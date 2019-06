Transfer Talk (17/06). Van Damme weg bij Antwerp - Verstraete naar Keulen De voetbalredactie

17 juni 2019

19u45

Bron: Eigen berichtgeving 52 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Jelle Van Damme weg bij Antwerp

Verrassend nieuws uit Antwerp: Jelle Van Damme zal volgend seizoen niet langer op de Bosuil te zien zijn. Dat heeft de club zelf gemeld. Zijn contract loopt eind deze maand af en dat zal dus niet worden verlengd. Wat zijn nieuwe bestemming wordt, is nog niet geweten.

De bonkige verdediger kwam in 2017 over van LA Galaxy en speelde in totaal 58 wedstrijden voor ‘The Great Old’.

Veel succes Jelle! 🔴⚪️



Lees meer ➡️ https://t.co/A26pBD5QeP



Bedank Jelle hieronder voor de 2 prachtige jaren 👇🏼 pic.twitter.com/EJ8i2xlBqN Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Verstraete naar Keulen

Birger Verstraete (25) verhuist naar FC Köln. Hij tekent naar verluidt voor vier jaar bij de promovendus en dat levert de Buffalo’s een transfersom van 3 à 4 miljoen euro in return op. Verstraete verlaat na twee seizoenen in Gent al de Ghelamco Arena. Hij kwam 78 keer in actie voor de Buffalo’s en was goed voor zes goals. Vorig seizoen maakte hij in augustus ook zijn debuut bij de Rode Duivels in een oefeninterland tegen Schotland. Verstraete reageerde op Twitter op zijn vertrek: “Dankjewel Buffalo’s voor de afgelopen 3 seizoenen. Ik wil jullie bedanken voor de afgelopen tijd, zowel mijn medespelers als de staf. Ik heb mij altijd goed gevoeld in Gent en heb mij ook altijd 200% gegeven voor de club. En ben nu klaar voor een nieuwe uitdaging bij FC Köln.”

Ook langs de ‘in-kant’ nieuws bij AA Gent. De transfer van Alessio Castro-Montes werd geofficialiseerd. De 22-jarige rechtsback komt over van Eupen en tekende een contract tot 2022. “Castro-Montes is een jonge Belgische speler die aanvallend werd opgeleid en pas recent de stap zette naar de rechtsachterpositie”, vertelde sportief manager Peter Verbeke. “Door zijn groot loopvermogen, goede techniciteit, aanvallende impulsen en vooral zeer goede mentaliteit heeft hij alle kwaliteiten om verder progressie te maken als moderne flankverdediger.”

Ook Reuben Yem (21) tekende een contract voor drie seizoenen bij de Buffalo’s. De Nigeriaanse rechterflankverdediger komt over van het Slovaakse AS Trencin. Daarbovenop melden Zweedse media dat de transfervrije Mikael Lustig (32) op dit moment zijn medische testen aflegt. Lustig is een rechtsback en Zweeds international en speelde de voorbije 7,5 jaar voor Celtic.

Birger Verstraete tekende zopas een overeenkomst bij @fckoeln en komt over van @KAAGent! Proficiat en veel succes @Verstraete41! #SportPlus pic.twitter.com/iOUNJ1sEuF SportPlus(@ SportPlusFM) link

João Felix moet Antoine Griezmann opvolgen

João Félix is in Madrid de belangrijkste kandidaat om Antoine Griezmann op te volgen. Volgens de Spaanse sportkrant Marca heeft Atlético liefst 120 miljoen euro over voor het supertalent van Benfica. Dat bedrag heeft de Portugese kampioen als clausule opgenomen in diens contract.

Lampard op weg naar Stamford Bridge

Chelsea-icoon Frank Lampard is op weg naar Stamford Bridge om bij Chelsea Maurizio Sarri op te volgen. Dat melden verschillende Britse media. Sarri verkast voor drie jaar naar Juventus. Lampard, die vorige week al werd genoemd als belangrijkste kandidaat in Londen, is momenteel manager bij Derby County, dat hij afgelopen seizoen naar de play-offs in de Championship loodste. De 40-jarige oud-international, die zelf dertien jaar bij Chelsea speelde, neemt zijn assistent Jody Morris mee naar Londen. Dat zou betekenen dat het contract van Sarri’s assistent Gianfranco Zola vrijwel zeker eindigt bij Chelsea.

Ajax wil contract Neres openbreken

Ajax zou het contract van David Neres opnieuw willen openbreken en verlengen. Dat meldt de Braziliaanse krant Globo. De landskampioen, die vorig jaar september het contract van Neres al opwaardeerde en verlengde tot en met 2022, zou in de nieuwe deal willen betrekken dat Neres in de zomer van 2020 dan voor een vast bedrag weg mag. Het mes snijdt voor Ajax én Neres aan twee kanten: Neres speelt ook sowieso komend seizoen nog in de Johan Cruijff Arena, Ajax heeft met een minimaal transferbedrag voor de linkspoot voldoende tijd om op zoek te gaan naar een opvolger en Neres krijgt salarisverhoging én een clausule in zijn contract. Neres, voor wie belangstelling zou zijn van Everton en Paris Saint-Germain, speelt deze weken met Brazilië de Copa América in eigen land.

El Kaddouri nog niet van Standard

Kink in de kabel tussen PAOK en Standard omtrent de transfer van Omar El Kaddouri (28). De Rouches hopen om de middenvelder los te weken bij de Griekse landskampioen, maar ze struikelen voorlopig over de vraagprijs van één miljoen euro. Met de speler zelf zou Standard volgens lokale media wel al een akkoord hebben. Wellicht worden de gesprekken tussen beide clubs snel verdergezet. Deze week wordt er in principe ook verder onderhandeld tussen de Rouches en Inter Milaan. Ze hopen tot een akkoord te komen over de verkoop van Zinho Vanheusden. Die gesprekken lijken de goede richting uit te gaan. (FDZ)

Rangers tonen interesse in Lawrence

Nog geen James Lawrence vandaag op de eerste training van Anderlecht. De Welsh-man geniet, net als de andere internationals, van een extra weekje vakantie na EK-interlands met Wales in Kroatië (2-1-verlies) en Hongarije (1-0-verlies). Lawrence staat niet op het lijstje van Anderlecht-spelers die absoluut moeten blijven en dus is een vertrek niet uitgesloten. Temeer omdat sommige clubs interesse tonen. Nadat Swansea en Stoke City al informeerden naar de transfervoorwaarden heeft volgens de Schotse krant ‘Daily Record’ ook Glasgow Rangers zijn oog laten vallen op de centrale verdediger. Meer zelfs, de Rangers zouden drie miljoen euro veil hebben voor Lawrence. (MJR)