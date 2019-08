Transfer Talk (13/8). Charleroi haalt Jamaicaanse opvolger voor Osimhen - Genk weigert bod Eredivisieclub voor Jackers Redactie

13 augustus 2019

RC Genk weigert bod ADO Den Haag voor Jackers

Het Nederlandse ADO Den Haag deed een bod op doelman Nordin Jackers. Dat werd echter als onvoldoende beschouwd door de landskampioen. Jackers wordt momenteel niet gebruikt door Genk, toch kwam de club met meerdere geïnteresseerde clubs nog niet tot een akkoord. (MVS)

Charleroi haalt Jamaicaan Nicholson

Wat gisteren een quasi zekerheid was, werd deze namiddag bevestigd: de Jamaicaan Shamar Nicholson (22) is de nieuwe spits van Sporting Charleroi. Hij werd definitief overgenomen van het Sloveense Domzale en tekende een contract voor vier jaar. Prijskaartje: 1,5 miljoen, plus allicht bonussen indien Nicholson — zoals dat het geval was met zijn voorganger Osimhen — op termijn met een meerwaarde wordt doorverkocht.

Nicholson was ook in beeld bij Monaco met de bedoeling hem tijdelijk aan Cercle Brugge af te staan, en bij het Portugese Braga. Het moet zijn dat Mehdi Bayat, net als zijn broer een onderhandelaar hors pair, de juiste argumenten aanwendde om de Jamaicaanse international ervan te overtuigen finaal voor een verblijf in Marcinelle (oefencentrum) en het Stade du Pays de Charleroi te opteren.

Een conditionele achterstand ophalen zal Nicholson niet moeten doen. Hij nam deze zomer met zijn nationale selectie deel aan de Gold Cup (2 doelpunten) en met Domzale aan de twee wedstrijden tegen Malmö in de tweede voorronde van de Europa League, waarin hij thuis en uit telkens scoorde. Zijn scorend vermogen (vorig seizoen 13 doelpunten in 29 matchen voor Domzale) biedt uitzicht op Reggae time bij de Carolo’s. Volgende maandag op Zulte Waregem zal hij weliswaar nog niet kunnen debuteren. Vooraleer inzetbaar te zijn heeft hij immers een vergunning nodig van de dienst vreemdelingenzaken en dat neemt tijd in beslag.

Met Nicholson erbij beschikt Belhocine nu over vier spitsen. Niane en Perbet — ‘een speler met de bekwaamheid en de mentaliteit van Jérémy, is een zegen voor de club’, verklaarde Mehdi Bayat zondag na afloop van de match tegen Antwerp — zijn een ander type dan de nieuwkomer en kunnen dus complementair worden ingezet, indien de coach voor twee spitsen kiest. Bedia, daarentegen, bezit hetzelfde profiel en vermits de 23-jarige Ivoriaan de voorbije drie jaar bij Charleroi noch Zulte Waregem heeft kunnen overtuigen, rijst het vermoeden dat hij Charleroi eerstdaags zal verlaten. Troyes en Caen blijken interesse te koesteren. (AR)

Roeselare strikt Braziliaanse middenvelder van Corinthians

KSV Roeselare heeft zich dinsdagavond versterkt met Renan Carvalho Areias. De Braziliaanse middenvelder komt transfervrij over van Corinthians in eigen land en ondertekende op Schiervelde een contract voor twee seizoenen.

De 21-jarige Renan vloog deze week over van zijn thuisstad Sao Paulo, waar hij de voorbije twee jaar deel uitmaakte van Corinthians SP. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan RB Brazil, waarna zijn contract bij Corinthians afliep. De Braziliaanse middenvelder wil nu zijn geluk op de Europese velden beproeven bij Roeselare, dat aan de competitie in 1B startte met een 1 op 6.

“Ik ben bijzonder blij met het nieuwe hoofdstuk in m’n voetbalcarrière. Ik ben dan ook enorm gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen. De eerste kennismaking met de ploeg verliep perfect en ik werd alvast goed onthaald door mijn ploeggenoten”, reageerde de nieuwste aanwinst van de West-Vlamingen.

🇧🇷 Braziliaan (18.01.1998)

Karlo Lulic verlaat Waasland-Beveren

De Kroatische middenvelder Karlo Lulic (23) verlaat na een seizoen Waasland-Beveren. Hij gaat opnieuw in eigen land voetballen bij Slaven Belupo. De Kroatische eersteklasser huurt hem en heeft ook een aankoopoptie. Lulic kwam vorige zomer over van het Kroatische NK Rudes. Onder trainer Yannick Ferrera kon hij zich aanvankelijk niet doorzetten. De centrale middenvelder kreeg zijn eerste minuten op het veld van Club Brugge (1-1) half oktober. De eerste basisplaats volgde pas begin december toen de Waaslanders, met Adnan Custovic op de bank, met 2-1 wonnen van Club Brugge. In totaal speelde Lulic 23 wedstrijden voor Waasland-Beveren. Daarin scoorde hij niet en gaf slechts een assist.

Sevilla laat Wöber naar RB Salzburg vertrekken

De Oostenrijkse international Maximilian Wöber zet zijn carrière in eigen land verder bij kampioen RB Salzburg. De 21-jarige verdediger verlaat na amper zes maanden Sevilla.

Wöber debuteerde eind 2016 op het hoogste niveau bij Rapid Wenen. In de daaropvolgende zomer verhuisde hij voor 7,5 miljoen euro naar Ajax. In januari 2019 haalde Sevilla Wöber weg bij de Amsterdammers, die 10 miljoen euro ontvingen. In La Liga speelde hij, mede door een gescheurde meniscus, slechts zeven wedstrijden.

Bij Salzburg ondertekende Wöber een contract voor vijf jaar. De Oostenrijkers leggen voor de vijfvoudige international 12 miljoen euro op tafel.

Manchester United stalt Joel Pereira (ex-Kortrijk) bij Hearts

De Portugese doelman Joel Pereira (23) wordt dit seizoen door Manchester United uitgeleend aan het Schotse Hearts. Vorig seizoen werd Pereira vanaf januari verhuurd aan Kortrijk. Voor de Kerels speelde hij vijf wedstrijden in play-off 2.

FC Groningen informeert naar El Messaoudi (KVM), Cornet naar RWDM

FC Groningen heeft geïnformeerd naar KV Mechelen-middenvelder Ahmed El Messaoudi (24). De Marokkaanse Belg komt niet meer aan spelen toe bij Malinwa en ligt ook niet goed bij de supporters. Er werd al langer naar een oplossing gezocht en die zou uit de Nederlandse Eredivisie kunnen komen. Al is er nog lang geen sprake van een deal. Naast Groningen tonen er nog twee niet nader genoemde Eredivisieclubs interesse voor hem. El Messaoudi speelde vorig seizoen al op uitleenbasis in Nederland bij Fortuna Sittard. Daar deed hij het goed en speelde hij quasi alles. Dit seizoen kon hij nog geen speelminuten verzamelen.

Mathieu Cornet (29) wordt door KVM voor één seizoen uitgeleend aan eerste amateurclub RWDM. Cornet kreeg begin dit seizoen te horen dat hij mag beschikken en trainde sindsdien bij de Mechelse B-kern. Vorig seizoen in 1B speelde de Namenaar 13 wedstrijden - vaak als invaller. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij één assist. (ABD)

Bayern München bevestigt komst Ivan Perisic

Ivan Perisic verhuist zoals verwacht naar Bayern München. De Duitse recordkampioen bevestigde dinsdag de huurovereenkomst met Inter Milaan. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen.

De 30-jarige winger, die vorige zomer met Kroatië vicewereldkampioen werd, speelde sinds 2015 voor de Nerazzurri. Vorig seizoen was hij bij de nieuwe werkgever van Romelu Lukaku goed voor negen goals en acht assists in 45 matchen.

“Ivan zal ons meteen helpen met zijn uitgebreide ervaring op internationaal topniveau”, zegt sportief directeur Hasan Salihamidzic. “Hij heeft een goeie techniek en is flexibel in de aanval. Ik ben er zeker van dat hij zich snel zal inpassen want hij kent de Bundesliga en onze coach Niko Kovac goed.”

Ivan Perisic droeg in de Duitse competitie al het shirt van Borussia Dortmund (2011-2013) en Wolfsburg (2013-2015). Met Dortmund won hij de dubbel (in 2012), met Wolfsburg de beker (2015). Daarvoor speelde hij bij Sochaux, Roeselare en Club Brugge. In 2011 werd Perisic, als smaakmaker van blauw-zwart, topschutter in de Belgische competitie en Profvoetballer van het Jaar.

“Ik ben heel blij opnieuw in Duitsland te zijn”, zegt Perisic. “Bayern is een van de mooiste clubs in Europa. We willen de strijd aangaan, niet alleen in de Bundesliga en de Duitse beker, maar ook in de Champions League.”

Bayern zou voor de huur vijf miljoen euro op tafel leggen. De aankoopoptie zou twintig miljoen euro bedragen.

STVV leent Wataru Endo uit aan Stuttgart

Wataru Endo verlaat STVV en trekt op huurbasis naar VfB Stuttgart, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Het nieuws werd inmiddels door beide ploegen bevestigd.

De 26-jarige Endo werd vorige zomer door de Truienaars overgenomen van Urawa Reds. In 28 wedstrijden maakte hij twee goals en deelde twee assists uit. Dit seizoen startte de verdedigende middenvelder op de eerste speeldag in de basis tegen Moeskroen (0-1 verlies). Daarna viel hij in op Club Brugge (6-0) en thuis tegen Standard (2-1). De Japanner heeft twintig caps achter zijn naam. Hij hoorde tot de selectie voor het WK in Rusland maar kwam er niet in actie.

Interesse in Juve-verdediger

Het gaat plots snel bij STVV. Nu heeft de club de Italiaanse centrale verdediger Dario Del Fabre (24) van Juventus in het vizier. Na Pol Garcia zou het de tweede speler van de Oude Dame zijn die naar Stayen verhuist. De Argentijnse spits en jeugdinternational Facundo Colidio (19) van Inter Milaan onderging gisteren zijn medische testen. (FKS)

Aanvoerder Jordan Botaka blijft STVV trouw

STVV heeft het contract van zijn aanvoerder Jordan Botaka verlengd. Dat maakten de Truienaars bekend. De 26-jarige Congolees (16 caps) had op Stayen nog een verbintenis tot het einde van het seizoen. De nieuwe contractduur is niet bekend.

Botaka stapte in de zomer van 2017 transfervrij over van Leeds naar STVV. Sindsdien speelde de middenvelder 83 officiële wedstrijden voor de Limburgers waarin hij veertien keer scoorde. Sinds vorig seizoen draagt hij de aanvoerdersband in Sint-Truiden.

Eerder op de dag maakte STVV bekend dat de Japanse international Wataru Endo op huurbasis naar de Duitse tweedeklasser Stuttgart verhuist.