Transfer Talk 1/6: Nog geen groen licht voor eventuele transfer Courtois - Rui Patricio verbreekt contract bij Sporting Lissabon Redactie

01 juni 2018

06u55 2 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Portugees doelman Rui Patricio verbreekt contract bij Sporting Lissabon

De Portugese doelman Rui Patricio heeft zijn contract bij zijn club Sporting Lissabon eenzijdig verbroken. Dat meldde Sporting-voorzitter Bruno de Carvalho vrijdag tijdens een persconferentie. De Portugese international verbrak zijn contract, omdat zijn club niet meewerkte aan een transfer naar de Engelse promovendus Wolverhampton.

De 30-jarige doelman stuurde een brief naar de voorzitter om hem erop te wijzen dat hij zijn contract "met een geldige reden" zou verbreken. De Carvalho kondigde op de personconferentie aan dat hij de gevolgen van de brief ging "bestuderen".

Verschillende Portugese media melden dat Rui Patricio, die in 2016 het EK won met Portugal en nu ook in de selectie zit voor het WK in Rusland, zijn contract eenzijdig verbrak nadat de onderhandelingen tussen Sporting Lissabon en Wolverhampton over zijn transfer spaak waren gelopen. Op de persconferentie verweet de voorzitter Rui Patricio's makelaar Jorge Mendes ervan verantwoordelijk te zijn voor de mislukte transfer. Mendes zou zich te gulzig gedragen hebben en aan chantage gedaan hebben. "Wolverhampton wilde 18 miljoen euro op tafel leggen voor Rui Patricio, maar Jorge Mendes wou er daarvan zelf 7 miljoen incasseren," zei de Carvalho.

De discussie over Rui Patricio is een nieuwe tegenslag voor Sporting Lissabon, dat de laatste maanden woelige tijden beleeft. Toen de spelers midden mei aan het trainen waren, bestormden een vijftigtal hooligans het veld. De fans kwamen verhaal halen na een teleurstellend verlopen seizoen voor de Portugese topclub. Nadat de hooligans het trainingscomplex waren binnengedrongen, begonnen ze de kleedkamers te plunderen en de spelers aan te vallen. De Nederlander Bas Dost hield een open hoofdwonde over aan het voorval. Uiteindelijk werden 23 mensen opgepakt na de incidenten.

Scout Urbain Haesaert verlaat Anderlecht voor Ajax

Scout Urbain Haesaert maakt de overstap van Anderlecht naar Ajax. Dat meldt de Nederlandse recordkampioen op zijn website. De 77-jarige Haesaert werkte eerder al tien jaar voor Ajax en was de afgelopen acht seizoenen jeugdscout bij paars-wit.

Haesaert coachte in de jaren tachtig en negentig onder meer Waregem, Germinal Ekeren en Antwerp, maar verdiende vooral zijn sporen als jeugdscout bij Germinal Beerschot. Daar prees hij onder meer Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Tom De Mul en Toby Alderweireld aan bij Ajax. In 2006 werd hij dan ook hoofdscout bij de Amsterdammers. In 2010 plukte Anderlecht hem er weg, maar nu keert Haesaert na acht jaar dus terug naar zijn oude liefde.

Haesaert is ook verheugd over zijn terugkeer naar Ajax. "Ook voor mij is dit goed nieuws. Ik ben altijd gecharmeerd geweest en gebleven van de filosofie van Ajax", zegt Haesaert op de website van Ajax. "Ik heb 10 jaar lang met vreugde én met resultaat voor Ajax gewerkt. Daar haalde ik veel voldoening uit." Op 1 juli gaat de scout van start bij Ajax. "Dan ga ik samen met het hoofd jeugdopleiding en het hoofd scouting alle teams ontleden van de U13 tot en met Jong Ajax om te kijken op welke posities we ons kunnen verbeteren."

Ook Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, is tevreden over de komst van de scout. "Urbain Haesaert heeft een belangrijke geschiedenis met Ajax", zegt hij. "Mede daarom zijn wij blij dat hij terug is."

Real Betis versterkt zich met Japanse WK-ganger Takashi Inui

De Japanse international Takashi Inui heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Real Betis. De middenvelder, die binnenkort te bewonderen is op het WK, komt over van Eibar.

De 29-jarige Inui maakte in 2011 de overstap naar Europa. Hij speelde in Duitsland voor Bochum en Frankfurt alvorens in 2015 naar Eibar te verhuizen. De voorbije drie seizoenen was de winger bij het Baskische team een vaste waarde in La Liga.

Eibar eindigde afgelopen seizoen als negende in de Spaanse competitie. Betis werd zesde en veroverde zo een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Inui heeft 25 caps (2 goals) achter zijn naam en hoort tot de 23-koppige selectie voor het WK in Rusland. Japan speelt in groep H tegen Colombia (19 juni), Senegal (24 juni) en Polen (28 juni).

📣 OFICIAL | Takashi Inui, nuevo futbolista del #RealBetis para las tres próximas temporadas 👋🇯🇵



➡ https://t.co/oLVafve69Z#Inui2021 pic.twitter.com/rJ43wtUoQ8 Real Betis Balompié(@ RealBetis) link

Chelsea laat Courtois niet los

Chelsea heeft het licht nog niet op groen gezet voor een eventuele verkoop van Thibaut Courtois. Het contract van de Rode Duivel (25) loopt binnen een jaar af en besprekingen over een nieuwe overeenkomst liepen in januari spaak, ondanks het feit dat de club van hem de bestbetaalde keeper ter wereld wilde maken met een loon van meer dan 220.000 euro per week. Liever hield Courtois alle opties open met het oog op een verhuis naar Spanje, dichter bij de twee kinderen. Hij voerde in Londen verkennende gesprekken met PSG, maar die verkozen de transfervrije Buffon boven hem. Real Madrid wedt op meerdere paarden, onder wie ook Alisson (AS Roma) - de onverwachte trainerswissel stuurt die plannen wellicht bij. Atlético is enkel een optie als Jan Oblak voor een recordbedrag elders kan worden gesleten. In Italië werd Courtois zelfs aan Liverpool gelinkt, maar dat is geen optie. Ook Chelsea kijkt de kat uit de boom. Als Courtois niet bijtekent na het WK, zal de club enkel bij een aanlokkelijk voorstel overstag gaan. Anders overwegen ze hem aan zijn contract te houden. (KTH)

Man U vraagt duidelijkheid van Fellaini

Manchester United verwacht eerstdaags een antwoord van Marouane Fellaini (30) over zijn toekomst. De transfervrije middenvelder schermt met interesse van AC Milan en een andere Engelse club, die bereid is fors voor hem te betalen. Voorlopig bereikte hij nog geen akkoord met zijn huidige werkgever en andere clubs lijken van die impasse te zullen profiteren. Jose Mourinho zou Fellaini graag houden. Hij is gefrustreerd dat de clubleiding hem nog niet langer heeft vastgelegd. (KTH)

Oude bekende Öztürk voor KV Kortrijk?

KV Kortrijk wil graag Alpaslan Öztürk (24) als vervanger voor Makarenko binnenhalen. De verdedigende middenvelder speelde eerder voor Beerschot en Standard en is einde contract bij het Turkse Elazigspor. (ESK)