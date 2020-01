Transfer Talk (04/01). RC Genk haalt Noor met verleden bij Man United - ‘Karatedoelman’ tekent bij Bayern - Fenerbahçe denkt aan Mbokani Voetbalredactie

04 januari 2020

Genk haalt Noorse middenvelder Mats Møller Dæhli

Na Kristian Thorstvedt heeft RC Genk met Mats Møller Dæhli (24) nog een Noor binnengehaald in deze mercato. De middenvelder komt over van het Duitse Sankt Pauli en ondertekende een overeenkomst tot midden 2023. Møller Dæhli kwam gisteravond aan in Genk en onderging vanmorgen vroeg al z’n medische testen. De nieuwe aanwinst stapt vanmiddag mee op het vliegtuig richting winterstage in Benidorm.

Møller Dæhli was een toptalent in de jeugdacademie van Manchester United, waar hij na het seizoen 2011-2012 ook werd verkozen tot ‘Young Player of the Year’. Ole Gunnar Solskjær was fan en haalde Møller Dæhli als 18-jarige naar het Noorse Molde en een half jaar later al naar Cardiff City in de Premier League. Bij de Duitse Bundesliga-club Freiburg kon hij niet overtuigen, mede door blessures. Maar de voorbije drie jaar kwam hij terug boven water bij tweedeklasser Sankt Pauli, waar Møller Daehli 5 goals maakte en 15 assists gaf in 86 wedstrijden.

Bayern München legt Alexander Nübel vast

Bayern München neemt in de zomer van 2020 doelman Alexander Nübel transfervrij over van Schalke 04. Dat hebben beide clubs zaterdag bekendgemaakt.

De 23-jarige Nübel zal bij Bayern een vijfjarig contract ondertekenen. De Duitser wordt in eerste instantie de nummer twee achter aanvoerder Manuel Neuer. Het is de bedoeling dat hij klaargestoomd wordt om de 33-jarige Neuer op te volgen. Neuer staat in München nog tot 2021 onder contract. In 2011 kwam Neuer eveneens over van Schalke 04. Nübel maakte in het seizoen 2018-19 en in de eerste helft van het huidige seizoen indruk bij Schalke 04. Hij groeide in Gelsenkirchen uit tot aanvoerder. Vorige maand kwam hij nog onder de aandacht door een meer dan terechte rode kaart na een karatetrap op Mijat Gacinovic.

OFFICIEEL | Alexander Nübel is geschorst voor vier wedstrijden na zijn gruwelijke fout op Mijat Gacinovic. 😬#Bundesliga pic.twitter.com/XpXiiA54hd Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Galatasaray huurt Onyekuru voor de rest van het seizoen van Monaco

Galatasaray kan tot het einde van het seizoen rekenen op de diensten van aanvaller Henry Onyekuru. De Turkse topclub nam Onyekuru, die vorig seizoen ook al op huurbasis uitkwam voor Galatasaray en toen een groot aandeel had in de 22e landstitel van de hoofdstedelingen, voorlopig over van Monaco. De 22-jarige Nigeriaan is een oude bekende van de Jupiler Pro League en verdedigde in ons land de kleuren van Eupen (2015-2017) en Anderlecht (2017-2018).

Monaco nam Onyekuru vorige zomer voor om en bij de zeventien miljoen euro over van Premier League-club Everton. Bij de Toffees kon de aanvaller nooit doorbreken. Everton plukte hem in de zomer van 2017 weg bij Eupen - waar hij net co-topschutter van de Jupiler Pro League was geworden - maar leende hem vervolgens uit aan Anderlecht en Galatasaray. Bij de topclub uit Istanboel was hij vorig seizoen goed voor veertien doelpunten in 35 wedstrijden.

Bij Monaco beleefde Onyekuru het voorbije najaar een moeilijke periode. Hij kwam - mede door blessureleed - slechts tot vier officiële duels voor de Monegasken. Zijn laatste optreden dateert er al van eind september. Galatasaray, dat vierde en laatste werd in de poule van Club Brugge in de Champions League, is momenteel pas zevende in de Turkse Süper Lig. Naast Onyekuru trok de club vrijdagavond ook de Braziliaanse verdediger Marcelo Saracchi (RB Leipzig) op huurbasis aan.

Fenerbahçe denkt aan Mbokani

Het Turkse Fenerbahçe denkt aan Dieu­merci Mbokani (34) als mogelijke vervanger van Vedat Muriqi. Volgens plaatselijke pers is Muriqi – dé goalgetter bij ‘Fener’ met 10 goals dit seizoen – immers op weg naar het Engelse Tottenham, en denken ze in Istanbul aan de Antwerp-spits als zijn opvolger. Lees er HIER alles over.

Club houdt met transfer van Badji vast aan succesvolle transferpolitiek

Zijn landgenoot Sagna is vooralsnog geen succes. Wordt Youssouph Badji (18) straks de nieuwe Wesley of Diatta? Club Brugge houdt in ieder geval vast aan de succesvolle transferpolitiek.

Jong, talentvol en goedkoop. De Senegalese aanvaller Youssouph Badji past in het plaatje van de rekrutering van blauw-zwart, dat gisteren een eerste keer heeft toegeslagen tijdens de wintermercato. Tijdens zijn drie weken lange stageperiode bij de beloften wist de jeugdinternational de Bruggelingen te overtuigen - kort na zijn achttiende verjaardag tekende Badji een contract tot 2024. De 1,92m grote centrumspits is niet de beoogde topaankoop, die

straks ongetwijfeld volgt. Wél is Badji een aankoop met het oog op de toekomst. Club betaalt een vergoeding van ongeveer 150.000 euro aan het Senegalese Casa Sports voor de kopbalsterke spits.

Badji wordt beschouwd als één van de grootste Senegalese talenten. Begin 2019 scoorde hij drie keer voor de verliezende finalist van de Africa Cup voor -20-jarigen, terwijl hij ook al voor de A-ploeg werd opgeroepen. Eind september was hij al op bezoek in Brugge, waar hij straks met landgenoot Krépin Diatta een soort van grote broer tegen het lijf loopt. Dat geldt minder voor de drie andere Senegalezen van Club. Mbaye Diagne is uit de A-kern gezet, Amadou Sagna trekt op huurbasis naar KVO en de eerder dit jaar aangeworven Mamadou Diatta maakt vast deel uit van de beloftenkern. Met Badji trekt Club opnieuw de kaart van jong Afrikaans of Zuid-Amerikaans talent. Dat leverde hen in de gevallen van Izquierdo en Wesley bijna 40 miljoen euro op, terwijl de kassa straks ook ongetwijfeld flink zal rinkelen wanneer Diatta (20), Dennis (22) en mogelijk ook Kossounou (18) het Belfius Basecamp verlaten.

Badji mag zich deze week meteen bewijzen in Qatar. De spits trekt mee op winterstage, wat niet het geval is voor Sagna. Gisteren werd zijn uitleenbeurt aan KVO geofficialiseerd. (TTV)