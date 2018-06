Transfer Talk 02/06 -03/06: "Rooney tekent komende week bij DC United" - Fekir volgende miljoenenaankoop van Liverpool? Redactie

03 juni 2018

09u35 7 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Fekir volgende miljoenenaankoop Liverpool

Nog voor het WK van start gaat hoopt Liverpool zijn tweede grote zomeraankoop vast te leggen. Nabil Fekir, met Frankrijk straks actief op het toernooi, moet na Fabinho de volgende nieuwe blikvanger worden op Anfield Road. Verschillende Britse en Franse media melden dat Liverpool ruim 68 miljoen euro overheeft voor de spelmaker. Romain Collet-Gaudin, een Franse journalist van Eurosport en Canal Plus beweert dat Fekir en zijn management vandaag naar Liverpool afreizen voor de onderhandelingen. Fekir (24) was dit seizoen aanvoerder van Olympique Lyon, de nummer 3 van Frankrijk. Maandag namen de 'Reds' verdedigende middenvelder Fabinho al voor 46 miljoen euro over van Monaco.

"Rooney gaat Zlatan achterna"

In navolging van Zlatan Ibrahimovic staat ook Wayne Rooney op het punt de Atlantische Oceaan over te steken. Volgens Sky Sports ondertekent de Engelse spits komende week een contract voor twee jaar bij de Amerikaanse club D.C. United. De 32-jarige Engelsman keerde vorig jaar met veel bombarie terug bij zijn jeugdliefde Everton, maar hij kon de hooggespannen verwachtingen in het blauwe deel van Liverpool niet echt waarmaken.

Voor Rooney zou in Washington bij D.C. United een contract van 5 miljoen dollar per jaar klaarliggen, omgerekend zo'n 4,3 miljoen euro. De topschutter aller tijden van het Engelse elftal komt in de Major League Soccer een oud-ploeggenoot van Manchester United tegen. Ibrahimovic verkaste begin dit jaar van Manchester naar Los Angeles Galaxy.

Rooney zou bij Everton te horen hebben gekregen dat hij komend seizoen niet meer verzekerd is van een basisplaats. De Engelsman kan na zijn actieve voetbalcarrière wel weer terugkeren op Goodison Park, om als trainer verder te gaan bij 'zijn' club.

Waasland-Beveren strikt Karlo Lulic

Waasland-Beveren heeft de aanvallende middenvelder Karlo Lulic (22) aangetrokken. De Kroaat ondertekende een contract van drie seizoenen, met optie op een vierde seizoen. Op de Freethiel moet hij voor "beslissende passes en doelpunten" zorgen.

"Karlo heeft een geweldige vista, dat is zeker één van zijn grootste kwaliteiten. Bovendien heeft hij een mooie technische bagage en voldoende loopvermogen om de ploeg weer naar een hoger niveau te tillen", zo klinkt het op de clubwebsite.

Lulic maakte zijn profdebuut bij het Kroatische NK Osijek, waar hij in 2014 werd weggehaald door het Italiaanse Sampdoria. Voor het eerste elftal van de Serie A-club zou hij niet aantreden, er volgden uitleenbeurten bij het Tsjechische Bohemians 1905 en - opnieuw - Osijek. Afgelopen seizoen kwam hij in actie voor NK Rudes in de Kroatische eerste klasse. In 28 wedstrijden was hij goed voor vier doelpunten en vijf assists.

📣📝BREAKING! Karlo LULIC is het nieuwe nummer 10 van @WaaslandBeveren. Komt over van NK Rudes. @hlnsport pic.twitter.com/X8cdV1RkrV (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

Mauricio Pellegrino is nieuwe coach Leganés

Leganés heeft Mauricio Pellegrino (46) aangesteld als coach. De Argentijn zette zijn handtekening onder een contract voor één seizoen. Dat meldt de club uit de Primera Division.

Pellegrino werd in maart door Southampton bedankt voor bewezen diensten. Onder de Argentijn wonnen The Saints slechts vijf van de dertig afgewerkte Premier League-wedstrijden. Eerder coachte Pellegrino onder meer Valencia, waar hij jarenlang speler was, en Alavés.

Leganés beëindigde het voorbije seizoen op de zeventiende plaats in de Primera Division en schopte het tot in de halve finales van de Copa del Rey. Pellegrino is de opvolger van Asier Garitano, die naar Real Sociedad trok. Onder Garitano promoveerde Leganés in 2016 voor het eerst naar de hoogste Spaanse divisie.

FICHAJE | Mauricio Pellegrino, nuevo entrenador del Leganés para la próxima temporada. #BienvenidoPellegrino ➡️ https://t.co/wnb2Z1rYdK pic.twitter.com/KdQaj3Lqw2 C.D. Leganés(@ CDLeganes) link

Trekt Anders Christiansen de Gent-deur alweer dicht?

6 maanden na zijn transfer naar Gent is Anders Christiansen al bijna weer weg. Volgens informatie van het Zweedse Sportbaldet wil ex-club Malmö de middenvelder opnieuw. Christiansen kwam deze winter over van de Zweedse kampioen, maar kon in de Ghelamco Arena geen potten breken. In het afgelopen half jaar kwam Christiansen niet verder dan twee wedstrijden voor de Buffalo's. Een terugkeer naar zijn heimat lijkt er dus aan te komen, naar verluidt zou er een contract van 4,5 jaar wachten op de 27-jarige Zweed.

Haesaert van Anderlecht naar Ajax

Urbain Haesaert is niet langer scout voor Anderlecht. Onze 77-jarige landgenoot is opnieuw aan de slag bij Ajax, nadat hij tussen 2004 en 2010 al eens in die rol actief was bij de club uit de Nederlandse hoofdstad. Haesaert trainde in het verleden ook clubs als KV Oostende, Antwerp en Eendracht Aalst. Hij was sinds 2011 actief als scout voor Anderlecht.

Ajax reageert verheugd op de terugkeer van "de ontdekker van Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Toby Alderweireld, allemaal verdedigers. "Puur toeval", zegt Haesaert. "Ik was altijd een aanvallende trainer. Ik had destijds Eden Hazard ook aangeboden bij Ajax, maar hij was Franstalig en wilde dat niet.”

Haesaert gaat op 1 juli aan de slag in Amsterdam. "Ik ga samen met het hoofd jeugdopleiding en hoofd scouting alle teams ontleden van de U13 tot en met Jong Ajax om te kijken op welke posities we kunnen verbeteren.”

Welkom terug, Urbain! 🇧🇪🕵️‍♂️https://t.co/HaI9jLmqG8 AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Mechelen en Berrier samen aan tafel

KV Mechelen zat gisteren samen met Franck Berrier (34) en dat gesprek verliep in een constructieve sfeer. Enkel over de duur van het contract raakten beide partijen het nog niet eens. KV Mechelen biedt twee jaar, maar Berrier hoopt op langer. Naast KVM tonen ook een Franse en Turkse club interesse in de middenvelder. (FDZ)

Ghanees voor Genk?

Racing Genk hoopt dit weekend het transferdossier rond Joseph Paintsil af te ronden. De 20-jarige Ghanese flankaanvaller speelt vanavond zijn laatste competitiematch met Ferencvaros en daarna reist hij naar Genk om verder te onderhandelen. Dit seizoen was Paintsil in 24 wedstrijden goed voor 10 goals en 7 assists. (KDZ)