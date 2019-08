Transfer Talk (20/08). Ook Alexis Sánchez naar Inter? - Club vindt oplossing voor Letica De voetbalredactie

20 augustus 2019

Monaco huurt Islam Slimani van Leicester City

Monaco heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Islam Slimani. De 31-jarige Algerijnse aanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van Leicester City, met aankoopoptie. Dat bevestigden bronnen die zich dicht bij de club vinden. Slimani legde dinsdag zijn medische testen af in het prinsdom. Hij heeft in Leicester nog een contract tot medio 2021.

Het Premier League-team van Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet verhuurde Slimani vorig seizoen aan Fenerbahçe, maar de Turkse topclub nam hem niet definitief over na een mindere jaargang. De Algerijn kende in het seizoen 2013-2014 zijn absolute doorbraak bij Sporting Lissabon, onder de vleugels van huidig Monaco-coach Leonardo Jardim. Afgelopen zomer won Slimani met Algerije de Africa Cup.

Charleroi verlengt Fall en stalt Iraanse flop

De Senegalees Mamadou Fall heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging van drie jaar bij Sporting Charleroi. Dat bevestigde Mehdi Bayat, gedelegeerd bestuurder van de Zebra’s. Fall (27) werd vorig seizoen door Charleroi uitgeleend aan Eupen. Daar was de winger goed voor vier doelpunten en vier assists in 34 wedstrijden. De Senegalees keerde deze zomer terug naar Mambourg en stond in de eerste vier competitieduels steeds in de basiself van Karim Belhocine. Tegen Antwerp (2-1) maakte hij de openingsgoal.

Charleroi leent ook de Iranese middenvelder Omid Noorafkan uit aan Sepahan FC tot het einde van het seizoen. Noorafkan streek in juli 2018 neer in Charleroi, komende van het Iraanse Esteghlal FC. Hij verscheen slechts twee keer tussen de lijnen in de Belgische competitie, goed voor amper 37 speelminuten. Zijn passage was van korte duur, want in de tweede seizoenshelft werd hij verhuurd aan zijn vorige club, Esteghlal FC. De Iraniër werd in de preselectie van 35 spelers opgenomen voor het WK 2018 in Rusland, maar haalde de uiteindelijke lijst van 23 namen niet. Noorafkan verzamelde vooralsnog één cap voor zijn land.

Inter wil ook Alexis Sánchez van United

Inter hoopt op korte termijn opnieuw zaken te kunnen doen met Manchester United. De Italiaanse club wil de Chileense aanvaller Alexis Sánchez op huurbasis overnemen van de Engelse grootmacht. Eerder deze zomer verhuisde Romelu Lukaku al van Manchester naar Milaan.

Sánchez trok in januari 2018 van Arsenal naar de Mancunians. Maar de Chileense international kon op Old Trafford de hoge verwachtingen nooit waarmaken. In 45 wedstrijden kwam hij slechts vijf keer tot scoren. De Zuid-Amerikaan kwam dit seizoen voor zijn Engelse club nog niet in actie.

Tegelijkertijd is Sánchez met een weeksalaris van ruim 400.000 euro grootverdiener bij Manchester United. Inter kan en wil een dergelijk bedrag niet betalen, maar volgens Britse media is de Engelse club bereid om een deel van het salaris van de Chileen te ‘subsidiëren’.

Brugge stalt Letica bij SPAL

Karlo Letica wordt dit seizoen gehuurd door SPAL, een club uit de Serie A. De 22-jarige Kroatische doelman was na de komst van Simon Mignolet niet meer nodig bij Club Brugge en vindt nu een uitweg bij de club uit Ferrara.

Miyoshi naar Antwerp

Antwerp huurt de 22-jarige Japanse international Koji Miyoshi tot het einde van het seizoen, met optie tot aankoop, van het Japanse Kawasaki Frontale. Het voorbije halfjaar was de snelle winger op uitleenbasis bij Yokohama F. Marinos aan de slag. Begin deze zomer werd hij voor het eerst opgeroepen voor de Japanse nationale elf en mocht hij meteen mee naar de Copa America, waar hij twee keer raak trof in de wedstrijd tegen Uruguay (2-2). Met twee op negen geraakte Japan echter niet voorbij de groepsfase. Op de Antwerpse flanken zal hij de concurrentiestrijd moeten aangaan met Amara Baby, Didier Lamkel Zé en Ivo Rodrigues. Hij trainde vandaag ook al mee bij de beloften van ‘The Great Old’.

Ribéry bijna rond met Fiorentina

Fiorentina heeft Franck Ribéry een contract voor twee seizoenen aangeboden. De Fransman zit zonder club nadat hij vorig seizoen afscheid nam van Bayern München. Bij Fiorentina kan Ribéry vier miljoen euro per jaar verdienen en volgens Bild zijn de club en de aanvaller het bijna eens.

Sterkhouder Federico Fazio blijft tot 2021 bij AS Roma

De Argentijn Federico Fazio heeft zijn lot langer aan AS Roma verbonden. De 32-jarige centrale verdediger zette zijn handtekening onder een nieuw contract tot 30 juni 2021, zo bevestigen de Giallorossi dinsdag.

Fazio stapte in de zomer van 2016 van Tottenham over naar Roma. Hij is er al drie seizoenen een vaste waarde in het hart van de defensie. In 135 wedstrijden vond hij elf keer de weg naar de netten.

“Federico is een sleutelspeler in onze selectie. We zijn heel blij dat we zijn contract konden verlengen”, zegt sportief directeur Gianluca Petrachi. “Met zijn ervaring en kwaliteiten is hij heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze jongeren.”

“Il Comandante” telt tien caps voor Argentinië en was er vorig jaar bij op het WK in Rusland.

As Roma eindigde vorig seizoen als zesde in de Serie A en treedt daardoor aan in de poulefase van de Europa League.

Amrabat naar Serie A?

De gesprekken lopen. Serie A-club Hellas Verona wil Sofyan Amrabat (22) bij Club weghalen. Een win-win voor alle partijen, want de middenvelder moet zich onder Clement tevreden stellen met een rol als invaller. Bovendien is het voor Amrabat, die een jaar geleden voor 2 miljoen euro overkwam van Feyenoord, een mooie kans om in een topcompetitie te spelen. (NP)

Jarno Libert ruilt OHL voor RWDM

Jarno Libert verlaat Oud-Heverlee Leuven. De 22-jarige middenvelder ruilt de club uit de Proximus League voor RWDM uit de eerste amateurdivisie. OHL bevestigde de transfer vandaag. Libert is een jeugdproduct van OHL en debuteerde er in 2017 in de eerste ploeg. Vorig seizoen maakte hij een doelpunt in veertien wedstrijden.

Bij RWDM ondertekende Libert een contract tot 2021. De Brusselse club besliste maandag overigens nog voor de competitiestart zijn Kroatische coach Drazen Brncic te ontslaan. Hij betaalde de prijs voor de uitschakeling in de beker tegen reeksgenoot Dessel Sport (4-2 nv).