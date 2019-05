Transfer Talk (21/5). Kara en Trebel moeten weg bij Anderlecht - Genk zit niet stil De voetbalredactie

21 mei 2019

Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Alavés stelt Asier Garitano aan als coach

Deportivo Alavés heeft Asier Garitano (49) aangesteld als nieuwe coach. Hij volgt er Abelardo Fernández op. Die stapte gisteren op. Garitano zette zijn handtekening onder een eenjarig contract tot 2020, zo maakte de club vandaag bekend.

Garitano werd in december op de keien gezet bij Real Sociedad. Voorheen was hij onder meer coach bij Leganés (2013-18). Die club bezorgde hij in 2016 de eerste promotie in de clubgeschiedenis naar La Liga. Alavés heeft er een goed seizoen opzitten. Onder Abelardo Fernández eindigde de club op de elfde plaats. Alavés streed zelfs lang mee voor Europees voetbal.

International Nico Schulz verlaat Hoffenheim voor Dortmund

Borussia Dortmund heeft de Duitse international Nico Schulz (26) aangetrokken. De verdediger komt over van Hoffenheim en zette zijn handtekening onder een contract tot 2024, zo bevestigt de club van Axel Witsel vandaag: “Nico Schulz is een verdediger die de voorbije jaren een enorme progressie heeft gemaakt”, verklaart sportdirecteur Michael Zorc op de clubwebsite. “We zullen baat hebben bij zijn fysieke kracht, snelheid en zijn zeer dynamische speelstijl, net zoals de nationale ploeg hier wel bij vaart.”

Volgens verschillende media zou Dortmund ongeveer 27 miljoen euro neertellen voor Schulz, die zijn carrière begon bij Hertha Berlijn. Daarna trok hij naar Borussia Mönchengladbach, om in 2017 te verkassen naar Hoffenheim. Hij verzamelde zes caps bij de Duitse nationale ploeg. Dortmund greep dit seizoen net naast de titel in de Bundesliga. Het strandde op twee punten van kampioen Bayern München.

Kara en Trebel moeten weg bij Anderlecht

Een grote naam garandeert niks. Anderlecht heeft beslist om Adrien Trebel (28) en Kara Mbodj (29) te verkopen. ’t Is niet omdat het seizoen voorbij is dat Michael Verschueren vakantie neemt. Integendeel zelfs: gisteren nodige hij het gros van de A-kern uit voor een gesprek over de toekomst. Navraag leert ons dat hij niet per se bij elke speler harde uitspraken deed over de plannen. Maar ook al gebeurde dat niet, intern zijn er wél al beslissingen genomen.

Zo heeft Anderlecht de knoop doorgehakt in het dossier-­Trebel en -Kara. De twee moeten komende zomer vertrekken. RSCA meent dat ze te weinig bijdragen in verhouding met hun zware loon. Zo verdient Trebel drie miljoen euro bruto per jaar, maar was hij zelden een sterkhouder. Kara zakte dan weer meermaals door de mand. Wil paars-wit afscheid nemen van Trebel en Kara, dan zal het wel rond tafel moeten zitten met de op Neerpede verguisde makelaar Mogi Bayat. Beide spelers lieten al hardop verstaan dat ze Bayat nooit zullen laten vallen. Voor Anderlecht is dat op zijn zachtst gezegd ambetant: het wil zo min mogelijk werken met de Iraniër.

Nog dit: niet alleen Kara en Trebel moeten weg: Anderlecht telt meer dan veertig spelers en wil er maximum 25, zeker nu het geen Europees speelt. Het contract van Ivan Obradovic (30) wordt alvast niet verlengd. (PJC)

Anderlecht wil Belhocine houden

Er is appreciatie en dus... Anderlecht wil Karim Belhocine (40) graag aan boord houden - het waardeert zijn eeuwige inzet - maar het wacht af of de man die de voorbije weken depanneerde als T1 zich kan neerleggen bij een rol in de schaduw. Alle opties liggen vanuit het perspectief van de club open, gisteren was er een verkennend gesprek. Ook met Jonas De Roeck (39) wil paars-wit waarschijnlijk doorgaan. Keeperstrainer Max de Jong (50) blijft sowieso. De Nederlander, die sinds 2012 bij RSCA aan de slag is, kondigde zelf aan via sociale media dat hij voor twee extra seizoenen vastligt. Zijn zoon Boy (25), die derde doelman was, vertrekt wel. (PJC)

Genk ziet drie keer bod op Bongonda geweigerd

Iedereen wil Theo Bongonda (23), maar wie haalt hem binnen? Onder meer Racing Genk bracht al drie keer tevergeefs een bod uit.

Het lijkt of Zulte Waregem een nieuwe roepnaam heeft: ‘EsseNee’. De jongste tijd kwamen meerdere aanbiedingen voor Theo Bongonda binnen. Alleen was het antwoord van de fusieclub telkens negatief. Het goudhaantje mag dan ook niet tegen eender welke prijs vertrekken. Aan belangstelling nochtans geen gebrek. “We zijn in gesprek met de vier Belgische topclubs Genk, Brugge, Standard en Anderlecht, maar momenteel is er nog geen beslissing genomen”, vertelt zijn makelaar Fouad Ben Kouider. Vooral kersvers landskampioen Racing Genk deed al meerdere pogingen om de flankaanvaller aan te trekken. Drie keer stuitte het op een ‘njet’ van Zulte Waregem.

Ook Anderlecht knoopte al gesprokken aan met Essevee over Bongonda - dit seizoen goed voor 14 goals en 9 assists. Alleen lijkt het financieel niet slagkrachtig genoeg om hem binnen te halen. Zulte Waregem weet dat het straks een recordsom incasseert voor de flankaanvaller. Onlangs kreeg het een bod van 6 miljoen euro binnen. Mogelijk uit het buitenland, waar Bongonda schermt met Franse en Duitse interesse. Het zorgt ervoor dat zijn prijs alleen maar hoger oploopt.

Bongonda is overigens niet de enige naam op het verlanglijstje van Genk. De Limburgers hebben ook hun oog laten vallen op Patrik Hrosovsky (27), Slovaakse middenvelder van Viktoria Plzen. Hij staat er bekend om zijn balvastheid en scoorde dit seizoen in de Champions League tegen Real Madrid. (VDVJ/PJC/ KDZ/SJH)

Babel maakt gevoelige transfer

Ryan Babel keert terug naar Turkije en gaat voor de kersverse landskampioen Galatasaray spelen. De 32-jarige aanvaller zal volgens welingevoerde bronnen eerdaags voor drie seizoenen tekenen en gaat een miljoenensalaris in Istanboel verdienen. De transfer is in Turkije enigszins pikant omdat de linkerspits van het Nederlands elftal eerder voor stadgenoot en rivaal Besiktas uitkwam.

Babel verliet Besiktas in de winterstop en verkaste naar de Premier League, waar hij eerder al voor Liverpool uitkwam. Met Fulham degradeerde hij naar de Championship, maar met vijf goals en vier assists viel de snelle aanvaller toch op. Galatasaray aasde al langer op de speler die volgende maand met Oranje om de Nations League speelt.

Babel had een aflopend contract in Engeland. De speler kwam eerder ook uit voor Ajax, Hoffenheim, Kasimpasa, Al-Ain en Deportivo La Coruna. Hij kwam 54 keer voor Oranje uit en maakte acht treffers.