveau weer halen. Momenteel ben ik fit, maar ik heb nog geen wedstrijdritme. We gaan een goed plan maken zodat ik er zo snel mogelijk kan staan.”

Sofiane Hanni tekent bij Al Gharafa

Sofiane Hanni (ex-Anderlecht) verlaat Spartak Moskou en trekt naar het Qatarese Al Gharafa, de club van Wesley Sneijder. Hanni arriveerde begin vorig jaar in Rusland en was in 38 duels goed voor zes doelpunten. Nu kiest de 28-jarige Algerijn dus voor een avontuur bij Al Gharafa, dat vorig seizoen als achtste (op twaalf ploegen) eindigde in de Qatar Stars League.

🔴 رسمياً: الدولي الجزائري سفيان هني يوقع لنادي #الغرافة 💛💙 وسيتم تقديمه رسميا للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد بمقر النادي مساء اليوم (الاثنين) بعد صلاة العشاء. pic.twitter.com/mqXnuPR9jx Al Gharafa SC(@ ALGHARAFACLUB) link

Borussia Mönchengladbach pikt zoon van Lilian Thuram op bij degradant Guingamp

Borussia Mönchengladbach heeft zich versterkt met de Franse aanvaller Marcus Thuram. De 21-jarige Thuram komt over van Guingamp, dat het voorbije seizoen degradeerde uit de Ligue 1, en ondertekende in Duitsland een contract voor vier seizoenen. Met zijn overgang zou tussen de tien en twaalf miljoen euro gemoeid zijn. Het is voor Guingamp de duurste uitgaande transfer ooit.

De naam Thuram doet ongetwijfeld nog een belletje rinkelen. Marcus is de zoon van voormalig Frans international Lilian Thuram, de verdediger die met Les Bleus wereldkampioen en Europees kampioen werd.

Marcus Thuram is een rechtsbuiten en speelde de voorbije twee seizoenen in de Ligue 1 bij Guingamp. Dat had hem voordien overgenomen van tweedeklasser Sochaux, waar hij zijn jeugopleiding afsloot. Thuram kwam in Bretagne tot 72 officiële duels, waarin hij zeventien keer scoorde.

“We zijn heel blij Marcus te hebben kunnen aantrekken”, reageerde Max Eberl, sportief directeur van Gladbach. “Marcus is een snelle en robuuste aanvaller, die erg gevaarlijk voor doel is.”

Thuram was met de Franse beloften vorige maand actief op het EK U21 in Italië en San Marino. Hij kwam in alle vier de wedstrijden van de Fransen in actie, die sneuvelden in de halve finales tegen Spanje.

Borussia Mönchengladbach beëindigde de Bundesliga vorig seizoen als vijfde en plaatste zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League. Die Fohlen lieten in het tussenseizoen Rode Duivel Thorgan Hazard vertrekken naar Borussia Dortmund.

Chelsea leent Welshe international aan RB Leipzig uit

RB Leipzig, afgelopen seizoen derde in de Bundesliga, heeft zich voor het volgende seizoen met de jonge centrale verdediger Ethan Ampadu versterkt. Dat deelde de club mee. De 18-jarige Welshe international komt op huurbasis over van het Engelse Chelsea.

“Bij Leipzig krijgen jonge spelers de kans om zicht te ontwikkelen. Dit is de perfecte stap in mijn carrière”, vertelt Ampadu op de website van zijn nieuwe club.

Ampadu word in Wales al een supertalent gezien. Hij speelde al acht interlands. Voor Chelsea, dat hem in 2017 bij zijn jeugdclub Exeter City wegplukte, kwam hij twaalf keer in actie, waarvan drie keer in de Europa League. Vorig jaar tekende hij in Londen nog een nieuw contract voor vijf jaar, tot 2023.

Jordy Croux verlaat Willem II voor tweedeklasser Roda JC

Jordy Croux komt volgend seizoen uit voor de Nederlandse tweedeklasser Roda JC. De 25-jarige flankaanvaller verlaat Eredivisionist Willem II en ondertekende in Kerkrade een overeenkomst voor één seizoen, met optie op nog een seizoen.

Willem II verhuurde Croux in de terugronde van het voorbije seizoen al aan MVV, een andere Nederlandse tweedeklasser. Het was zijn tweede passage bij de club uit Maastricht (na 2015-2016) en hij kwam er in enkele maanden tot veertien officiële duels, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf.

Croux is al sinds januari 2015 in Nederland actief. Voordien kon hij niet doorbreken bij zijn opleidingsclub Racing Genk.

De Limburger was blij met zijn nieuwe uitdaging. “Ik zie dit als een mooie stap in mijn ontwikkeling. Ik ben blij dat ik komend seizoen mag uitkomen voor deze mooie club. Ons doel is om te spelen voor de prijzen, daar kijk ik erg naar uit.”

Nederlandse tweedeklasser NEC ontbindt contract Leroy Labylle

NEC Nijmegen heeft bekendgemaakt het contract van onze landgenoot Leroy Labylle in onderling overleg te hebben ontbonden. De 28-jarige Luikenaar kan transfervrij op zoek naar een nieuwe ploeg.

“De verdediger annex middenvelder en de club zijn in diverse gesprekken gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de toekomst van Leroy elders ligt dan bij N.E.C. De club dankt Leroy voor zijn inzet en wenst hem veel succes in de toekomst”, liet de club uit Nijmegen op haar website noteren.

Labylle was vorig seizoen een sterkhouder bij NEC en kwam tot liefst 41 officiële duels. Zijn team werd negende in de reguliere competitie en strandde in de eerste ronde van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

Labylle was al enkele jaren in Nederland actief bij MVV (2012-2013 en 2015-2017), PEC Zwolle (2013-2015) en VV Venlo (2017-2018). Voordien kon hij in ons land niet doorbreken bij Racing Genk en Standard.

Cercle Brugge haalt elfde nieuwkomer

Cercle Brugge wil in de komende maand, tot het einde van de mercato, nog op vier posities versterking inhalen. Voor vandaag wordt een elfde inkomende transfer aangekondigd. Dat wordt de 23-jarige Belgische ex-jeugdinternational Stéphane Omeonga, een middenvelder uit Luik die in de jeugd van Anderlecht opgeleid werd en in 2016 naar Italië vertrok. Omeonga speelde één jaar voor Avellino en verkaste dan naar FC Genoa, dat hem de afgelopen zes maanden uitleende aan het Schotse Hibernian. Een maand geleden al bereikte Cercle overeenstemming met Genoa om Omeonga een jaar te huren, maar Genoa bleef het afronden van de onderhandelingen uitstellen. Cercle bedong een aankoopoptie in de huurovereenkomst. Verder blijft Cercle pogen om Franck Boya bij Moeskroen en Christophe Lepoint bij KV Kortrijk los te weken. (LUVM)

Voorkeur Vanzeir ligt bij KV Mechelen

Scoorde Dante Vanzeir in de Supercup tegen zijn toekomstige ploeg? Behoudens een ommekeer verhuist de Genkse spits eerstdaags op uitleenbasis naar KV Mechelen. Invaller Dante Vanzeir (21) zorgde in de slotfase op knappe wijze voor de 3-0. Na afloop sprak de voormalige jeugdinternational over zijn toekomst. “Het staat zo goed als vast dat ik opnieuw een jaartje zal worden uitgeleend”, aldus Vanzeir, die vorig seizoen werd gehuurd door Beerschot. “De club en ikzelf zijn het erover eens dat dit het beste is voor mijn ontwikkeling als voetballer.”

Onder andere Waasland-Beveren was een optie, maar het is zo goed als zeker dat Vanzeir op huurbasis naar Malinwa trekt. Opvallend: de Mechelse supporters floten de pocketspits bij zijn invalbeurt uit wegens zijn verleden bij rivaal Beerschot. “Ik heb het ook gehoord, maar het zal mijn keuze niet beïnvloeden”, lachte Vanzeir. “Ik kan het wel plaatsen. Mijn keuze staat voor negentig procent vast. Voor de competitiestart hak ik de knoop door”, vertelde hij zaterdag nog. Vanzeir heeft zijn keuze intussen gemaakt. Zijn voorkeur ligt bij KV Mechelen. (KDC/ABD/MVS)

Contractverlenging voor Lepoint bij Kortrijk?

Terwijl Cercle Brugge aast op Christophe Lepoint staat KV Kortrijk op het punt om zijn contract te verlengen tot tevredenheid van beide partijen. De polyvalente speler is een van de sterkhouders van de Kerels. Lepoint kwam in de voorbije twee seizoenen 57 keer in actie voor Kortrijk. (ESK)