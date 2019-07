Transfer Talk 15/07. Cercle haalt drie nieuwkomers - Berge weigert club uit Premier League - AS Roma heeft Danjuma (Club) op de radar

15 juli 2019

21u14 1 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Everton neemt Engelse international Delph over van Manchester City

De Engelse international Fabian Delph (20 caps) verkast in de Premier League van Manchester City naar Everton. De 29-jarige middenvelder, die ook als linksback uit de voeten kan, tekende maandag een contract voor drie jaar in Liverpool. “Iedere keer dat ik tegen Everton heb gespeeld, of het nu thuis of uit was, viel de passie van de fans me op”, zegt Delph op de website van zijn nieuwe werkgever. “De fans van Everton lijken voetbal te begrijpen en ze steunen het team echt.”

Everton legt 11 miljoen euro op tafel voor de transfer. Bij City waren zijn speelkansen erg afgenomen door de komst van de Spaanse middenvelder Rodri, die voor 70 miljoen euro werd overgenomen van Atletico Madrid. Delph is afkomstig uit de jeugdopleiding van Leeds United, waar hij in 2006 ook zijn debuut maakte. Daarna speelde hij jarenlang voor Aston Villa (2009-2015), dat hem in 2015 voor zo’n 9 miljoen euro naar City liet gaan. Hij heeft zich al aangesloten bij het trainingskamp van Everton in het Zwitserse Verbier.

Cercle Brugge haalt drie nieuwkomers

Met de laatste rechte lijn richting de competitiestart in zicht, haalt Cercle Brugge verder versterking in. Vandaag presenteert de Vereniging drie aanwinsten, waarbij vooral Jordi Mboula Queralt de aandacht opeist. Mboula is een 20-jarige rechter- of linkeraanvaller, die vorig seizoen door AS Monaco werd weggesnoept bij Barça B, waar hij zijn opleiding genoot. Mboula verbleef zeven jaar op La Masia, het jeugdcentrum van Barcelona. In de recente galawedstrijd van Cercle tegen Monaco (1-4) scoorde de Spanjaard het laatste doelpunt van de Monegasken. De kwikzilveren buitenspeler wordt nu voor één seizoen ter beschikking gesteld van Cercle.

De Bruggelingen halen ook Stef Peeters naar Jan Breydel. De 27-jarige Belg verlaat Caen en tekent een contract tot 2023 met optie op een extra jaar bij Cercle. “We zijn zeer tevreden met de komst van Stef Peeters”, vertelt voorzitter Frans Schotte. “Deze transfer is een toonbeeld van de ambitie die Cercle Brugge voor het nieuwe seizoen uitdraagt. De transferperiode van Cercle Brugge zit er met de transfer van Stef Peeters nog niet op. Ook in de komende dagen worden er nog spelers aan de selectie toegevoegd.”

Eerder vandaag tekende de 22-jarige Ivoriaan Yves Dabila een overeenkomst voor één seizoen bij de Vereniging. Dabila, eenmalig international van zijn land, werd in 2014 door Monaco ontdekt bij Cissé Institut FC en verkaste in 2017 naar Lille. Daar speelde hij 31 keer in het A-elftal, waarvan 16 keer vorig seizoen in de Ligue 1. Nu wordt de rechtsvoetige centrale verdediger door Cercle voor één seizoen gehuurd bij Lille. (LUVM)

Berge weigert Sheffield United

Tot nader order blijft Sander Berge een speler van Racing Genk. Promovendus in de Premier League Sheffield United bracht een officieel bod uit bij Racing Genk op de 21-jarige middenvelder, maar Berge bedankte vriendelijk voor het aanbod. Sheffield United eindigde vorig seizoen tweede in de Championship en promoveerde zo rechtstreeks naar de Premier League. Berge mikt hoger dan een nieuwkomer op het hoogste niveau in Engeland. In Genk is er met Berge de afspraak gemaakt dat hij weg mag voor de juiste prijs. Genk hoopt om en bij de 25 miljoen te vangen voor hun Noorse international. (KDZ/KTH)

Nkaka op weg naar Almeria

Anderlecht lijkt een oplossing gevonden te hebben voor Aristote Nkaka (23). De overbodige middenvelder, overgekomen van KV Oostende onder het vorige bestuur, is op weg naar het Spaanse Almeria. Het gaat om een uitleenbeurt. RSCA had geen plannen met Nkaka, dus is het positief dat hij kan vertrekken. (PJC)

Fadiga (Club) test bij Nederlandse tweedeklasser, interesse in Masovic

Club Brugge sloeg vorige week meermaals toe op de transfermarkt, maar ook op uitgaand vlak moet er nog wat gebeuren op Jan Breydel. Noah Fadiga, zoon van ex-Club-speler Khalilou, test op dit moment alleszins bij de Nederlandse tweedeklasser FC Volendam. Een andere jongeling, de 20-jarige Serviër Erhan Masovic, staat dan weer in de belangstelling van het Zwitserse Sankt-Gallen het Deense Horsens. Club leende de centrale verdediger vorig seizoen uit aan AS Trencin. (TTV)

Berahino is opvallende tester bij Zulte Waregem

Opvallende verschijning aan de Gaverbeek: Saido Berahino (25) is deze week op proef bij Zulte Waregem. Een aanvaller van 14 miljoen euro die voor meer fratsen dan flitsen zorgde bij Stoke City. Lees er hier meer over.

STVV haalt Japanse spits

STVV heeft een akkoord bereikt met Kashima Antlers over de komst van Yuma Suzuki. De 23-jarige Japanse aanvaller moet wel nog zijn medische testen afleggen. Dat meldt de Limburgse club, in handen van Japanse eigenaars.

“Vanaf nu wil ik mijn steentje bijdragen bij STVV door zoveel mogelijk doelpunten te scoren”, zo verklaart Suzuki, die in 151 wedstrijden 45 doelpunten maakte voor Kashima Antlers. Sinds december heeft hij echter niet meer gespeeld wegens een aanslepende hamstringblessure.

In 2018 won Suzuki met Kashima Antlers de Aziatische Champions League. Hij werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. STVV begint op 27 juli met een thuismatch tegen Excel Moeskroen aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League.

Middenvelder Parma voor Lokeren

Lokeren staat dichtbij een nieuwe speler. Abdou Diakhate, een centrale middenvelder, legt vanmorgen zijn fysieke testen af. De 20-jarige Senegalees staat onder contract bij het Italiaanse Parma, dat vorig seizoen 1 miljoen euro betaalde aan Fiorentina. Lokeren huurt de stevige bonk (1m93, 14 selecties bij Parma in Serie A vorig seizoen, 1 invalbeurt) tot het einde van het seizoen. Ook Thomas Nzinga (20, Belg) komt naar Lokeren. Hij wordt vandaag gekeurd. De spits komt over van SK Londerzeel en lijkt eerder een versterking in de breedte te worden.

Na De Jonghe, Hajric, Van Damme, N’Ganga, Navarro en Amano zullen Diakhate en Nzinga al versterkingen nummer zeven en acht van Lokeren zijn deze zomer. Reznicek komt niet meer in de plannen van de Waaslanders voor en onderhoudt individueel zijn conditie. Tirpan herviel in een oude blessure en ontbrak. Tshibuabua werd doorgestuurd. (MVS)

Malinovskyi naar Atalanta: Genk inde al meer dan 40 miljoen

Ruslan Malinovskyi (26) gaat straks de kleuren van Atalanta Bergamo verdedigen. De Oekraïense middenvelder streek gisteravond in Italië neer en legde er zijn medische testen af. Racing Genk bereikte eerder op de dag na wat vijven en zessen toch een akkoord met de nummer drie van de Serie A. Dat bevestigde sportief directeur Dimitri de Condé. “Zijn hoofd stond er al een tijdje naar en dan is het voor niemand goed hem tegen te houden. We gunnen het hem.” De transfer brengt de landskampioen nog eens 13 miljoen euro op en dat bedrag kan nog oplopen. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat Genk deze zomer al 42,5 miljoen incasseerde. De Limburgers passeerden eerder al langs de kassa voor Trossard (20 miljoen), Aidoo (8 miljoen) en Ingvartsen (1,5 miljoen). Zo blijft KRC toch in de groene cijfers, ook al stelde het zijn transferrecord aan inkomende zijde deze zomer al twee keer scherper door het aanwerven van Bongonda en Hagi. De vijf inkomende transfers kostten samen om en bij de 25 miljoen euro. (SJH/KDZ)

Roma heeft Danjuma (Club) op de radar

Na AC Milan heeft ook AS Roma Arnaut Danjuma op de radar. Voor de Romeinen is de 22-jarige Nederlander een alternatief voor de vertrokken El Sharaawy, al bewandelt Roma volgens Italiaanse bronnen meerdere pistes. Bij de Serie A-club klinkt het dat Danjuma 12 à 14 miljoen euro moet kosten, maar dat bedrag zal zonder twijfel ontoereikend zijn. Vorige zomer telde Roma 17 miljoen euro neer voor Justin Kluivert. Het is aannemelijk dat Club Brugge de vleugelspits enkel voor een bedrag in die grootorde zal laten vertrekken. Danjuma speelde zich dit seizoen in de kijker met onder meer een prachtig doelpunt tegen Atlético Madrid, en zijn debuut bij Oranje. Vorige winter deed AC Milan meerdere pogingen om Danjuma naar San Siro te halen, maar toen was een vertrek onbespreekbaar. (TTV)

Alderweireld en AS Roma? Tott enham houdt been stijf

Ondertussen wacht ook Tottenham op een seintje uit Italië voor een Rode Duivel. Er vonden aftastende gesprekken plaats met AS Roma over Toby Alderweireld, maar in Noord-Londen laten ze duidelijk verstaan dat geen enkele club voorlopig bereid is de vaste opstapclausule van 28 miljoen euro te betalen. Roma probeerde af te pingelen, maar voorzitter Daniel Levy wil Alderweireld - ondanks een overeenkomst voor nog maar één jaar - niet onder die prijs laten gaan. Zelfs dan is hij nog een koopje. Alderweireld hervatte de voorbereiding bij Spurs.

Russische spits Komlichenko op de radar van AA Gent

AA Gent denkt nog aan offensieve versterking. Eén van de pistes is daarbij die van Nikolai Komlichenko, een 24-jarige spits van het Tsjechische Mlada Boleslav. De 1m90 grote Rus is afkomstig van Krasnodar, maar hij toonde het voorbije seizoen zijn kwaliteiten bij Mlada Boleslav. Bij de nummer zeven uit de Tsjechische competitie maakte hij 24 goals in 27 wedstrijden, een aantal penalty’s inbegrepen. Gent volgt Komlichenko al langer, maar de vraagprijs van Mlada Boleslav, waar de Rus nog tot 2022 onder contract ligt, is momenteel nog te hoog voor de Buffalo’s. (RN)

Cercle wil Lepoint

Op zoek naar een ervaren Belg voor zijn middenveld is Cercle Brugge bij Christophe Lepoint (34) uitgekomen. De Brusselaar begint bij KV Kortrijk aan zijn derde en laatste contractjaar en zou een overstap naar de Vereniging zien zitten. (LUVM)