Transfer Talk 12/07. Hagi tot 2024 bij Genk - Barça bevestigt komst Griezmann - “Ajax en Juventus bereiken akkoord over De Ligt”

12 juli 2019

16u42

Bron: Eigen berichtgeving 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Inter Milaan strikt Italiaanse international Nicolo Barella

De Italiaanse international Nicolo Barella heeft een contract voor vijf jaar getekend bij Inter Milaan. Dat maakte de club van Radja Nainggolan op zijn website bekend. De 22-jarige middenvelder komt over van zijn jeugdclub Cagliari, waarbij hij in 2015 in de Serie A debuteerde en al op zijn twintigste kapitein werd.

Barella wordt eerst een seizoen gehuurd van Cagliari. Volgens de Italiaanse media legt Inter daar 10 miljoen euro voor op tafel, waarna volgend jaar nog eens 40 miljoen euro volgt voor de definitieve aankoop. Ook AS Roma en Paris Saint-Germain hengelden naar de diensten van de zevenvoudige international.

“Ajax en Juventus bereiken akkoord over De Ligt”

De miljoenentransfer van Matthijs de Ligt naar Juventus is een feit. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. De Italiaanse topclub zou met de Amsterdammers een akkoord gevonden hebben voor een transfersom van om en bij de 70 miljoen euro. De 19-jarige Nederlandse verdediger, zelf al een tijdje rond met de ‘Oude Dame’, trekt daarom ook niet meer mee op oefenkamp met Ajax. De Nederlandse topclub verkocht eerder ook al Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro aan FC Barcelona.

Ianis Hagi tekent tot 2024 bij RC Genk

De transfer van Ianis Hagi, zoon van de Roemeense voetballegende Gheorghe Hagi, naar RC Genk is rond. De 20-jarige aanvallende middenvelder ondertekende een contract tot 2024 bij de landskampioen. Hagi jr. komt over van het Roemeense Viitorul Constanta.

“Ianis is technisch enorm sterk, tweevoetig, met een uitstekende balaanname en traptechniek”, klinkt het op de website van RC Genk. “Hij voetbalt creatief, is steeds aanspeelbaar, toont veel lef en initiatief.”

Hagi kende het afgelopen seizoen een sterke jaargang bij FC Viitorul. Hij was in 39 wedstrijden goed voor 14 doelpunten en 8 assists. Dat leverde hem heel wat interesse op van verschillende Europese (top)clubs. De middenvelder schitterde onlangs ook op het EK U21, waar hij met Roemenië de halve finale bereikte. Hij is ook Roemeens international met al drie caps achter zijn naam.

Barça bevestigt komst Griezmann, maar Atlético eist 80 miljoen extra

Antoine Griezmann speelt vanaf dit seizoen voor FC Barcelona. Dat bevestigt Barça via zijn sociale media. De ‘blaugrana’ leggen 120 miljoen euro op tafel voor de Franse international, die een contract tekende tot 2024. Máár: Atlético ligt dwars. De Madrilenen eisen 80 miljoen euro extra.

Atlético schrijft in een statement dat Griezmann al een akkoord had met Barcelona op het moment dat de clausule van 200 miljoen werd verlaagd tot 120 miljoen euro. Daarom vinden ‘Los Colchoneros’ het huidige bedrag van 120 miljoen euro onvoldoende. Ze claimen dat Barça de volledige pot van 200 miljoen euro moet betalen.

Griezmann, die nog tot 2023 onder contract lag bij Atlético, liet midden mei verstaan de club te verlaten. De 28-jarige aanvaller maakte geen geheim van zijn liefde voor FC Barcelona, maar de onderhandelingen tussen beide clubs liepen niet gesmeerd. Als drukkingsmiddel stuurde Griezmann enkele dagen geleden zijn kat naar de eerste training met Atlético. De Fransman speelde sinds 2014 voor ‘Atleti’, voordien was hij aan de slag bij Real Sociedad. Hij maakte in 257 wedstrijden voor de Madrilenen 133 doelpunten en gaf 50 assists. De Franse wereldkampioen veroverde met Atletico de Europa League (2018), Europese Supercup (2018) en Spaanse Supercup (2014).

Denis Cheryshev definitief naar Valencia

Valencia neemt Denis Cheryshev definitief over van Villarreal. De 28-jarige Rus speelde het voorbije seizoen al op huurbasis bij Valencia. Cheryshev tekent een contract tot juni 2022. Valencia meldt dat het contract van de aanvallende middenvelder ook een vertrekclausule bevat van 80 miljoen euro. De Russische international (22 caps, 9 doelpunten) speelt sinds zijn jeugd in Spanje. Hij kwam een tijd voor Real Madrid uit, maar brak er nooit potten. Behalve bij Villarreal en Valencia was hij ook actief bij Sevilla.

Inter bevestigt gesprekken met Man United over Lukaku

Een eerste ontmoeting, maar geen vooruitgang. Inters sportief directeur Piero Ausilio reisde naar Londen voor de eerste gesprekken met Manchester United over Romelu Lukaku. De vraagprijs blijft een struikelblok. Lees er HIER meer over!

Bjorn Engels naar Aston Villa?

Nog een Belg erbij in de Premier League? Aston Villa zet vol in op Bjorn Engels. Een bericht dat ons uit goed bron wordt bevestigd. Het is wachten op een overeenkomst tussen de clubs. Lees er HIER meer over!

Barça haalt Japans toptalent binnen

FC Barcelona heeft zich versterkt met het Japanse talent Hiroki Abe. De 20-jarige aanvaller komt over van Kashima Antlers in zijn thuisland. “Het was een moeilijke beslissing om Kashima tijdens het seizoen te verlaten, maar ik wil deze uitdaging bij FC Barcelona dolgraag aangaan”, zegt Abe. De aanvaller werd vorig jaar gekozen tot grootste talent in de J-League, de lokale competitie. Hij maakte onlangs zijn debuut voor Japan op de Copa America, waarvoor Japan een uitnodiging gekregen had. Abe moet bij Barcelona nog wel de medische keuring ondergaan. De verwachting is dat hij in Spanje eerst ervaring zal opdoen bij de beloften.

AS Roma probeert Alderweireld te overtuigen

Een contract van drie of vier jaar. Een jaarloon dat op kan lopen tot 3,5 miljoen euro netto per jaar. AS Roma probeert Toby Alderweireld te overtuigen om naar AS Roma te komen. De speler over de streep trekken zal makkelijker gaan dan zijn club. Belangrijkste struikelblok blijft Tottenham. De Rode Duivel (30) heeft een opstapclausule van 27 miljoen euro in zijn contract staan, die geldig is tot 26 juli. Alleen vindt Roma dat bedrag aan de hoge kant voor een speler van 30 plus die nog maar een jaar vastligt.

De Romeinen hopen een flinke schep van de prijs af te doen, maar op Spurs-voorzitter Levy hoeven ze wellicht niet te rekenen - de reputatie van een harde onderhandelaar. Alderweireld zelf houdt alle opties open. Bij Spurs gaan ze ervan uit dat hij binnen tien dagen mee op tournee gaat. Alderweireld verdient momenteel bij Spurs een slordige 3,1 miljoen euro per jaar zonder prestatiegerichte bonussen en portretrechten (560.000 euro per jaar). Anderhalf jaar geleden legde hij een contractverlenging naast zich neer. Roma bewandelt ook andere pistes dan Alderweireld. (KTH)

De Camargo, Verrips en Engvall willen blijven

Nu er duidelijkheid is, kan de transferperiode ook voor KV Mechelen beginnen. Het contract van Igor de Camargo wordt dankzij de promotie automatisch verlengd met een jaar. Als KV Mechelen in 1B moest blijven, liep de overeenkomst van de 36-jarige spits af en kwamen er nieuwe onderhandelingen aan te pas, maar dat is nu dus niet nodig. De Camargo had wel de intentie om sowieso bij de club te blijven. Vorig seizoen was de Braziliaanse Belg goed voor zeventien doelpunten en vier assists.

Wie KV ook trouw wil blijven, is Michael Verrips (22). Al kan de talentvolle doelman niet met zekerheid zeggen dat hij volgend seizoen voor Malinwa speelt. “Je weet nooit wat er gebeurt”, zegt de Nederlander. “Mocht er een opportuniteit komen waar zowel ikzelf als de club beter van worden, dan bekijken we dat wel. Maar voorlopig is een transfer uitgesloten.” Ook zijn maatje en leeftijdsgenoot Gustav Engvall liet verstaan te willen blijven.

Eerder deze week werd de transfer van Germán Mera naar het Colombiaanse Atlético Junior afgerond. KV Mechelen ziet in Sheldon Bateau de ideale vervanger. De verdediger is einde contract bij Sarpsborg en zou graag terugkeren naar Malinwa. Zijn entourage zit de komende dagen samen met KVM.

KV Mechelen staat overigens dicht bij een overeenkomst met Geoffry Hairemans (27). De middenvelder mag vertrekken bij Antwerp nadat hij het voorbije seizoen zijn basisplek verloor onder László Bölöni. Met Alexis De Sart en Sander Coopman anticipeerde Antwerp al op een vertrek van de publiekslieveling. (TTV/ABD)

Delcroix naar RKC

Anderlecht moet zijn brede selectie snel gaan uitdunnen. Hannes Delcroix (20) verlaat alvast paars-wit op huurbasis. Het pas gepromoveerde RKC Waalwijk neemt de linkspoot voor één seizoen over. (MJR)

Hannes Delcroix est prêté pour une saison au RKC Waalwijk. Hannes Delcroix wordt voor één seizoen verhuurd aan RKC Waalwijk.



Lokeren haalt ex-Carolo

Lokeren versterkt zich vandaag met Francis N’Ganga. De 34-jarige Congolese linksback komt transfervrij over van het Cypriotische Ermis. N’Ganga speelde daarvoor vijf seizoenen bij Charleroi. Hij wordt vandaag medisch gekeurd en tekent nadien voor één seizoen, met een optie op nog een jaar, automatisch geactiveerd bij promotie.

Francisco José Navarro Allaga, kortweg Fran Navarro, komt dan weer de aanval van Lokeren versterken. Lokeren huurt de 21-jarige centrumspits van Valencia Mestalla - het B-team van Valencia, dat uitkomt in de Segunda Division B III - mét aankoopoptie. Navarro scoorde het voorbije seizoen negen keer. Hij was zowel bij de U19 als de U17 Spaans belofte-international.