Transfer Talk 09/08. Berahino is van Essevee: “Terug plezier in voetbal” - STVV haalt Japanse en Koreaanse international

Zulte Waregem heeft Berahino nu ook officieel beet

De soap is nu ook officieel voorbij. Saido Berahino (26) tekende eindelijk een contract bij Zulte Waregem. Het gaat om twee jaar plus een jaar optie. Woensdag vond de aanvaller een akkoord met Stoke City om zijn lopende overeenkomst te ontbinden. Daarrond waren beide partijen lange tijd in een juridisch steekspel verwikkeld. De Engelse club probeerde Berahino op grond van onprofessioneel gedrag te ontslaan, maar vond uiteindelijk een financiële oplossing met de Burundees. Tot blijdschap van Essevee, dat zo een toptransfer kan realiseren. Het grillige talent liet al zijn klasse zien tijdens de trainingssessies aan de Gaverbeek. Straks mag hij dat ook in wedstrijden doen.

“Tot voor twee maanden had ik niet gedacht dat ik in België zou belanden, laat staan bij Zulte Waregem”, geeft Berahino toe. Nadat de Burundees zijn licht opstak bij onder meer Romelu Lukaku en een “goed gesprek” had met Essevee-coach Francky Dury, koos hij voor de West-Vlamingen. “De afgelopen maand heb ik opnieuw vertrouwen gekregen en mijn plezier in het voetbal teruggevonden”, stelt hij.

“Vergelijkbaar toen ik mijn debuut maakte met West Bromwich in de Premier League”, beschrijft Berahino zijn gevoel na het ondertekenen van zijn nieuwe contract. “Ik kijk zo hard uit om deze nieuwe competitie te ontdekken en het beste van mezelf te geven. Als je in de Premier League hebt gespeeld ben je wel wat druk gewoon. Het is aan mij om elke dag te presteren op het veld en mijn teamgenoten, trainers én de fans gelukkig te maken. Als we iedereen achter ons krijgen, kunnen we iets mooi verwezenlijken.” (VDVJ)

DONE DEAL 🤝⎪Essevee officialiseert de komst van @SBerahino



🇧🇮 Burundees

🎯 Aanvaller

🔁 @stokecity (transfervrij)

✒️ 2 seizoenen (+ optie)



👉 https://t.co/GJTVEFbhms#WelcomeSaido pic.twitter.com/ri63Vdcbmt SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Martin Skrtel wordt teamgenoot van Timothy Castagne bij Atalanta

De Slovaak Martin Skrtel zet zijn carrière verder bij Atalanta Bergamo. De 34-jarige centrale verdediger wordt bij het Serie A-team ploegmaat van Rode Duivel Timothy Castagne.

Skrtel komt transfervrij over van Fenerbahçe. Hij droeg het shirt van de Turken sinds 2016. Daarvoor voetbalde hij bij Liverpool (2008-2016), Zenit Sint-Petersburg (2004-2008) en Trencin.

De Slovaak is een 103-voudig international. Met Atalanta komt hij dit seizoen uit in de Champions League. Castagne en co eindigden vorig seizoen op een knappe derde plaats in de Serie A na Juventus en Napoli.

Martin #Škrtel è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵 Benvenuto Martin! 🙌🏼🇸🇰

Welcome Martin! 👋 🖤💙



📰 https://t.co/ourmZ6UhU5#WelcomeSkrtel #Atalanta3uropa #GoAtalantaGo pic.twitter.com/eV6jCbrDIm Atalanta B.C.(@ Atalanta_BC) link

Castagne liet intussen weten dat zijn operatie goed verlopen is:

William Balikwisha (Standard) naar Cercle Brugge

Cercle Brugge huurt William Balikwisha voor één seizoen van Standard. De 20-jarige Belgische middenvelder met Congolese roots begon te voetballen bij Anderlecht en verkaste vijf jaar geleden naar Sclessin. Balikwisha speelde vorig seizoen vier wedstrijden in het A-elftal van Standard en heeft ook twee interlands voor de U23 van Congo op zijn actief. (LUVM)

STVV haalt Japanse en Koreaanse international

Brys verwacht nog vijf versterkingen voor STVV. Twee daarvan zijn op komst. Het betreft de Zuid-Koreaan Lee Seung-Woo (21), ex-Barcelona en nu Hellas Verona, en de Japanner Tatsuya Ito (22) van Hamburger SV. STVV bedong voor de twee een huur met aankoopoptie.

Ito maakte op achttienjarige leeftijd de overstap van Kashiwa Reysol naar HSV. In zijn eerste seizoen in de Bundesliga werd hij verkozen tot beste jonge speler van het jaar. Ito is een rechterflank.

Lee speelde in de jeugd van Incheon United en maakte in 2011 de overstap naar de opleiding van Barcelona. Hier geraakte hij niet in het eerste elftal en in de zomer van 2017 trok hij naar Hellas Verona waar hij een contract tekende voor vier jaar. Barca bedong zelfs een terugkoopformule. Maar daar ziet de club intussen van af. Lee is een aanvaller. (FKS)

Ziyech verlengt bij Ajax

Het transferspel rondom Hakim Ziyech is ten einde. De spelmaker van Ajax verlengde zijn contract tot 2022 bij Ajax. Daarmee volgt Ziyech het voorbeeld van zijn ploeggenoot David Neres, die eerder deze week zijn krabbel zette onder een verbintenis tot 2023. Met het behoud van de Marrokaanse ster blijft een groot deel van het succesvolle Ajax van de afgelopen jaargang intact. Het is nu nog de vraag of Donny van de Beek blijft of toch naar Real Madrid vertrekt.

The Wizard of Amsterdam... ❌❌❌#ExtendingZiyech AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Aanvoerder Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) blijft tot 2023 bij Crystal Palace

Luka Milivojevic (28) blijft Crystal Palace trouw. De Servische aanvoerder van de Eagles ondertekende een nieuw contract tot juni 2023. Milivojevic kende in het seizoen 2013-2014 een tegenvallende passage bij Anderlecht maar daarna bevestigde hij wel bij Olympiakos en Palace. Bij de Engelse club groeide hij uit tot een absolute sterkhouder die vorig seizoen, als slechts één van drie veldspelers, in de hele competitie geen enkele minuut miste. “Luka is al 2,5 jaar een fantastische speler en aanvoerder voor onze ploeg”, onderstreept Palace-voorzitter Steve Parish. “Zijn bijdrage is echt immens en ik ben blij dat hij zijn toekomst langer aan Crystal Palace heeft verbonden.”

4️⃣ more years for our number 4️⃣#CPFC Crystal Palace F.C.(@ CPFC) link

Nainggolan krijgt Uruguayaan Nandez naast zich bij Cagliari

Radja Nainggolan krijgt op het middenveld van Cagliari het gezelschap van Nahitan Nandez. De 23-jarige Uruguayaanse international komt over van Boca Juniors en ondertekende een contract tot 30 juni 2024.

Nandez speelde sinds 2017 voor Boca. Hij was er vorig seizoen goed voor twee goals en vier assists in twintig matchen.

Op de voorbije Copa America, waar Uruguay in de kwartfinale sneuvelde tegen Peru, was hij centraal op het middenveld telkens basisspeler. Zijn teller bij de nationale ploeg staat op 27 (een assist).

Nainggolan maakte deze zomer de overstap van Inter naar Cagliari, de club waarvoor de 31-jarige Ninja eerder speelde tussen 2010 en 2014.

Nahitan #Nández è rossoblù 🔴🔵



Beni beniu en Casteddu!



➡️ https://t.co/jytDszjk3g#bienvenidoNández pic.twitter.com/t5XCiEn201 Cagliari Calcio(@ CagliariCalcio) link

Tottenham legt Lucas Moura vast tot 2024

Lucas Moura heeft zijn contract bij Tottenham vrijdag verlengd tot 2024. De Braziliaan speelt sinds begin 2018 voor de Spurs, die hem weghaalden bij PSG.

Vorig seizoen tekende de 26-jarige winger in de halve finale van de Champions League tegen Ajax in Amsterdam voor een hattrick (2-3). Hij had zo een groot aandeel in de kwalificatie voor de finale, waarin Liverpool te sterk bleek.

De 35-voudige international (vier goals) speelde vorig seizoen 49 wedstrijden voor Tottenham. Daarin was de ploegmaat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen goed voor vijftien treffers en twee assists.

Lucas Moura begon zijn carrière bij Sao Paulo en stapte in 2013 over naar PSG. Met de Parijzenaars won hij vier landstitels en drie Franse bekers. Zijn prijzenkast bij Tottenham is nog leeg.

✍️ We are delighted to announce that @LucasMoura7 has signed a new contract with the Club until 2024. #THFC ⚪️ #COYS https://t.co/UGx0C3A0IZ Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Pollet verlaat Charleroi

Einde verhaal in de Jupiler Pro League voor David Pollet. De 30-jarige spits heeft geen toekomst meer bij Sporting Charleroi en staat op het punt definitief over te stappen naar Gazélec Ajaccio (National 1).

Pollet maakte van januari 2013 tot januari 2014 indruk bij Charleroi, versierde transfers naar Anderlecht en AA Gent, die hem, weliswaar als wisselspeler, twee landstitels opleverden, maar haalde bij zijn terugkeer naar Charleroi in de zomer van 2017, niet meer hetzelfde niveau als tijdens zijn eerste passage bij de Carolo’s. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan AS Eupen. Aan ijver ontbrak het hem niet bij de Panda’s, aan trefzekerheid wel. Pollet verdween gaandeweg uit beeld en sloot het seizoen op de Kehrweg af zonder één enkel doelpunt en één assist.

Lasse Schöne ruilt Ajax voor Genoa

Lasse Schöne verlaat Ajax. De 33-jarige Deen zet zijn carrière verder in de Serie A bij Genoa. Dat bevestigen beide clubs vrijdag op hun website.

De middenvelder kwam sinds 2012 uit voor Ajax. Hij speelde 287 wedstrijden voor de Amsterdammers en maakte daarin 64 doelpunten. Schöne veroverde in het rood-witte shirt drie landstitels (2013, 2014 en 2019) en de beker (2019).

De Deense international (45 caps, 3 goals) had bij Ajax nog een contract tot het einde van het seizoen.

De Amsterdammers zagen na hun knappe seizoen 2018-2019 (met de dubbel in eigen land en een halve finale in de Champions League) ook al goudhaantjes Frenkie de Jong (Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) vertrekken. Onder meer Razvan Marin (Standard) kwam het team versterken.

Lasse Schöne...

Leave your message for him! 🙏#SeeYouSchöne pic.twitter.com/NCQt1LQHOD AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Bolasie weigert transfer naar Rusland uit vrees voor racisme

Yannick Bolasie leek de voorbije dagen op weg naar CSKA Moskou, maar heeft op Twitter aangegeven geen zin te hebben in een transfer naar Rusland uit vrees voor racisme. “Ik wil niet dezelfde behandeling als Malcom krijgen”, liet Bolasie optekenen.

Bolasie werd in de terugronde van vorig seizoen nog door Everton uitgeleend aan Anderlecht. Hij kwam er tot zes goals en drie assists in zeventien duels, maar mocht bij paars-wit toch beschikken. Hij keerde terug naar Everton, waar hij nog een contract heeft tot medio 2021 maar eveneens overbodig is. De oplossing leek de voorbije dagen vanuit Russische hoek te komen, maar Bolasie zelf had geen zin in een avontuur bij CSKA Moskou.

Op Twitter liet hij weten “niet dezelfde behandeling te willen krijgen als Malcom”. De Braziliaan verliet afgelopen zomer FC Barcelona voor Zenit Sint-Petersburg, maar werd daar allesbehalve hartelijk ontvangen. De harde kern van de club ontrolde bij zijn debuut een spandoek met daarop “Bedankt bazen voor de loyaliteit aan onze tradities”. De supporters verwezen daarmee naar een manifest dat het eerder openbaar maakte, waarin het duidelijk stelde dat zwarte spelers niet bij hun club horen.

Nah g not on that Malcom treatment 🌚 Yannick Bolasie(@ YannickBolasie) link

Union versterkt selectie met Noorse spits Sigurd Haugen

Union heeft de Noorse aanvaller Sigurd Haugen (22) aangetrokken. Hij ondertekende bij de 1B-club een contract voor vier seizoenen (met een jaar optie).

Haugen komt over van de Noorse tweedeklasser Sogndal IL. Voor die club scoorde hij tien keer in de laatste vijftien wedstrijden. Daarvoor speelde de gewezen jeugdinternational bij Odds BK.

🆕 Sigurd Haugen signe pour 4 saisons à l'Union !



📍 Attaquant

🇳🇴 Norvégien

📆 22 ans

📝 4 ans + 1 an en option

🔙 Sogndal Fotball



Plus d'infos : https://t.co/hIjRYTNYOo#VelkommenSigurd pic.twitter.com/YMuZDZFDtC Royale Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

Shinji Kagawa ruilt Dortmund voor Spaanse tweedeklasser Zaragoza

De Japanse international Shinji Kagawa stapt van Borussia Dortmund over naar Real Zaragoza, een team uit de Spaanse tweede klasse. Dortmund, de ploeg van Axel Witsel en Thorgan Hazard, bevestigde het vertrek van de 30-jarige aanvallende middenvelder op zijn website.

Kagawa (97 caps, 31 doelpunten) belandde in 2010 bij Dortmund. Twee jaar later, met twee Duitse titels en de DFB-Pokal op zak, verhuisde hij naar Manchester United. Ook daar speelde hij onmiddellijk kampioen. In 2014 keerde Kagawa terug naar Dortmund, waarmee hij nog een keer de Duitse beker zou winnen (in 2017). Vorig seizoen speelde hij sinds januari op uitleenbasis voor Besiktas. Kagawa droeg het shirt van Dortmund in 148 competitiematchen (41 goals, 37 assists) en 22 Champions Leaguewedstrijden (4 goals, zes assists).

Lokeren huurt verdediger Diaby van Antwerp

Sporting Lokeren heeft zich versterkt met Abdoulaye Diaby. De 19-jarige Malinees wordt voor één seizoen gehuurd van Antwerp. De boomlange verdediger (1m95) was in juni met Mali U20 nog actief op het WK in Polen. Diaby speelde er alle wedstrijden voor zijn land. Mali ging er uiteindelijk in de kwartfinales uit tegen Italië (4-2).

Antwerp haalde Diaby in augustus vorig jaar weg bij Djoliba in eigen land. Hij speelde vorig seizoen geen enkele wedstrijd mee met het eerste elftal van de Great Old. Lokeren begon vorige week vrijdag slecht aan de Proximus League. De degradant uit 1A verloor meteen met 1-0 van Beerschot. Komende zondag wacht de eerste thuiswedstrijd, tegen Lommel.

Gündogan tot 2023 bij Manchester City

Manchester City heeft vandaag, een dag na het sluiten van de zomermercato in Engeland, bekendgemaakt het contract van middenvelder Ilkay Gündogan te hebben opengebroken. De 28-jarige Duitser zag zijn overeenkomst op het einde van dit seizoen aflopen, maar verlengde zijn contract tot medio 2023. “Ik ben heel blij met dit nieuwe contract”, liet Gündogan op de clubwebsite noteren. “Ik heb de voorbije drie jaar enorm genoten bij City. De club heeft me altijd geholpen me welkom te voelen hier, vanaf de eerste dag. Het is een eer deel uit te maken van dit team, te spelen in deze stijl en trofeeën te winnen zoals we doen. Ik kijk er naar uit te ontdekken wat we de komende seizoenen allemaal zullen bereiken.”

Man City telde in de zomer van 2016 zo'n 27 miljoen euro bij Borussia Dortmund neer voor Gündogan. Sindsdien kwam hij tot 115 officiële duels voor de Citizens, waarin hij zeventien keer scoorde en zeventien assists gaf.

Manchester City begint zaterdag, op bezoek bij West Ham, aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Kevin De Bruyne en co pakten de voorbije twee jaar telkens de titel.

Borussia Dortmund verkoopt Maximilian Philipp aan Dinamo Moskou

De Duitse aanvaller Maximilian Philipp zet zijn carrière voort bij Dinamo Moskou. De 25-jarige Philipp verlaat het Borussia Dortmund van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard en ondertekende in de Russische hoofdstad een overeenkomst voor vier seizoenen.

Dortmund plukte Philipp, tienvoudig Duits international, in de zomer van 2017 voor zo’n twintig miljoen euro weg bij Freiburg, maar de flankaanvaller slaagde er nooit helemaal in basisspeler tegen worden bij de Borussen. Hij bleef steken op 51 officiële duels en elf goals. Dinamo Moskou zou nu ook zo’n twintig miljoen euro neertellen om hem weg te halen uit het Signal Iduna Park.

Dinamo Moskou beleefde een moeizame seizoensstart in Rusland. Na vier speeldagen telt het team vijf punten. Zaterdag wacht een confrontatie met leider Zenit.