Transfer Talk (18/08). Balotelli keert terug naar Italië - Frans toptalent Cuisance voor vijf jaar naar Bayern De voetbalredactie

18 augustus 2019

20u45

Bron: Belga 0

Mario Balotelli tekent voor Brescia

Mario Balotelli zet zijn carrière verder bij Brescia. De kampioen van vorig seizoen uit de Serie B kondigde zijn komst vandaag aan.

De 29-jarige Italiaanse aanvaller met Ghanese roots ondertekende een contract “voor meerdere jaren”. Hij komt transfervrij over van Marseille. Daar speelde hij sinds januari nadat de Italiaan zijn contract bij reeksgenoot Nice beëindigde. In het shirt van de Zuid-Franse club was Balotelli goed voor acht goals in twaalf competitiematchen. In 2,5 seizoenen bij Nice scoorde hij 33 keer in 61 Ligue 1-duels.

Balotelli speelde eerder in de Serie A bij Inter Milaan (tussen 2007 en 2010), waarmee hij drie keer kampioen werd en de Champions League won (in 2010). De excentrieke spits heeft ook een verleden bij Manchester City (kampioen in 2012), AC Milan en Liverpool. Balotelli telt 36 caps achter zijn naam. Hij maakte daarin veertien doelpunten.

Frans toptalent Cuisance voor vijf jaar naar Bayern

Bayern München kondigde vrijdagavond al aan op het punt te staan het Franse toptalent Michaël Cuisance aan zich te binden. Vandaag werd de transfer helemaal officieel. De middenvelder, die vrijdag pas twintig jaar werd, ondertekende in de Allianz Arena een overeenkomst voor vijf seizoenen.

De linksvoetige middenvelder komt over van Borussia Mönchengladbach, de club die hij twee seizoenen geleden vervoegde na zijn jeugdopleiding te hebben volmaakt bij Nancy. De Franse jeugdinternational kwam bij Gladbach de voorbije twee seizoenen tot 39 officiële duels en staat te boek als een groot talent.

"In zijn eerste seizoen bij de grote jongens bij Gladbach werd hij meteen verkozen tot Speler van het Jaar", begon sportief directeur Hasan Salihamidzic zijn lofzang. "Hij brengt technisch veel kwaliteit mee en heeft nog veel potentieel dat ontwikkeld kan worden. We zijn ervan overtuigd dat hij zich bij ons kan ontwikkelen.”

Ook Cuisance zelf was in zijn nopjes. "Ik weet dat dit een grote stap voor mij is, maar ik voel mij er klaar voor en ben erg trots het truitje van Bayern te zullen gaan dragen. Het feit dat er al enkele Fransen bij Bayern spelen, zal mijn integratie in de ploeg nog vergemakkelijken.”

De Duitse kampioen versterkte zich eerder deze zomer ook al met verdedigers Lucas Hernández en Benjamin Pavard en aanvallers Ivan Perisic en Jann-Fiete Arp. Ook Philippe Coutinho is op komst. Bayern liet vrijdagavond weten een princiepsakkoord te hebben gevonden met FC Barcelona omtrent de overgang van de aanvallende middenvelder.

Der #FCBayern hat den französischen U20-Nationalspieler Michaël Cuisance von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. #ServusMichaël



Zur Presseerklärung: https://t.co/lKkkkmy6ad pic.twitter.com/MGOxDmEEhV FC Bayern München(@ FCBayern) link