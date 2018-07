Transfer Talk (11/07). KV Kortrijk haalt oude bekende terug - Bryan Ruiz zet loopbaan verder in Brazilië Redactie

11 juli 2018

21u50 2 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Antwerp strikt Daniel Opare

Antwerp heeft zich versterkt met verdediger Daniel Opare. De Ghanese rechtsachter komt transfervrij over van het Duitse Augsburg en tekende op de Bosuil een contract voor twee seizoen en een jaar optie.

De 27-jarige Opare is in België vooral bekend van zijn periode bij Standard. De Rouches plukten de Ghanese vleugelverdediger in 2010 weg bij Real Madrid. Nadien vertoefde Opare bij Porto (2014), Besiktas (2015), Augsburg (2015-2018) en Lens (2017).

Bij zijn Duitse broodheer moest hij echter vertrekken, omdat hij "de gedragscode van Augsburg meermaals geschonden" had. Er lag een contractverlenging voor hem klaar, maar die werd ingetrokken, waardoor hij na het seizoen transfervrij kon vertrekken. Technisch directeur Lucino D'Onofrio, die Opare nog kent van bij Standard, vist de Ghanese rechtsachter nu op bij Antwerp.

Bryan Ruiz tekent bij FC Santos in Brazilië

Bryan Ruiz zet zijn voetbalcarrière voort in Brazilië bij Santos. De Costaricaanse aanvaller komt transfervrij over van Sporting Lissabon en zette bij de achtvoudige Braziliaanse landskampioen zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen.

De intussen 32-jarige Ruiz streek in 2006 naar in Gent, dat hem ging halen in Costa Rica. De doelpuntenmaker speelde nadien voor Twente (2009-2011), Fulham (2011-2015), PSV (2014) en Sporting (2015-2018).

Ruiz verzamelde 114 caps voor het Costaricaanse elftal. Daarin scoorde hij 24 keer. Ruiz was als aanvoerder ook actief op het WK in Rusland. Costa Rica strandde na nederlagen tegen Servië (0-1) en Brazilië (0-2) en een draw tegen Zwitserland (2-2) op de laatste plaats in groep E.

Nani keert terug naar Sporting Lissabon

Nani keert voor de tweede keer in zijn voetbalcarrière terug naar jeugdclub Sporting Lissabon. De Portugese vleugelaanvaller ondertekende een contract voor twee seizoenen bij het oude nest. De 31-jarige winger komt over van Valencia.

Sporting neemt Nani gratis over van Valencia, zo maakte de Portugese topclub woensdag bekend in een persbericht. Het is voor de voormalige Portugese international al de derde passage bij de club uit Lissabon. Nani streek in 2003 neer bij Sporting en verliet de Portugese hoofdstad vier jaar later voor Manchester United. In 2014 huurde Sporting hem voor een seizoen van de Mancunians. Nadien verdedigde de Portugese winger de kleuren van Fenerbahce (2015-2016) en Valencia, dat hem vorig seizoen uitleende aan Lazio Rome.

De in Kaapverdië geboren Portugees werd twee jaar geleden Europees kampioen met Portugal, maar mocht niet mee naar het WK in Rusland. Nani verzamelde 112 caps en scoorde 23 keer voor de Seleçao. Cristiano Ronaldo en co strandden uiteindelijk in de achtste finale na een 2-1 nederlaag tegen Uruguay.

A felicidade de quem se sente bem de Verde e Branco 💚⚪️@luisnani pic.twitter.com/tKXP6dtUKS Sporting Clube de Portugal(@ Sporting_CP) link

Villarreal plukt Mexicaanse WK-ganger Layun weg bij Porto

Villarreal heeft zich versterkt met Miguel Layun, die onlangs met Mexico aan de slag was op het WK in Rusland. De dertigjarige rechtsback verlaat Porto en tekende bij de Spaanse subtopper een contract voor drie seizoenen.

Layun maakte in 2015 van América in eigen land zijn Europese droom waar bij Watford. De tweevoetige rechtsachter werd vervolgens uitgeleend aan Porto, dat hem na een seizoen definitief overnam. In januari werd hij bij Sevilla gestald. Nu laat Porto hem definitief gaan naar Villarreal.

De rechtsachter verzamelde 67 caps voor het Mexicaanse voetbalelftal. Op het voorbije WK kwam hij vier keer in actie. Mexico stootte als tweede in groep F door, maar verloor in de achtste finales met 2-0 van Brazilië. In die wedstrijd ging de ingevallen Layun gemeen op de enkel van Neymar staan. Daar kwam hij - ondanks veel theater van de Braziliaanse sterspeler - zonder kaart mee weg.

KV Kortrijk haalt oude bekende binnen

Ilombe 'petit Pelé' Mboyo draagt volgend seizoen opnieuw het shirt van KV Kortrijk. De 31-jarige spits komt over van het Zwitserse FC Sion. Kortrijk flirt al enkele dagen met Imoh Ezekiel, maar stelde intussen een andere oude bekende uit de Belgische competitie voor: Ilombe Mboyo. De eenmalige Rode Duivel is een oude bekende in het Guldensporenstadion. In het seizoen 2010-2011 scoorde hij er zes doelpunten in 23 wedstrijden. Mboyo brak daarna door bij AA Gent, om nadien te floppen bij RC Genk. Ook zijn passage bij het Zwitserse FC Sion draaide aanvankelijk op een sisser uit. Pas na een uitleenbeurt aan Cercle Brugge in 2017 begon hij in Zwitserland wat te scoren. Vorig seizoen maakte Mboyo zes doelpunten in 26 wedstrijden.

Achraf Hakimi ruilt Real voor Dortmund

Achraf Hakimi verlaat Real Madrid en speelt de komende twee seizoenen op huurbasis voor Borussia Dortmund. De 19-jarige rechtsachter, die ook op de linksbackpositie uit de voeten kan, was actief op het WK in Rusland met Marokko, dat de poulefase niet overleefde. Hij stond in de drie groepswedstrijden tegen Iran (0-1), Portugal (0-1) en Spanje (2-2) telkens 90 minuten op het veld. De in Madrid geboren Marokkaan, die als 8-jarige knaap bij de 'Koninklijke' terechtkwam, speelde het voorbije seizoen in 17 wedstrijden voor Real. Zo trad hij negen keer aan in La Liga, verder mocht hij in de Champions League twee keer opdraven tegen Tottenham.

Weer versterking voor futsalkampioen Halle-Gooik

FP Halle-Gooik, de landskampioen zaalvoetbal, heeft nog maar eens een grote naam toegevoegd aan z'n kern. Vandaag kondigden de Pajotters de komst aan van Alessandro Patias, een Italiaans international. Hij komt over van Benfica, waar hij liefst 103 keer de weg naar doel vond. Eerder speelde hij bij Marca (25 goals), Asti (67 goals) en Napoli (24 goals). Voor de Italiaanse nationale ploeg kwam de 32-jarige aanvaller in 53 caps tot 28 goals. Hij tekende een contract voor drie jaar.

Andriy Yarmolenko verruilt Borussia Dortmund voor West Ham

West Ham heeft de Oekraïner Andriy Yarmolenko gecontracteerd. De flankaanvaller tekende voor vier jaar bij de Londense club. De 28-jarige Yarmolenko speelde 18 keer voor de geel-zwarte Borussen, waarin hij driemaal het net wist te vinden.

Arsenal strikt jong talent Guendouzi

Arsenal blijft de geldbeugel opentrekken. Een dag na het aantrekken van de Uruguayaanse WK-ganger Lucas Torreira trekken de Gunners nu ook Matteo Guendouzi aan. Voor de 19-jarige Franse middenvelder, die overkomt van de Franse tweedeklasser FC Lorient, betaalt de Londense club acht miljoen euro.

Guendouzi is een jeugdproduct van Paris Saint-Germain, maar de Fransman met Marokkaanse roots koos op vijftienjarige leeftijd voor FC Lorient. In oktober 2016 maakte hij zijn profdebuut bij de toenmalige eersteklasser. Afgelopen seizoen kwam hij aan achttien wedstrijden in de Ligue 2. Guendouzi, die doorgaans als verdedigende middenvelder speelt, is ook Frans jeugdinternational.

Dat Guendouzi minder bekend is dan eerdere aankopen als Bernd Leno, Sokratis Papastathopoulos, Stephan Lichtsteiner en Lucas Torreira lijkt coach Unai Emery niet te deren. "We zijn verheugd dat Matteo voor ons heeft gekozen. Hij is een zeer getalenteerde jonge speler, we hebben met veel clubs moeten strijden om hem binnen te halen. Hij heeft bij Lorient alvast een goede ervaring opgedaan op het hoogste niveau, maar dat weerhoudt er hem niet van om zichzelf te blijven verbeteren. Hij is niet te beroerd om bij te leren. Matteo zal een belangrijk onderdeel uitmaken van ons eerste elftal", aldus de Spanjaard.

Franse interesse voor Chadli?

Volgens France Football heeft Lyon concrete interesse in Nacer Chadli. De Rode Duivel kende -mede door blessures - een moeilijk seizoen bij West Brom en degradeerde met z'n club zelfs uit de Premier League. Twee maanden later ziet de wereld er alweer anders uit na een sterk WK. Chadli was in Rusland één van de toernooirevelaties en wist met zijn goal in de achtste finales Japan de doodsteek te geven. Verschillende clubs laten nu hun interesse blijken in de Marokkaanse Belg. Besiktas en vooral Lyon liggen op vinkentouw. Chadli zou bij West Brom kunnen vertrekken voor 19 miljoen euro.

AC Milan in Amerikaanse handen

Het Amerikaanse beleggingsfonds Elliott is de nieuwe eigenaar van AC Milan. De investeerder leende vorig jaar 300 miljoen euro aan een consortium onder leiding van de Chinese zakenman Li Yonghong om de noodlijdende voetbalclub over te nemen van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. Omdat Yonghong de lening niet op tijd heeft terugbetaald, komt de club nu in Amerikaanse handen.

De Europese voetbalbond UEFA besliste vorige maand om AC Milan, dat zich geplaatst heeft voor de Europa League, komend seizoen niet in Europa te laten aantreden. De club gaf in de afgelopen drie jaar aanzienlijk meer geld uit dan dat het binnenhaalde en overtrad daarmee de regels voor Financial Fair Play. De Chinezen trokken vorig jaar voor bijna 200 miljoen euro aan nieuwe spelers aan. Daar stonden slechts enkele tientallen miljoen euro's aan inkomsten tegenover.

Elliott heeft aangekondigd 50 miljoen euro uit te trekken om de financiën van de club op orde te brengen. Later wil het beleggingsfonds nog meer in de club investeren.

Nieuwe middenvelder voor Arsenal

Arsenal kondigde gisteren de transfer van de Uruguayaan Lucas Torreira (22) aan. De middenvelder maakt de overstap van het Italiaanse Sampdoria Genua. De Gunners betalen ongeveer 30 miljoen euro aan de club van Dennis Praet. Torreira veroverde, in de loop van het WK, een plek op het middenveld van Uruguay.

Jorge Sampaoli blijft bondscoach Argentinië

Bondscoach Jorge Sampaoli van Argentinië heeft zijn baan vooralsnog behouden. Een gesprek met bondsvoorzitter Claudio Tapia over de nabije toekomst liep voor de geplaagde trainer goed af. Hij mag aanblijven en krijgt er zelfs een functie bij. De 58-jarige Sampaoli neemt ook de Argentijnse U20 onder zijn hoede.Alleen het voltallige bestuur van de bond kan besluiten om Sampaoli, wiens contract nog loopt tot 2022, weg te sturen. Ontslag zou de AFA een bedrag van zeker 10 miljoen euro kunnen kosten. Drie assistenten van Sampaoli zijn na het mislukte WK, met uitschakeling in de achtste finales, wel al vertrokken. Lionel Messi sprak zich nog niet uit over zijn toekomst.

Kapitein van IJsland blijft op post in Wales

Aron Gunnarsson, kapitein van IJsland op het WK, heeft zijn contract bij Cardiff City met een jaar verlengd tot de zomer van 2019. Zo promoveert hij mee met de Welshe club naar de Premier League.