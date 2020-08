Transfer Talk (2/08). Kokorin trekt naar Spartak Moskou Redactie

02 augustus 2020

Ex-bajesklant Kokorin tekent bij Russische recordkampioen Spartak Moskou

De Russische spits Aleksandr Kokorin, die bijna een jaar in de cel zat wegens geweldpleging, heeft een nieuwe club gevonden. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen bij Spartak Moskou. De Russische recordkampioen (tien titels) bevestigde zijn komst zondag. “De 29-jarige aanvaller vervoegt ons team met een vrije transfer”, schrijft de club op zijn website.

“Ik wil in vorm zijn, de ploeg maximaal helpen en Spartak opnieuw laten zijn waarvoor de club zo geliefd is: aanvallend, efficiënt en winnend”, wordt Kokorin geciteerd.

De 48-voudige international (12 goals), die deelnam aan een WK (2014) en twee EK’s (2012 en 2016), belandde in oktober 2018 in de gevangenis. Samen met zijn broer en collega-voetballer Pavel Mamaev had hij de chauffeur van een tv-bekendheid aangevallen en zwaar toegetakeld. Enkele uren later raakten ze in een café slaags met twee hooggeplaatste Russische functionarissen. Na zijn vrijlating in september 2019 tekende Kokorin bij Zenit Sint-Petersburg, dat hem uitleende aan Sotsji. Voor die club trof hij zeven keer raak in tien competitiematchen.

Bij Spartak Moskou komt Kokorin bij een club in moeilijkheden. De laatste titel dateert van 2017 en vorig seizoen werd afgesloten op een teleurstellende zevende plaats (op zestien), waardoor de club geen Europees voetbal mag spelen. Volgend weekend staat de eerste speeldag van het nieuwe seizoen op het programma. Kokorin mag het met Spartak meteen opnemen tegen zijn ex-club Sotsji.