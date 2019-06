Transfer Talk (16/06). Genk laat peperdure aankoop naar Bundesliga gaan - Pogba denkt luidop aan vertrek Redactie

16 juni 2019

12u26 14 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Pogba denkt luidop aan vertrek uit Manchester

Paul Pogba overweegt Manchester United na drie jaar te verlaten. Dat zei de Fransman, die vorig jaar in Rusland met zijn land wereldkampioen werd, vandaag nog op een bijeenkomst in Tokio. “Het is misschien wel het juiste moment om buiten Engeland op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.”

Het waarschijnlijke vertrek komt niet voort uit onvrede, zo verklaarde de 26-jarige Pogba. “Het zijn mooie jaren geweest in Manchester, met hele mooie en hele slechte momenten. Bij elke club maak je ‘up and downs’ mee. Dat was hier niet anders.”

Volgens Britse media gaat Pogba kiezen uit twee clubs, Real Madrid of Juventus (zie ook hieronder). Hij speelde eerder al voor Juventus. Vooral bij Real wordt hij al langer uitdrukkelijk genoemd.

Ingvartsen naar Bundesliga

Racing Genk heeft een akkoord bereikt met de Duitse promovendus Union Berlijn omtrent de transfer van de Deense aanvaller Marcus Ingvartsen, zo maakte de club vandaag bekend. De 23-jarige Ingvartsen, een voormalige Deense jeugdinternational, werd in de zomer van 2017 bij Genk binnengehaald als toptalent, maar kon de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen. Afgelopen seizoen kwam hij in amper elf wedstrijden aan speelminuten bij de landskampioen. Daarin liet hij één treffer noteren.

Bij de Duitse promovendus hoopt hij komend seizoen op meer speelgelegenheid. Hij ondertekende er een overeenkomst voor drie seizoenen. “Ik kijk ernaar uit voor Union te spelen”, vertelde Ingvartsen in een eerste reactie. “Ik hoop op een goed eerste seizoen in de Bundesliga.”

Voor Union Berlijn is hij na Florian Flecker, Julius Kade en Moritz Nicolas al de vierde aanwinst voor komend seizoen, waarin de club voor het eerst in haar bestaan in de Bundesliga zal uitkomen. In de play-offs voor promotie klopten ze onlangs Stuttgart, dat daardoor naar de tweede klasse tuimelt.

Genk nam Ingvartsen in 2017 over van Nordsjealland voor net geen vijf miljoen euro.

Borussia Dortmund denkt aan Hummels

De Duitse verdediger Mats Hummels keert mogelijk terug naar Borussia Dortmund. Volgens de Duitse krant Bild mag de zeventigvoudige international bij Bayern München vertrekken en hebben de eerste gesprekken tussen beide clubs al plaatsgevonden.

Hummels (30) kreeg zijn jeugdopleiding bij Bayern München. Hij speelde tussen 2008 en 2016 voor Borussia Dortmund. Hummels kreeg in maart van bondscoach Joachim Löw te horen dat hij in principe niet meer in aanmerking komt voor de nationale ploeg. Het contract van Hummels loopt in München nog door tot 2021. Bayern mikt volgens Bild op een afkoopsmom tussen 15 en 20 miljoen euro.

Juve wil Pogba én De Ligt

Er blijven maar geruchten opduiken over Matthijs de Ligt. Wordt het Paris Saint-Germain of Barcelona? Italiaanse media melden nu echter dat ook Juventus nog altijd zeer geïnteresseerd is. Zou zou technisch directeur Pavel Nedved onlangs een gesprek hebben gehad met zaakwaarnemer Mino Raiola. Dat onderhoud ging niet alleen over de Nederlandse verdediger, maar ook over Paul Pogba. Naar verluidt zou Manchester United zo’n 150 miljoen euro willen hebben voor de Fransman.

Mercier (Cercle) tekent twee jaar bij OHL

Cercle Brugge en OH Leuven bereikten een akkoord over de definitieve overgang van Xavier Mercier. De 29-jarige spelmaker had nog één jaar contract bij Cercle, maar verkiest nu terug onder de vleugels van Franky Vercauteren in 1B te werken. De Fransman speelde twee jaar voor Cercle Brugge en scoorde daarbij 14 goals in 64 wedstrijden. Na de promotie in 2018 werd hij tot beste speler van 1B uitgeroepen. (LUVM)

Bedankt voor alles, @xavmat25 ! Veel succes bij @OHLeuven !



🔗 https://t.co/ZQ9CGUxWXW pic.twitter.com/SjxiITNnCi Cercle Brugge(@ cercleofficial) link