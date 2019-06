Transfer Talk (19/6). Hummels terug naar Dortmund - Ampomah stuurt kat naar training W.-Beveren De voetbalredactie

19 juni 2019

16u22 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Simão weg bij Antwerp

De handtekeningen zijn nog niet gezet, maar Antwerp lijkt na nog geen zes maanden alweer afscheid te gaan nemen van David Simão (29). De middenvelder kwam in januari over van Boavista, maar zijn rol op de Bosuil bleef veelal beperkt tot die van invaller. De Portugees heeft nu een aanbod van het Griekse AEK Athene op zak en dat lijkt afgerond te gaan worden. AEK werd derde in Griekenland en plaatste zich zo voor de derde voorronde van de Europa League - waar het straks Antwerp zou kunnen treffen. Volgens Griekse bronnen wil AEK zo’n 400.000 euro betalen voor Simão. Bij Antwerp bevestigt men dat de deal in de laatste fase zit. (SJH/MVS/PJC)

Hummels keert terug naar Borussia Dortmund

Mats Hummels draagt vanaf volgend seizoen opnieuw het shirt van Borussia Dortmund. De centrale verdediger verliet de club drie jaar geleden voor Bayern München. Dortmund zou voor Hummels 38 miljoen euro betalen, drie miljoen meer dan Bayern in 2016.

Voor Hummels ligt, als hij slaagt voor de medische testen, een contract van drie seizoenen klaar. De Duitser wordt zo een ploegmaat van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, ook een aanwinst van de geel-zwarten.

Mats 🔙 pic.twitter.com/L90XFy3Ry7 Borussia Dortmund(@ BlackYellow) link

Hummels speelde eerder voor Dortmund tussen 2008 en 2016. Hij werd met de club kampioen in 2011 en 2012 en haalde de Champions Leaguefinale in 2013 (tegen Bayern München). Met Bayern pakte Hummels drie keer op rij de landstitel maar vorig seizoen verloor Hummels de concurrentiestrijd met Niklas Süle. Daardoor zat hij vaker dan hem lief was op de bank. Bayern haalde bovendien met het oog op komend seizoen verdedigers Lucas Hernandez (Atletico Madrid) en Benjamin Pavard (VfB Stuttgart).

De Duitser verzamelde 70 caps met de nationale ploeg en werd in 2014 met zijn land wereldkampioen, maar bondscoach Löw besloot hem begin maart samen met Bayern-teamgenoten Jérôme Boateng en Thomas Müller niet langer te selecteren.

Enkele topmomenten van Hummels in het shirt van Bayern München:

Halle-Gooik haalt vader én diens zoon naar België

Opvallende dubbele transfer van futsalkampioen Halle-Gooik. De topclub versterkt zich met doelman Aldo Redivo en diens zoon Rafael Redivo. Aldo werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van Frankrijk, hij was actief bij Acces. Rafael is een toptalent dat dit jaar uitkwam voor de Italiaanse topclub Acqua e Sapone. Hij is ook Italiaans jeugdinternational.

Manchester City breekt contract van Kyle Walker open

Kyle Walker heeft zijn contract bij Manchester City met twee jaar verlengd. Daardoor ligt hij nu vast tot de zomer van 2024, zo bevestigt de Engelse landskampioen.

De 29-jarige rechtsachter speelt sinds juli 2017 voor de Citizens, die hem overnamen van Tottenham. Hij werd meteen een vaste waarde in het elftal van Pep Guardiola. Met City won Walker (48-voudig international) de voorbije twee seizoenen twee keer de titel, twee keer de League Cup, de FA League en het Community Shield.

Another 5️⃣ years of this guy 🙌 pic.twitter.com/duIGTUNDWf Manchester City(@ ManCity) link

Oostenrijkse middenvelder voor Beerschot

Beerschot heeft zijn selectie versterkt met de Oostenrijker Raphael Holzhauser. De 26-jarige centrale middenvelder speelde vorig seizoen voor het Zwitserse Grasshoppers Zürich. Hij tekende voor twee jaar bij de Ratten.

Holzhauser heeft een verleden bij onder meer Stuttgart, Augsburg en Austria Wenen en speelde al een rist Europese duels. “Raphael kan op z’n 26e al serieuze adelbrieven voorleggen en moet een belangrijk rol kunnen spelen op ons middenveld. Hij moet de creatieve spelers beter tot hun recht laten komen. Met z’n gestalte en z’n goede linker kan hij defensief druk wegnemen en offensief voor gevaar zorgen”, zegt trainer Stijn Vreven.

“Met mijn ervaring is het logisch dat ik verantwoordelijkheid opneem”, vult Holzhauser aan. “Ik wil rust brengen op het middenveld maar ook doelpunten aangeven en maken. Ondanks mijn ervaring ben ik nog maar 26. Ik ben klaar voor enkele sterke seizoenen.” Of Beerschot volgend seizoen in 1A of 1B aantreedt, hangt af van de uitspraak van het BAS in de matchfixingzaak. Als KV Mechelen niet mag promoveren, neemt Beerschot in principe die plaats in de hoogste klasse in.

🎥 De Oostenrijker Raphael Holzhauser (26) is van Beerschot.

🤝 2 jaar

🤜 150 wedstrijden in Duitse en Oostenrijkse Bundesliga

👌 29 wedstrijden Europa League

🤙 Kapitein, 29 goals, 33 assists bij Austria Wien

🗣 "Ik kijk er naar uit om tegen Anderlecht, Genk en Gent te spelen." pic.twitter.com/JOnTvzZBZx K. Beerschot V.A.(@ beerschot_wlrk) link

Oostenrijks international Lainer ruilt RB Salzburg voor Mönchengladbach

De Oostenrijkse international Stefan Lainer zet zijn carrière verder bij Borussia Mönchengladbach. Hij ondertekende een contract voor vijf seizoenen. Hij komt over van de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg. Lainer, een rechtervleugelverdediger, maakt dezelfde overstap als zijn coach Marco Rose. Over de transfersom is niets bekend.

🤝 Borussia hat Stefan Lainer vom österreichischen Meister und Pokalsieger @RedBullSalzburg verpflichtet. 👍 https://t.co/GgwuRNFX3o pic.twitter.com/QmVoNx9PYw Borussia(@ borussia) link

Ampomah stuurt kat naar eerste training Waasland-Beveren

Geen Nana Ampomah op de eerste training bij Waasland-Beveren. De 23-jarige Ghanese winger, in de belangstelling van Club Brugge, daagde niet op en zet zo onnodig kwaad bloed bij de Waaslanders, want zijn vertrek was ingecalculeerd en voorzien. Maar op deze manier dreigen het toch moeilijke onderhandelingen te worden. Ampomah werkte bij Waasland-Beveren al samen met Club-trainer Philippe Clement. (MVS)

NEWS: Nana AMPOMAH stuurt kat naar eerste training @WaaslandBeveren. W-B uiteraard not amused at all. Als Ampomah op deze manier transfer (naar @ClubBrugge?) tracht af te dwingen, zal dit niet helpen. Integendeel.@hlnsport (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

STVV weigert bod van Bologna op Tomiyasu, Japanse keeper Schmidt op komst

Er zijn vier Italiaanse clubs geïnteresseerd in centrale verdediger Takehiro Tomiyasu. Bologna ligt in pole positie en deed zopas een concreet bod van zes miljoen euro. “Te weinig en dus hebben we dat bod afgeslagen”, bevestigt voorzitter David Meekers van STVV. “De marktwaarde van deze speler ligt sowieso hoger. Wij vragen 10 miljoen.” Intussen bevestigt Meekers ook dat er intussen concrete gesprekken lopen om de ervaren keeper Daniel Schmidt van het Japanse Vegalta Sendai uit de J1 League binnen te halen. Geboren in Illinois heeft deze (bijna) dubbele meter van 27 intussen de Japanse nationaliteit en is hij ook meervoudig international voor Japan. “De competitie in Japan is weliswaar nog niet gedaan. Maar ik kan intussen wel zeggen dat de gesprekken positief verlopen en dat we goede hoop hebben om deze jongen binnen te halen”, aldus Meekers. (FKS)

PSV verhuurt Dante Rigo aan Sparta

Dante Rigo vertrekt bij PSV en gaat een seizoen op huurbasis bij Sparta spelen. De 20-jarige middenvelder trainde gisteren voor het laatste mee bij PSV.

Bij Sparta komt hij onder meer Laros Duarte en Dirk Abels tegen, die Rigo nog kent van Jong PSV. Ook de oud-PSV’ers Mohamed Rayhi en Lassana Faye kent hij vanuit de jeugdopleiding van de Eindhovenaren.

PSV vindt het tijd dat Rigo op eigen benen gaat staan en wil dat hij een seizoen actief is in de eredivisie. De club gelooft zeker nog in de kansen op een basisplek van onze landgenoot op lange termijn in het eerste elftal van PSV en gaat daarom ook zijn contract verlengen. De huidige verbintenis loopt af op 30 juni 2020.

Doelman Brent Gabriël ruilt Club Brugge voor Waasland-Beveren

De 20-jarige doelman Brent Gabriël stapt van Club Brugge over naar Waasland-Beveren. Dat bevestigt blauw-zwart op zijn website.

Gabriël is een Brugs jeugdproduct en maakte vorig seizoen deel uit van de A-kern van Club Brugge. Daar kwam hij door de concurrentie met eerste keuze Ethan Horvath, Karlo Letica en Guillaume Hubert evenwel niet in actie. Gabriël trad wel aan in de UEFA Youth League. “De Sint-Niklazenaar gaat nu een nieuwe uitdaging aan bij een andere eersteklasser. We wensen Brent veel succes bij Waasland-Beveren”, aldus Club.

Doelman Brent Gabriël maakt de overstap naar Waasland-Beveren! We wensen Brent veel succes toe in zijn nieuwe uitdaging! pic.twitter.com/aoNA1NdPZH Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Standard: inzetten op Vanheusden, maar kapers op de kust

Zinho Vanheusden (19) moet het pièce de résistance worden. Daarnaast hopen de Rouches ook Xian Emmers (19) op te halen bij Inter Milaan.

Bijzonder geliefd bij de supporters en in de Luikse kleedkamer. De Rouches willen ver gaan om de belofteninternational aan zich te binden. Ze willen tussen 15 en 20 miljoen ophoesten voor de verdediger. Moederclub Inter Milaan heeft dringend cash nodig (45 miljoen euro voor 30 juni) om aan de regels van de Financial Fair Play te voldoen en is vragende partij om te verkopen - weliswaar met een terugkoopclausule die binnen twee jaar van kracht is. De tijd tikt. Maar de onderhandelingen tussen beide clubs verlopen moeizamer dan initieel verwacht. Er zijn volgens de Italianen kapers op de kust. Zij schermen met interesse van andere clubs zoals Southampton en Mainz. Al is de vraag of Inter zo de prijs niet wil opdrijven. Volgens Italiaanse media zou zelfs Antwerp in de dans springen, bij de Great Old wordt die interesse ontkend. Standard heeft echter één voordeel: de revaliderende Vanheusden wil volgend seizoen absoluut in Luik voetballen. Bij de club van zijn hart.

Naast Vanheusden hopen de Rouches ook Xian Emmers op te halen bij Inter Milaan. De middenvelder werd vorig seizoen verhuurd aan Cremonese in de Serie B. Hij speelde er twintig keer. (SJH/FDZ)

Gent: betere contracten voor goudhaantjes David en Chakvetadze

Jonathan David (19) en Giorgi Chakvetadze (19): twee diamanten die AA Gent nog verder wil polijsten. En daar heeft het geld voor over. Het zijn de Canadees en de Georgiër die zorgen voor jeugdig geweld bij de Buffalo’s, want voorlopig maakt geen enkele belofte de overstap naar de A-kern. De twee moeten dé sterkhouders in het offensieve compartiment van de ploeg worden. En of Gent vastberaden is om hen aan boord te houden.

“Er zijn aanbiedingen. Maar zelfs voor 25 miljoen euro of meer laten we hen niet gaan”, liet Michel Louwagie eerder optekenen. David werd het voorbije seizoen topschutter van de Buffalo’s met 14 goals. Het grote doel voor Chakvetadze is dan weer om een constant seizoen te draaien. Door een knieblessure kon hij zijn klasse maar bij vlagen laten zien. “Kijk, we kregen in het verleden vaak het verwijt dat we talentvolle spelers te vroeg lieten gaan. Wel, nu hebben we geïnvesteerd om David en Chakvetadze te houden”, vertelt Louwagie. “ De contracten van beide spelers werden het voorbije jaar opengebroken tot 2022 (met een stevige financiële opwaardering, red.). Daarbovenop is het voor hen nog te vroeg om een stap hogerop te zetten. Ze gaan niet weg.” (ABD)

De Ligt niet naar Barcelona

Matthijs de Ligt gaat niet naar Barcelona. Volgens het Spaanse radiostation Cadena SER heeft Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de 19-jarige Ajacied, de laatste aanbieding van de Catalanen naast zich neergelegd. Bayern München, Paris Saint-Germain en Juventus zouden meer over hebben voor De Ligt.

Bushiri kan naar Championship en ruziet met KVO over contract

Transfervrij of niet transfervrij? Dat is de inzet van een discussie tussen KV Oostende en Rocky Bushiri (19), die een concrete aanbieding van een club uit de Engelse Championship kreeg. Oorzaak van het dispuut is het aflopende contract van de belofteninternational, waarin de optie voor een extra seizoen enkele maanden geleden door Hugo Broos té laat werd gelicht. Bushiri speelde toen op huurbasis voor Eupen, dat uiteindelijk geen gebruik maakte van de aankoopoptie (500.000 euro) voor de verdediger. Bushiri meent nu vrij te zijn, wat hem gezien de buitenlandse interesse goed zou uitkomen. KVO is er dan weer van overtuigd dat zijn contract door een bepaalde clausule alsnog met één jaar verlengd zou worden. Advocaten buigen zich momenteel over het dossier, maar KVO is niet van plan om het spel keihard te spelen. Eerder hoopt de kustploeg tot een akkoord te komen, waardoor het alsnog een transfersom vangt voor haar jeugdproduct. (TTV)

PSV houdt deur open voor Robben

PSV blijft stille hoop houden op de terugkeer van Arjen Robben (35). Trainer Mark van Bommel heeft geregeld contact met de clubloze aanvaller, die vorige maand afscheid nam bij Bayern München. “De deur staat voor hem open, hij is vandaag nog welkom en dat weet Arjen. Maar goed, híj beslist’’, aldus Van Bommel.

Robben heeft aangegeven dat hij uiterlijk volgende week de knoop doorhakt over een eventueel vervolg van zijn loopbaan. PSV staat overigens ook nog in contact met een andere aanvaller, Steven Berghuis van Feyenoord.